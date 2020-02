Offenbach – Das Kreissportgericht hat den Spielabbruch in der Kreisliga A Offenbach 1 im Sportplatzderby zwischen Squadra Azzurra und dem BSC 1899 Offenbach verhandelt. Die Partie war am 20.

Oktober 2019 in der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 abgebrochen worden, nachdem ein BSC-Spieler dem Schiedsrichter die Rote Karte entwendet und zu Boden geworfen hatte, nachdem der Spielleiter ihn mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen hatte.

„Der erfahrene Schiedsrichter hat uns glaubhaft dargestellt, dass er danach nicht mehr in der Lage war, das Spiel zu Ende zu führen, auch wenn es nur noch vier Minuten laufen sollte“, erklärte Jürgen Weil, der Vorsitzende des Kreissportgerichts, „zumal es bereits vorher und mehrfach wiederholt relativ starke Beschimpfungen und Beleidigungen von BSC-Spielern und einem aus dem Trainerteam gegeben hatte. Da hat diese Aktion, ihm die Rote Karte abzunehmen, das Fass zum Überlaufen gebracht.“

Im Spielverlauf hatte es bereits sechs Gelbe Karten gegen den BSC und in der Schlussphase zweimal Gelb-Rot gegeben, nachdem die Squadra, die gänzlich ohne Karte blieb, einen ursprünglichen 0:2-Rückstand durch einen Strafstoß in der 76. Minute zum 2:2 ausgeglichen hatte.

Für das Verschulden eines zurecht erfolgten Spielabbruches wurde der BSC mit einer 3:0-Wertung dieser Partie für Squadra Azzurra und der Mindeststrafe des Abzugs von drei weiteren Punkten bestraft. Damit rutscht der Ball-Sport-Club auf den letzten Tabellenplatz mit nun sieben statt drei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer und zwei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Squadra verbessert sich auf Rang neun.

Eine Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter, deren bloßer Versuch ja auch schon eine lange Sperre zur Folge gehabt hätte, ließ sich in der Verhandlung aber nicht nachweisen. „Dem Schiedsrichter die Karte aus der Hand zu nehmen, war aber auf jeden Fall eine Unsportlichkeit. Es war ein Angriff auf den Respekt des Schiedsrichters“, erklärte Weil, der den Spieler deshalb für zehn Pflichtspiele sperrte. Ein zweiter BSC-Spieler wurde wegen Bedrohung des Schiedsrichters vier Spiele gesperrt. Der beleidigende Trainer wurde mit einer Geldstrafe von 300 Euro belegt. Für den Spielabbruch wird der Verein für weitere 165 Euro zur Kasse gebeten.

Der BSC allerdings will dieses Urteil nicht akzeptieren. „Wir gehen in Berufung“, kündigte Fußball-Abteilungsleiter Thomas Elsässer an und erklärte: „Das Spiel hätte nicht abgebrochen werden müssen. Es gab keine Tätlichkeit, keine Rudelbildung, keine Bedrohung des Schiedsrichters. Alle sind normal vom Platz gegangen. Und zehn Spiele Sperre für eine Unsportlichkeit sind völlig unverhältnismäßig.“ mos

Quelle: op-online.de