„Eine echte Herzenssache“

Langen - Torsten Feldscher spielt seit sieben Jahren beim 1. FC Langen und blieb dem Verein trotz zweier Abstiege bis in die A-Klasse treu. Mittlerweile sind die Zeiten wieder besser, Langen kämpft am Samstag in Niederrodenbach (15. Von Daniel Schmitt

30 Uhr) um den Aufstieg in die Gruppenliga. Für Feldscher wird es eine Abschiedstournee.

Torsten Feldscher ist eine auffällige Person. Zum einen wegen seiner Größe, die ihm nicht umsonst den Spitznamen „Baum“ einbrachte. Der Abwehrspieler des 1. FC Langen misst satte 2,02 Meter. Zum anderen aber ist er Spaßvogel, Führungsfigur und Aushängeschild des Klubs. „Er verbreitet immer gute Laune“, sagte sein Trainer Murat Kilinc, „auch wenn es mal nicht so rund läuft.“

Nicht umsonst war der gebürtige Lemgoer jahrelang Kapitän der Mannschaft. Seit er 2010 zu den Langenern stieß, spielte er von Saison zu Saison eine immer zentralere Rolle innerhalb des Teams. Nachdem er in seiner ersten Spielzeit noch den Abstieg aus der Gruppenliga Frankfurt Ost vermeiden konnte, brach die Mannschaft aufgrund finanzieller Probleme anschließend auseinander. Langen stieg zweimal in Folge ab – bis in die A-Klasse.Der 27-Jährige hielt dem Verein dennoch die Treue. „Ich wohne in Langen, die Atmosphäre gefällt mir, die Leute schätzen mich, es war mir immer eine echte Herzensangelegenheit“, begründet er.

Vor drei Jahren folgte dann der Neustart. Kilinc kam als Trainer, mit ihm einige für die A-Klasse viel zu starke Spieler. Der Aufstieg in die Kreisoberliga, ein sicherer Mittelfeldplatz und nun der zweite Rang waren die logische Folge. Immer mit dabei: Torsten Feldscher. Zwar gab der 27-Jährige unter Kilinc seine Kapitänsbinde an Frank Cholewa ab, als gesetzter Innenverteidiger ist er aber immer noch einer der Wortführer. „Ich bin kein Typ, der die Binde braucht, um voranzugehen. Ich sehe mich so oder so in der Rolle, die jungen Spieler führen zu können.“

Fünf Tore erzielte der lange Schlaks in der abgelaufenen Kreisoberliga-Saison, für seine Größe fast noch ein bisschen zu wenig. „In der Abwehr kann mir bei hohen Bällen wohl kaum jemand etwas vormachen, vorne muss die Kugel aber schon genau auf meinen Kopf fallen, damit es gefährlich wird“, scherzt Feldscher, der vier seiner fünf Treffer mit dem Fuß erzielte. Zuletzt auch zwei im turbulenten Spitzenspiel gegen Meister SVG Steinheim, das auch wegen Feldscher noch 3:3 endete und den Langenern überhaupt erst Rang zwei bescherte.

Nun stehen die Spiele gegen Germania Niederrodenbach, den souveränen Tabellenzweiten der Kreisoberliga Hanau, an. „Wir müssen uns nicht verstecken, es sind noch genügend Kräfte vorhanden. Wir sind bereit für die Relegation“, sagt Feldscher selbstbewusst, für die die Relegationsspiele den Abschied aus Langen bedeuten. Des Berufs und der Liebe wegen zieht es Feldscher nach Hollenbach, ein 500-Seelen-Örtchen in Baden-Württemberg. „Es fällt mir natürlich schwer, Langen nach sieben Jahren zu verlassen, aber ich freue mich auch auf die neue Aufgabe“, sagt Feldscher, der für seinen Abschied auf Nachfrage ein klares Ziel formuliert: „Den Aufstieg in die Gruppenliga.“

Quelle: op-online.de