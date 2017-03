Der FC Hanau 93 mit Sascha Ries (am Ball) und der JSK Rodgau mit Florent Hajzeraj (links) kämpfen um die Spitze in der Gruppenliga Frankfurt Ost. Die Klubs aus Gelnhausen und Büdingen können mit den Vereinen aus den Kreisen Offenbach und Hanau selten mithalten. Ausnahme: Viktoria Nidda, zuletzt stets in den Top 5. - Foto: Scheiber

Offenbach - Die Vereine aus den Fußballkreisen Offenbach und Hanau dominieren die Gruppenliga Frankfurt Ost, die Klubs aus Büdingen und Gelnhausen sind meist chancenlos. Und die Abstiegsregel ist fast allen Vereinsvertretern ein Dorn im Auge. Von Holger Appel

Das führt wieder einmal zu Diskussionen.

Von den zurzeit 17 Vereinen - das ist laut Satzung des Hessischen Fußballverbandes die Soll-Stärke für diese Liga - steigen am Saisonende maximal fünf ab. Die Meister der vier Kreisoberligen Büdingen, Gelnhausen, Hanau und Offenbach rücken nach, die Zweitplatzierten spielen einen weiteren Aufsteiger aus. Aus der Verbandsliga Süd drohen Klubs wie Germania Großkrotzenburg, SG Bruchköbel oder SC 1960 Hanau in die Gruppenliga Frankfurt Ost abzurutschen. Der Gruppenliga-Meister steigt auf in die Verbandsliga Süd, der Zweitplatzierte spielt in der Aufstiegsrunde.

Zur Not muss Klassenleiter Harald Vorndran die Gruppenliga Frankfurt Ost wieder aufstocken. Dann drohen nächste Saison sogar sechs Absteiger. „Das ist eine unsägliche Situation. Es wäre bitter nötig, sie zu entspannen. Doch dafür benötige ich nicht nur hektische Diskussionen, sondern die entsprechenden Signale aus den Kreisen“, sagt Klassenleiter Vorndran (Frankfurt).

Fakt ist: Die Klubs aus Büdingen und Gelnhausen fristen ein Schattendasein, in den Kreisen Offenbach und Hanau hingegen stehen permanent Derbys und Spitzenspiele an. Der Kreis Offenbach ist mit sieben Vereinen vertreten: JSK Rodgau, Kickers Obertshausen, Germania Klein-Krotzenburg, Sportfreunde Seligenstadt II, SG Rosenhöhe, KV Mühlheim (zieht im Sommer zurück in die Kreisliga A) und FC Dietzenbach. In der vergangenen Saison sind in der Spvgg. Dietesheim und der TSG Neu-Isenburg aber immerhin zwei Vereine aus dem Kreis Offenbach abgestiegen, ebenso in der Saison zuvor (Kickers Obertshausen und Germania Klein-Krotzenburg).

Der Kreis Hanau beklagte 2016 keinen Absteiger und kommt zurzeit auf sechs Vereine: FC Hanau 93, FSV Bischofsheim, FC Hochstadt, SG Marköbel, Türkgücü Hanau und VfR Kesselstadt, der sicher zurück muss in die Kreisoberliga. Nur der Büdinger Vertreter Viktoria Nidda hält als Dritter mit, der SV Somborn, der SV Pfaffenhausen (beide Gelnhausen) sowie der VfR Wenings (Büdingen) belegen feste Abstiegsplätze.

Vorndran lehnt den Vorschlag einer eigenen Offenbacher Gruppenliga ab. „Eine zusätzliche Gruppenliga passt nicht ins Spielsystem. Da wird das Absteiger-Problem nach oben auf die Verbandsliga Süd verschoben, da würden die Frankfurter und die Darmstädter Vertreter auf Verbandsebene zu Recht Sturm laufen.“ Vorndran hält auch eine aus dem Kreis Büdingen vorgeschlagene Entscheidungsrunde der vier Meister mit letztlich drei Aufsteigern für unpassend. „Bei uns in Hessen steht in der Satzung, dass der Meister einer Liga aufsteigen muss - und das sollte auch so bleiben. Dafür stehe ich ein. Eine Situation wie in der Regionalliga braucht niemand“, sagt er. Zur Erinnerung: Die Meister der fünf Regionalligen und der Zweite aus dem Südwesten spielen drei Aufsteiger in die 3. Liga aus. Frust ist bei den drei Verlierern - wie 2015 beim OFC - programmiert.

Vorndran weiß aber, wie das Problem mit den vielen Absteigern in der Gruppenliga Frankfurt Ost zu lösen wäre: mit dem Zusammenschluss zweier benachbarter und eher schwächelnder Kreisoberligen („Nicht der Fußball-Kreise an sich, nur der obersten Liga auf Kreisebene - das ist möglich“). Zum Beispiel mit Büdingen und Gelnhausen. Oder mit Blick auf die Gruppenliga Frankfurt West mit Büdingen und Friedberg. Oder auch mit Friedberg und dem Hochtaunuskreis. Er könnte dann die Büdinger Vereine in die Gruppenliga Frankfurt West versetzen. „Dann“, sagte er, „hat jede der beiden Frankfurter Gruppenligen drei Kreisoberligen unter sich - und die Ostgruppe zumindest einen festen Absteiger weniger.“ Wenn das regional geklärt sei, könne er den Vorschlag in den Verbandsspielausschuss einbringen. 2018/19 wäre der früheste Termin, ihn umzusetzen, 2019/20 realistisch.

Doch die Zustimmung an der Basis hält sich in Grenzen: Büdingens Kreisfußballwart Jörg Hinterseher sagte der Gelnhäuser Neuen Zeitung: „Klar sind wir von der sportlichen Konstellation und der spielerischen Qualität in der Gruppenliga hinten dran, aber bei uns ist in der Kreisoberliga und in der A-Liga die Welt noch in Ordnung. Die Zuschauerzahlen sind gut und das Miteinander ist in Ordnung.“

Gelnhausens Kreisfußballwart Gerhard Pfeifer berichtete, er habe das Thema Zusammenschluss mit Büdingen bei seinen Kreisoberliga-Vereinen angesprochen - „da war der Aufschrei groß, da viele Derbys wegfallen würden“. Sie halten also an den Strukturen fest. Noch.

Quelle: op-online.de