Einer hält immer herausragend

VON PATRICK LEONHARDT

Die wechseln auch mal untereinander, ohne das mit dem Trainer abzusprechen“, sagt Patrick Beer, Trainer beim Handball-Drittligisten HSG Hanau, über sein Torwartduo Sebastian Schermuly und Benedikt Müller.

Schermuly (32), mittlerweile in der fünften Saison bei den Grimmstädtern aktiv, gilt als einer der besten Torhüter der Liga. Mit der SG Wallau spielte er ebenfalls bereits in der 3. Liga, ehe er nach dem Konkurs der SG nach Hanau wechselte. Müller (26) lernte beim TuS Holzheim das Handballspielen, war in der 3. Liga für Groß-Bieberau und die HSG Rodgau Nieder-Roden aktiv, ehe er über den Umweg TuS Dotzheim, mit dem Müller Landesliga-Meister wurde, vergangenes Jahr nach Hanau wechselte. „Sebastian und ich kennen uns aber schon einige Jahre, daher habe ich nur eine kurze Eingewöhnungsphase benötigt. Das hat von Beginn an gepasst“, erklärt Müller.

Trainer Beer ist glücklich, dass Müller – als Nachfolger des zu den Rhein-Neckar Löwen gewechselten Eigengewächses Can Adanir – den Weg nach Hanau gefunden hat: „Benedikt ist einer, der will und der Druck ausübt.“ Und damit kann auch Sebastian Schermuly bestens leben, wie er bestätigt und erklärt: „Ich sehe das Torhüter-Spiel als Teamspiel. Es ist viel einfacher, wenn man weiß, dass man einen guten Mann hinter sich hat.“ Und die hatte Schermuly in Hanau immer hinter sich: Zu Oberliga-Zeiten Niklas Eul, anschließend Can Adanir, jetzt Benedikt Müller.

Nun ist die Hierarchie unter Handball-Torhütern nicht mit der im Fußball vergleichbar, wo die Nummer zwei auf grobe Patzer oder sogar eine Verletzung des Stammtorwarts hoffen muss, um zum Einsatz zu kommen. Im Handball müssen die Torhüter als Team funktionieren und sich ergänzen. „So ein angespanntes Verhältnis, wie es Andreas Wolff und Silvio Heinevetter im Nationalteam haben, wäre für mich keine Lösung, da hätte ich keinen Spaß“, sagt Schermuly.

Dafür haben die Hanauer jede Menge Spaß an den Leistungen ihrer Torhüter. Auch an ihnen liegt es, dass sie vor dem Derby am Freitag (20.15 Uhr) gegen die SG Bruchköbel auf Rang sechs liegen. Als es bei Schermuly vor vier Wochen beim 26:23 in Schwetzingen nicht lief, machte der Torwart freiwillig nach 15 Minuten für Müller Platz, der mit einer Reihe von Glanzparaden großen Anteil am Sieg hatte und in der Folgewoche gegen Baunatal (30:28) erneut herausragte. In Gelnhausen (21:24) war es umgekehrt. Als es nicht lief, machte Müller für Schermuly Platz. Dass die HSG das Derby dennoch verlor, lag nicht an der Torhüterleistung.

„Er musste sich trotz 100-prozentigen Einsatzes im vergangenen halben Jahr erst akklimatisieren, hat seit Dezember aber viermal fast durchgespielt und sich damit für seine vorbildliche Einstellung belohnt“, sagt Patrick Beer über Benedikt Müller. Der Hanauer Trainer erklärt aber auch: „Schermuly ist derzeit die klare Nummer eins.“ Und fügt an: „Solange die Leistung stimmt.“ Und da diese bei beiden Hanauer Torhütern stimmt, werden sie auch in Zukunft weiterhin durchaus selbst entscheiden, wann es Zeit ist, zu wechseln. Und Beer wird sich denken: „Was für eine dankbare Konstellation.“

