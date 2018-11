Einst den Platz geteilt, jetzt Gegner

offenbach - Mit starken Leistungen hat sich Germania Großkrotzenburg in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost fünf Zähler Vorsprung erspielt. Beim ambitionierten SVG Steinheim steht dem Tabellenführer am Sonntag wohl aber ein heißer Tanz bevor.

SVG Steinheim - Germania Großkrotzenburg (So., 14.45 Uhr). „Ein Sieg dort und danach ein Dreier zu Hause gegen Wenings wären das I-Tüpfelchen auf eine starke erste Halbserie“, sagt Großkrotzenburgs Coach Matthias Filbrich. Sein Kollege Jürgen Baier und er kennen sich gut. „Wir haben uns damals im Nachwuchsbereich der Offenbacher Kickers einen Platz geteilt“, berichtet der Großkrotzenburger Übungsleiter. Aus gemeinsamen OFC-Zeiten kennt Baier auch FCG-Kapitän Robin Prey. „Er war damals mein Spieler und wir haben uns auch diese Woche schon geschrieben“, erzählt Baier. Lachend nennt der Ex-Profi seine Zielsetzung: „Wir wollen sie weghauen.“ Anschließend sagt er: „Ich freue mich auf das Spiel. Beide Teams sind offensivstark und alles verteidigen kann man auch nicht. Wir wollen jedenfalls Paroli bieten.“

JSK Rodgau - SG Marköbel (So., 14.45 Uhr). In der Hinrunde behielt der JSK Rodgau gegen Marköbel mit 2:0 die Oberhand und auch jetzt sollen die Punkte im Maingau-Energie-Stadion bleiben. Als Tabellenfünfter liegt die Mannschaft von Trainer Andreas Humbert nur zwei Punkte hinter dem zweiten Platz. Bis zur Winterpause, so das Ziel der Rodgauer, soll zumindest dieser zweite Rang in Schlagdistanz sein.

SG Altenhaßlau/Eidengesäß - SG Nieder-Roden (So., 14.45 Uhr). Im Aufsteigerduell sind die Gäste aufgrund ihrer bislang satten Ausbeute von 29 Punkten in der weitaus komfortableren Situation. „Wir wollen auf dem Kunstrasenplatz in Altenhaßlau ins Tempospiel kommen und mindestens einen Punkt mitnehmen“, erklärt Nieder-Rodens Trainer Roland Gerhardt.

Germania Klein-Krotzenburg - VfB Oberndorf (So., 14.45 Uhr). Das 0:6 im Derby bei Germania Großkrotzenburg hat Wolfgang Kaufmann gar nicht geschmeckt. „Das war zu wenig für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt“, urteilt der Klein-Krotzenburger Übungsleiter. Gegen den offensivstarken Tabellenzweiten Oberndorf fordert er eine Leistungssteigerung, ansonsten sei ein ähnliches Resultat wie in der Vorwoche zu befürchten. „Ich hoffe, dass die Mannschaft verstanden hat, um was es geht“, hofft Kaufmann. Vuk Tomic, Tobias Kaufmann und Peter Doschek fehlen.

VfR Wenings - SV Pars Neu-Isenburg (So., 14.45 Uhr). Nach der ärgerlichen Heimniederlage gegen den SVG Steinheim reist der SV Pars mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch zum Tabellenvorletzten VfR Wenings. „Unser Lazarett lichtet sich allmählich wieder“, hofft Pars-Trainer Sasan Tabib auf die Rückkehr von Ahmet Sahinler. Die Öztas-Brüder fehlen hingegen noch rotgesperrt.

Eintracht Oberrodenbach - FC Dietzenbach (So., 14.45 Uhr). Der FC Dietzenbach kämpft um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, das Match beim ebenfalls abstiegsbedrohten Neuling Eintracht Oberrodenbach wird zum „Sechs-Punkte-Spiel“. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Hinrunde endete mit einem 3:2-Erfolg für den FCD. Die auswärts noch sieglosen Dietzenbacher würden mit dem ersten Dreier in der Fremde zwar die Rote Laterne nicht abgeben, doch ein Erfolg in Oberrodenbach käme einem Befreiungsschlag gleich.

Türk Gücü Hanau - Kickers Obertshausen (So. 14.45 Uhr). Die heimstarke Elf von Türk Gücü Hanau will die 0:1-Niederlage in Marköbel vergessen machen und gegen Kickers Obertshausen wieder dreifach punkten. „Türk Gücü ist stark“, weiß Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Allerdings zog sich seine Elf im Hinspiel, das Unentschieden endete, gegen den spielstarken Favoriten auch recht gut aus der Affäre. Und: Nach dem wichtigen 4:1-Erfolg gegen Oberrodenbach ist das Selbstvertrauen gestiegen. Dass Abwehrspezialist Andreas Cwielong ausfallen wird, wertet Dindorf aber eher als Nachteil. - fs

Quelle: op-online.de