Kreisfußballwart Jörg Wagner freut sich auf Hallen-Stadtmeisterschaft und OFC-A-Jugend

+ Jörg Wagner - Foto: A2

Offenbach - Die Turnierleitung bei den Offenbacher Hallenfußball-Stradtmeisterschaften übernimmt wieder der Kreisfußballausschuss.

Kreisfußballwart Jörg Wagner bezieht im Interview mit unserem Redakteur Stefan Moritz Stellung zu der sinkenden Beteiligung, dem Grätschverbot und dem Umstadt, dass die Offenbacher Kickers zu diesem Herrenturnier mit der A-Jugend antreten.

In den vergangenen Jahren gab es viel Lob für die Stadtmeisterschaften, aber jetzt sind sechs Klubs nicht dabei, nur 16 von 22 Vereinen stellen ein Team. Wie ist das zu bewerten?

Die Stadt hat mit diesem Turnier etwas ganz Großartiges auf die Beine gestellt. Die Vereine müssen begreifen, dass das durch Desinteresse kaputtgehen kann. Die Stadt und alle teilnehmenden Vereine haben entschieden, dass die Vereine, die unentschuldigt nicht zur Auslosung kommen, ausgeschlossen werden. Da stehe ich voll dahinter. Jetzt hat es den Türk. SC, den FC Munzur, Portugues und den FC Ilirida erwischt. Die SKG Rumpenheim und Rot-Weiß Offenbach haben abgesagt. Wir müssen abwarten, wie das nächstes Jahr aussieht.

Gelobt wird immer wieder die gute Stimmung in der ESO-Sportfabrik in Bürgel. Die kann aber auch schnell in Aggressivität umschlagen.

In der Halle ist es enger, zumal mit Rundum-Bande. Und bei den Stadtmeisterschaften haben wir nur Derbys. Da kocht die Stimmung schon mal hoch. Emotionen gehören dazu. Aber es ist nie extrem eskaliert. Es waren meistens Einzelpersonen, die sich recht schnell beruhigen ließen. Wir wünschen uns natürlich, dass alles im Rahmen bleibt.

Bei den Stadtmeisterschaften gibt es ein generelles Grätschverbot, auch der Versuch soll mit indirektem Freistoß bestraft werden. Wie kam es dazu?

Wir haben festgestellt, dass die Emotionen besonders dann überkochten, wenn es zu einem Foul mit einer Grätsche kam. Dem wollten wir entgegenwirken.

Wie ist es mit der Grätsche, um den Ball von der Torlinie zu holen? Wird die auch mit indirektem Freistoß bestraft oder gar mit Neunmeter?

Nein. Es geht nur um die Grätsche im Zweikampf am Gegner. Wenn ein Verteidiger einen frei rollenden Ball weggrätscht, wird das nicht unterbunden.

Der DFB und die FIFA fördern Futsal, die offizielle, aus Südamerika kommende Variante des Hallenfußballs, in Offenbach wird weiterhin in der traditionellen deutschen Variante gekickt. Ist das noch lange durchzuhalten?

Der DFB hat sich bislang nur halbherzig für Futsal engagiert. Für Hallenturniere, die wir im Fernsehen sehen, mit Profis oder Altstars, ist Futsal auch kein Thema. Und unsere Vereine wollen das nicht.

Woran liegt das?

Zum Teil sicherlich auch an Unwissenheit. Das Grätschverbot bei den Stadtmeisterschaften ist ja schon ein Schritt in Richtung Futsal. Hinzu käme ein sprungreduzierter Ball, das Spiel ohne Bande und noch ein paar andere Modifikationen. Ich mag Futsal, habe tolle, technisch hochklassige Spiele gesehen. Bei den Hallen-Kreismeisterschaften bieten wir auch Futsal an. Es haben sich aber nur drei Vereine gemeldet.

Was halten Sie davon, dass der OFC bei den Stadtmeisterschaften mit der A-Jugend antritt?

Für die Jungs ist es absolut sinnvoll, so erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln. Und die U21, mit der der OFC in den vergangenen Jahren angetreten ist, hatte auch viele Spieler, die gerade erst aus der Jugend gekommen waren. Die Qualität des diesjährigen Teams wird nicht schlechter sein.

Was wünschen Sie sich für das Turnier am Wochenende?

Schöne, spannende und faire Spiele.

Quelle: op-online.de