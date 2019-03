Walldorf – Nach zwei Gegentoren im Endspurt unterlag die TS Ober-Roden am Freitagabend in der Fußball-Verbandsliga Süd beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Walldorf noch deutlich mit 1:4 (0:1).

Nach dem überraschenden 4:2-Sieg gegen Spitzenreiter FC Hanau 93 versteckte sich die Turnerschaft auch in Walldorf nicht. Nach zögerlichem Beginn von beiden Seiten traf Ober-Rodens Paul Wolf nach einem Abstimmungsfehler der Walldorfer Hintermannschaft nur das Außennetz (25.). Sieben Minuten später erzielte der ehemalige Urberacher Daniel Beck die 1:0-Pausenführung für die Hausherren.

In der 61. Minute glich Innenverteidiger Sebastian Jung für die Gäste aus. Nach einem Freistoß, der flach vor das Tor der Gastgeber getreten wurde, verwertete Jung den Nachschuss aus kurzer Distanz. Nur sechs Minuten später aber gingen die Rot-Weißen erneut in Führung. Torschütze Christian Matheisen sah kurz darauf die Ampelkarte. In Überzahl witterte die Turnerschaft nochmals Morgenluft, doch mit zwei Treffern in den letzten Minuten sicherte sich der Tabellenzweite endgültig den dreifachen Punktgewinn.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Wolf (57. T. Barak), Strauss, Jung, Sitter (83. Klinger), Kriegsch, Hesse, Henkel, Kozlu, Schöppner, Veisoglu

Tore: 1:0 Beck (32.), 1:1 Jung (61.), 2:1 Matheisen (66.), 3:1 Eichfelder (87.), 4:1 Beck (90.+3) - Gelb-Rot: Matheisen (Walldorf, 75.) leo

Quelle: op-online.de