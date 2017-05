Kreisliga A Ost: Bülbül als Lebensversicherung der Germania

Offenbach - Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Erkan Bülbül die Lebensversicherung des FC Germania Bieber in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Ost ist: Beim 4:3 gegen die SG Hainhausen erzielte er drei Treffer.

Spvgg. Hainstadt - SG Nieder-Roden 1:3 (0:1)

„Obwohl wir spielerisch besser waren und das Spiel immer offen gehalten haben, machte letztlich Mirnes Mesic den Unterschied aus“, sagte Hainstadts Co-Trainer Christian Eisert. „Nach Chancen hätte es durchaus auch 4:4 enden können, das wäre dann wohl auch ein gerechteres Ergebnis gewesen“. An der Seite von Patrick Griehl wird ab kommender Saison Stefan Ernst, derzeit JSK Rodgau III, die Mannschaft trainieren.

Hainstadt: Krammig; Weiss, Wurbs, Thoma, di Falco, Mandel, Griehl, Yavus, Jung, Merget, Pistritto (Reitz, Spitznagel, Mailahn)

Nieder-Roden: Piesker; Zadro, Kuprat, Scharnagel, Leue, Niklarz, Mesic, Y. Sinan, Wöll, Simon, Werle (Cengiz, Haddadi Shari, Demirtas)

Tore: 0:1 Eigentor Thoma (36.), 0:2 Mesic (76.), 1:2 Merget (84.), 1:3 Wöll (90.+1)

Germania Bieber - SG Hainhausen 4:3 (2:3)

„Hainhausen hat uns das Leben schwer gemacht, das war ein hartes Stück Arbeit“, musste Biebers Sprecher Jürgen Pülm zugeben. In der zweiten Hälfte erhöhte Bieber den Druck. „Ab da war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen und in der Schlussphase gelang Cedric Bär ein Abstaubertor zum Sieg“, so Pülm.

Bieber: Peter; Wehner, Reinhard, Zinser, Kösen, Bülbül, Statovci, El Fatimi, Bär, Fazel, O. Lamalam (Khederzadeh, Erlenbach, S. Lamalam)

Hainhausen: Köhl; Schmidt, Kühn, Spöckinger, Oduro, Müller, Langer, Kullmann, Darici, Egerer, Kern (Dörfler)

Tore: 0:1 Egerer (18.), 1:1 Bülbül (25.), 1:2 Oduro (28.), 2:2 Bülbül (32.), 2:3 Schmidt (40.), 3:3 Bülbül (65.), 4:3 Bär (85.)

Archivbilder:

Bilder: Bieber siegt im Verfolger-Duell Zur Fotostrecke

Teutonia Hausen - Gemaa Tempelsee 6:0 (2:0)

Immer wieder konterte die Heimmannschaft die Offenbacher aus. „Wir haben dreimal das gleiche Tor erzielt, immer mit einem Konter, gegen die nie aufgebende Gemaa, die immer wieder nach vorne spielte“, sagte Teutonia-Trainer Maik Henrich. Am Ende spielte Hausen auch die bessere Kondition in die Karten. Kevin Klein bereitete dabei vier der sechs Tore vor.

Hausen: Sagmann; Jung, Roth, Neuder, Lorenzo Sanchez, Henrich, Teich, Ciesielski, Klein Mandel, Fischer (Beqiraj, Düsgün, Holzhacker)

Tempelsee: Weidenbusch, Simon, Fernandez, Bantis, Shala, Can, Waffender, Terziqi, Samouri, Mahlo, Bingöl (Gallegos)

Tore: 1:0 Teich (20.), 2:0, 3:0 Düsgün (33., 54.), 4:0 Beqiraj (70.), 5:0 Teich (72.), 6:0 Düsgün (85.)

TuS Froschhausen - Espanol Offenbach 3:1 (2:1)

„Wir haben sehr konsequent gespielt, haben den Gegner beherrscht und sind dadurch auch zu Torchancen gekommen“, sagte Froschhausens Sprecher Lukas Knedlik. Espanol kam zwar auch zu Chancen, aber laut Knedlik fehlte der „letzte Punch“ , um noch einen Treffer zu setzen.

Froschhausen: Basgier; Czmok, Colucci, Lemens, Kessler, Schönherr, Walter, Aghbar, Hark, Heyny, Scherer (Gerheim, Schwender)

Espanol: Müller; S. Ganss, Martin, Temizsoy, Navas, M. Badzura, F. Ganss, El Krafli, Haznadar, Ehrsam, Hasic (Sozzo, Milad, Mohebbi)

Tore: 1:0 Hark (36.), 1:1 El Krafli (41.), 2:1 Aghbar (45./FE), 3:1 Hark (68.)

TSG Mainflingen - Spvgg. Dietesheim II 2:2 (2:0)

In einem guten A-Klasse-Spiel gewann Mainflingen die erste Hälfte, Dietesheim die zweite. „Nach dem wir nach der Ampelkarte in Überzahl waren, haben wir noch einmal alles versucht um zu gewinnen und unseren letzten Mann Philipp Karg in den Sturm geschickt. Aber ein Tor wollte nicht mehr gelingen“, sagte TSG-Sprecher Harald Seibert.

Mainflingen: Bartke; Zöller, Karg, Schwarzkopf, Bernard, Zaig, Wekamp, Quint, Bahaddou, Bohl, Metzger (N. Drinhaus, Vecchione, Finol)

Dietesheim: Kimmel, Strack, Zimmermann, Camara, Dominic Tanfal, Bergmann, Tokic, Brucia, Riouch, Tas, Bosnjak (Dennis Tanfal, Tas, Elsässer)

Tore: 1:0 Bohl (12.), 2:0 Bernard (22.), 2:1 Brucia (56.), 2:2 Tokic (70.) - Gelb-Rot: Brucia (75./Dietesheim)

TSV Lämmerspiel - SKG Rumpenheim 3:0 (0:0)

In einem Spiel auf schwachem Niveau war Lämmerspiel die dominante Mannschaft. „Rumpenheim hatte eine Torchance, aber vor dem leeren Tor schoss der Spieler an den Pfosten, ansonsten war es ein Sommerkick im Regen, bei dem es uns leicht fiel die Tore zu machen“, sagte TSV-Sprecher Reiner Nickel.

TSV: Heiter; Palumbo, Bormann, Dieter, Schwan, Ascione, Ott, Reinhard, Heinzu, Rikert, Breyer (Wenzel, Martinko)

Rumpenheim: Wissel; Dambowy, Kramer, Rehwinkel, Jahnel, Sarwari, L. Werber, A. Werber, Maul, Schäfer, Schneider (Schweigert, Hingst)

Tore: 1:0 Heinz (46.), 2:0 Eigentor Dambowy (62.), 3:0 Heinz (81.)

TSV Dudenhofen II - SV Zellhausen 1:5 (0:2)

„Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte TSV-Trainer Christian Cimen, „wir wollten kompakt in der Defensive stehen, waren aber offen und haben den Gegner zu den Toren geradezu eingeladen.“

Dudenhofen: Weimer; Döbert, Fischer, Dauth, Kusnezow, Klein, Gültekin, Sommer, Nieuzylla, May, Brajko (Rasch)

Zellhausen: Theuerkauf; Rückert, Bergmann, Hitzel, Schlett, Nietzschmann, Ackermann, Kaiser, Müller, Winkler, Krien (Gerfelder, Simon, Büttner)

Tore: 0:1 Ackermann (14.), 0:2 Nietzschmann (36.), 1:2 May (54.), 1:3 Ackermann (61.), 1:4 Nietzschmann (73.), 1:5 Eigentor Döbert (88.) - Gelb-Rote Karte: Kusnezow (83./Dudenhofen)

Türk. SC Offenbach - Alemannia Klein-Auheim 1:7 (0:5)

Gegen stark ersatzgeschwächte Türken hatten die Alemannia leichtes Spiel. „Wir haben keine Courage gezeigt und das einseitige Spiel verdient verloren“, sagte Türk. SC-Kapitän Achan Hakki. (stef)

Türk SC: Bulut; Balci, Günaydin, Hakki, Can, Firat, Cavus, Karsli, Sahinler, Simsek, Ucar (Kilitci, Kayaoglu, Tamac)

Klein-Auheim: Aksit; Bakar, Delarue, Weigand, Horch, Schneider, Reiner, Mule, Crass, Salg, Koch (Mattes, Demuth, Löffler)

Tore: 0:1 Crass (5.), 0:2 Salg (11.), 0:3 Schneider (16.), 0:4 , 0:5 Crass (28., 31.), 1:5 Sahinler (61./FE), 1:6 Salg (62.), 1:7 Horch (70.)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Archivfoto: Hartenfelser