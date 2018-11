Erlangen im Doppelpack als Gegner

Offenbach - Nach einem spielfreien Wochenende sind die Drittliga-Handballer der Region wieder in der Punktrunde gefordert. Während die HSG Rodgau nach Erlangen fährt, hat die HSG Hanau Erlangen zu Gast. Beide südhessischen Vertreter hoffen auf zwei Punkte.

TV Erlangen-Bruck - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 18 Uhr). Nach vier Niederlagen und einem Unentschieden wollen die Rodgauer beim Tabellenvorletzten endlich den ersten Auswärtssieg einfahren. Ähnlich wie die Nieder-Rodener waren auch die Auftritte des Aufsteigers in der Fremde bisher eher harmlos, der bisher einzige Punktgewinn gelang Erlangen-Bruck ausgerechnet beim 20:20 im Stadtderby beim HC Erlangen II. Vor eigenem Publikum sind die Mittelfranken aber nicht zu unterschätzen, im jüngsten Heimspiel fegte der Bayernmeister den Tabellendritten TV Gelnhausen mit 35:26 vom Parkett.

„Das ist eine spielstarke Mannschaft“, warnt HSG-Trainer Jan Redmann vor dem Aufsteiger, der mit verschiedenen Abwehrvarianten aufwartet und ein sehr hohes Tempo vorlegt – und somit auch ein gewisses Risiko eingeht. „Wir haben einfach mal die Füße hochgelegt. Das war mal ganz gut, denn bis Weihnachten stehen noch sechs Spiele an“, blickt Redmann auf das vergangene spielfrei Wochenende zurück.

Offen ist der Einsatz von Johannes von der Au, der sich nach einem Sturz gegen Nußloch vor zwei Wochen eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Dagegen dürften die angeschlagenen Tim Henkel und Philipp Keller wieder zur Verfügung stehen.

HSG Hanau - HC Erlangen II (So., 17 Uhr). „Wir haben mal drei Tage am Stück frei gemacht“, war auch Hanaus Trainer Patrick Beer froh über die jüngste Pause. Zumal sich prompt in dieser Woche im Training die Halle wieder füllt. So könnte Maximilian Bergold gegen Erlangen wieder dabei sein, Michael Hemmer war bereits in Eisenach wieder dabei „und ist jetzt wieder im Training voll dabei“, freut sich Trainer Beer über Alternativen im Rückraum.

Was die Hanauer gegen Erlangen erwartet, wissen sie selbst nicht so genau. „Das ist ein unberechenbarer Gegner“, sagt Beer über die Erlanger Bundesliga-Reserve, „die werfen Nieder-Roden aus der Halle, verlieren dann aber deutlich in Coburg.“ Auf jeden Fall verfügen die Mittelfranken über eine junge Mannschaft, die sehr gut ausgebildet ist und an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann. Mit fast identischem Kader – im Sommer kamen sogar noch zwei Verstärkungen hinzu – holte Erlangen in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft, aktuell reicht es nur zu Platz zehn. Die Hanauer sind gewarnt. J leo

Quelle: op-online.de