Erst kurz vor dem Aus, dann Turniersieger

offenbach - Die SG Wiking Offenbach hat den vom Hanauer A-Ligisten Rot-Weiß Großauheim ausgerichteten Neujahrs Cup gewonnen. Im Finale bezwang der Offenbacher Kreisoberligist die Germania aus Frankfurt mit 4:1.

Noch in der Gruppenphase hatten die Offenbacher nach zwei Auftaktniederlagen vor dem Aus gestanden, sich dann aber im Turnierverlauf erheblich gesteigert. Belohnung: Der Turniersieg.

Dritter des dreitägigen Hallen-Spektakels wurde Gastgeber Großauheim, der sich durch das 8:1 gegen den Gruppenligisten SVG Steinheim das Ticket für das Hanauer Hallenmasters sicherte. Durch den 7:6-Erfolg im Neunmeterschießen über den VfR Kesselstadt kam Hanau 93 auf Rang fünf. Bester Torschütze wurde Onur Götürkmen (Germania Frankfurt), dem 16 Treffer gelangen. Für die einzige Negativschlagzeile hatte die SG Nieder-Roden gesorgt. Der Kreisoberliga-Tabellenführer sagte seine Teilnahme an der Finalrunde (Sonntag) kurzfristig wegen Personalmangels ab.

Besser lief es für Hanau 93 beim Turnier in Wächtersbach. Im Endspiel setzte sich der Verbandsligist knapp mit 1:0 gegen den Gruppenligisten FSV Bad Orb durch. Enrico Natale erzielte das Siegtor. B-Ligist FC Erlensee war die Überraschungsmannschaft des Turniers. Nach starker Vorrunde qualifizierte sich der Außenseiter für das Halbfinale, scheiterte am späteren Turniersieger. Am Ende reichte es für Platz drei.

Beim Dreikönigsturnier des SV Hörstein kam Hanau 93 auf Rang zwei (2:3 im Finale gegen den A-Ligisten Großwelzheim). Hilalspor belegte den zweiten Platz. - ard

Quelle: op-online.de