Erster Spieltag hat es gleich mächtig in sich

Mainflingen – Geballte Favoritenpower in der Gruppe A und eine ausgeglichene Gruppe B – das sind die Voraussetzungen, unter denen am Sonntag in Mainflingen das 46. Fußball-Mainpokal-Turnier startet. VON PATRICK LEONHARDT

Denn mit Germania Klein-Krotzenburg und Aufsteiger Sportfreunde Seligenstadt tummeln sich die beiden Gruppenligisten und damit ranghöchsten Vertreter ebenso in der Gruppe A wie der ambitionierte Gastgeber TSG Mainflingen. Der Dritte der Kreisoberliga hatte 2017 den Mainpokal gewonnen. „Natürlich nehmen wir den Mainpokal sehr ernst und wollen ihn auch gewinnen. Aber wir dürfen die Trainingsarbeit nicht vernachlässigen, uns erwartet in der Gruppenliga ein schwerer Start in die neue Saison“, sagt Thomas Epp, der die Sportfreunde im zweiten Jahr trainiert. Nach zwei Jahren ohne Titelgewinn wollen sich die „Roten“ nun zum 33. Mal in die Siegerliste eintragen.

Das würde gerne auch die Klein-Krotzenburger Germania, die nach sechseinhalb Jahren unter Wolfgang Kaufmann in Mirko Leuschner (zuletzt Sportlicher Leiter und Interimstrainer der Spvgg. Seligenstadt) einen neuen Trainer mit nach Mainflingen bringt. Nach Platz drei im vergangenen Jahr hoffen die Germanen dieses Mal auf den großen Wurf. Wohl wissend, das bereits nach der Vorrunde Endstation sein kann. Gleich der erste Spieltag hat es mächtig in sich, wenn sich die Sportfreunde Seligenstadt und Germania Klein-Krotzenburg am Sonntag um 15.45 Uhr gegenüberstehen. Zuvor bestreiten um 14.30 Uhr die TSG Mainflingen und Alemannia Klein-Auheim das Eröffnungsspiel. Sportliche Chancen rechnet sich Christoph Wirth, Trainer beim A-Liga-Rückkehrer Klein-Auheim. keine aus. „Wichtig ist, dass sich keiner verletzt“, sagt er, nachdem sich 2018 in Froschhausen gleich vier Spieler verletzt hatten und längerfristig ausgefallen waren. Seinerzeit war im zweiten Gruppenspiel gegen den SV Zellhausen gleich zweimal der Krankenwagen angerückt, um einen Alemannia-Spieler abzuholen. Komplettiert wird die Gruppe A durch den A-Ligisten TuS Froschhausen.

Titelverteidiger Spvgg. Seligenstadt backt dieses Mal kleinere Brötchen. „Die Titelverteidigung ist sicher nicht unser Ziel“, schmunzelt Seligenstadts Spielausschussmitglied Steffen Muth. Zumal der Endspiel-Triumph gegen Mainflingen im vergangenen Jahr der Anfang vom letztlich schlechten Saisonende war, der für die „Blauen“ mit dem Abstieg in die A-Liga endete. Gegen die zukünftigen Ligarivalen TuS Klein-Welzheim, Spvgg. Hainstadt und SV Zellhausen ist aber vieles möglich, die A-Ligisten dürfen sich allesamt Hoffnungen auf das Halbfinale machen. Klein-Welzheim, das erst dank des Aufstieges des JSK Rodgau in die Verbandsliga Süd den Abstieg in die B-Liga verhinderte, gilt allerdings nur als Außenseiter. Die größten Chancen auf das Habfinale hat Teutonia Hausen. Der Neu-Kreisoberligist mischte im vergangenen Jahr als Ersatz für den Türk. SV Seligenstadt erstmals beim Mainpokal mit, bot erfrischenden Offensivfußball und freute sich am Ende über den vierten Platz. In David Blahut stellten die Hausener zudem den besten Torschützen des Turniers.

Traditionell ermitteln auch die Alten Herren wieder ihren Mainpokal-Sieger, Titelverteidiger sind die Sportfreunde Seligenstadt, die im vergangenen Jahr das Finale gegen Gastgeber TuS Froschhausen mit 3:0 für sich entschieden hatten. Ihre Vorrundenpartien tragen die Alten Herren am Sonntag, 14., ab 10 Uhr, aus. Die Finalspiele finden gemeinsam mit den beiden Endspielen der ersten Mannschaften am Samstag, 20. Juli, statt.

