Ervin Skela führt 93er mit seiner Ruhe zum Sieg

Offenbach – Während Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf und der Tabellendritte SC 1960 Hanau ihre Siege in der Fußball-Verbandsliga Süd kampflos einfuhren, musste sich der Tabellenzweite FC Hanau 93 nach einem flotten Start nochmals ganz schön strecken, um gegen Abstiegskandidat Usinger TSG einen 4:3-Sieg zu landen.

.

Reichlich Unterhaltung bekamen die Zuschauer an der Frankfurter Straße in Ober-Roden geboten, wo die heimische Germania den TSV Vatanspor Bad Homburg mit 8:3 besiegte. Viktoria Urberach und Eintracht Wald-Michelbach trennten sich torlos.

FC Hanau 93 - Usinger TSG 4:3 (3:1). Nach acht Minuten und einer 3:0-Führung der Hanauer war die Partie eigentlich schon gelaufen. „Usingen ist dann aber immer besser ins Spiel gekommen“, sagte Hanaus Pressesprecher Hans Jung. Zweimal hielt FC-Schlussmann Jens Westenberger hervorragend, in der 34. Minute war auch er erstmals geschlagen. In der 56. Minute setzte sich Hanaus Khaibar Amani auf der linken Seite durch, scheiterte aber an Usingens Torwart Niklas Schulze. Der wehrte auch den ersten Nachschuss ab, ehe dann Ilker Bicakci zum 4:1 für die Hausherren erfolgreich war. Doch die Kicker aus dem Hochtaunus gaben sich noch nicht geschlagen, vergaben aber zunächst einen Handelfmeter, ehe sie mit einem Doppelschlag auf 4:3 verkürzten. Der eingewechselte Ervin Skela sorgte in der Schlussphase für die nötige Ruhe im Spiel der 93er und führte die Grimmstädter zum verdienten Sieg.

FC Hanau 93: Westenberger, Ries, Prümm, Fließ, Gschwender, Gischewski, Velemir (76. Sekeric), Bicakci, Damar, Suljic (86. Crews), Amani (69. Skela)

Tore: 1:0 Gischewski (2.), 2:0 Amani (4.), 3:0 Damar (8./FE), 3:1 Weber (34.), 4:1 Bicakci (56.), 4:2 Weber (66.), 4:3 Kopp (71.) - Bes. Vork.: Westenberger (Hanau) hält Handelfmeter von Weber (65.)

Viktoria Urberach - Eintracht Wald-Michelbach 0:0. In der Anfangsviertelstunde vergaben die Hausherren durch Marco di Maria, Robin Schnitzer und Michele Piarulli, der mit einem Freistoß nur den Pfosten traf, einige gute Chancen. „Wenn man seine Möglichkeiten nicht nutzt, muss man mit dem Unentschieden zufrieden sein“, sagte Viktoria-Trainer Lars Schmidt, für den es das erwartet intensive Spiel war, „weil die Tendenz bei der Eintracht zuletzt nach oben zeigte“, sagte Schmidt. „Die Leistung war stabil und gut“, war er mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden, von der Behäbigkeit, die er nach Ostern im ersten Training gespürt hatte, war nichts mehr zu sehen. „Die Jungs haben sich sauber verhalten“, lobte Schmidt.

Viktoria Urberach: Schickedanz; Schneider, M. Yildirim, Piarulli, Serra, S. Yildirim, Filipovic (79. Hochstein), Purcell, Alempic, Schnitzer (77. Bufi), Di Maria

Gelb-Rot: Knauer (Wald-Michelbach, 70.)

Germania Ober-Roden - Vatanspor Bad Homburg 8:3 (4:3). Die Zuschauer sahen eine unterhaltsame Partie. Nach einem Blitzstart führten die Germanen bereits nach 13 Minuten mit 4:0, ließen es dann aber etwas zu locker angehen, so dass sich die Kurstädter bis zur Pause auf 4:3 herankämpften. Mit einem Doppelschlag sorgten die Ober-Rodener in der zweiten Hälfte schließlich für die Entscheidung, wobei Torjäger Mohammed Hakimi nur 120 Sekunden nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 5:3 erzielte. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagte Germania-Boss Norbert Rink, der vor dem Spiel die drei Spieler Nikolai Ermert (wechselt zur Spvgg. 03 Neu-Isenburg), Maximilian Mensinger und Dennis Nessen (hören beide aus beruflichen Gründen auf) verabschiedete.

Germania Ober-Roden: Weinreich; Stemann (76. Friess), Marweg, Ermert, Lehnert, Nessen, Bidou, Feuchter (46. Mensinger), Dapp, Christophori-Como (70. Hakimi), Bäcker

Tore: 1:0, 2:0 Christophori-Como (3., 7.), 3:0 Marweg (9.), 4:0 Stemann (13.), 4:1 Thielmann (17.), 4:2 Cakovic (24.), 4:3 Matondo (30./Foulelfmeter), 5:3 Hakimi (72.), 6:3 Dapp (75.), 7:3 Mensinger (87.), 8:3 Ermert (89.)

Rot-Weiß Darmstadt - TS Ober-Roden 1:2 (0:2). „Das war ein flottes und gutes Verbandsliga-Spiel“, meinte TSO-Trainer Bastian Neumann. Die Turnerschaft hatte mehr und auch die besseren Torchancen und legte bereits in der ersten Hälfte durch Cengiz Veisoglu eine 2:0-Führung vor. Auch nach dem Anschlusstreffer spielten die Ober-Rodener die Partie sehr souverän herunter. „Wir waren stark in der Defensive und effektiv in der Offensive“, sagte Neumann. Dennoch hätte es zur Pause bereits 3:0 stehen müssen, nach dem Wechsel zeigte Darmstadts Torwart Tom Henssel zwei, drei Glanztaten.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Wolf, T. Barak, Jung, Hesse, Kozlu, Kriegsch, Klinger (84. Firrantello), Sitter (84. Strauss), Schöppner, Veisoglu (90.+1 G. Barak)

Tore: 0:1, 0:2 Veisoglu (21., 37.), 1:2 Aykir (61.) leo

Quelle: op-online.de