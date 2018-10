Euphoriewelle schwappt nach 19:19 nicht über

Babenhausen - Nach der 26:33 (11:14)-Niederlage in der Partie der Handball-Oberliga Hessen gegen die TSG Münster ärgerte sich Oliver Schulz, Trainer der SG Rot-Weiß Babenhausen, vor allem über die letzten Minuten. „Die Niederlage ist um drei, vier Tore zu hoch ausgefallen.

Als sie sich abgezeichnet hat, haben wir uns in unser Schicksal ergeben. Da bin ich dann sauer und enttäuscht“, meinte Schulz.

„Das war insgesamt sehr ernüchternd. Nach der Niederlage gegen Büttelborn vor zwei Wochen wollten wir unseren ersten Heimsieg einfahren“, erklärte Schulz. Doch die „Löwen“ verschafften sich im Angriff nicht die nötigen Vorteile und hatten in der Defensive Probleme, die Angriffe der Gäste abzuwehren. Nach dem 28:27-Sieg in der Vorwoche in Melsungen verpasste Babenhausen damit die Chance, diesen ersten Saisonsieg zu vergolden. Mit 2:6 Punkten nehmen die Rot-Weißen nach vier Spieltagen damit den drittletzten Tabellenplatz ein.

Nach einem 0:3-Start kämpften sich die Hausherren gegen Münster vor 120 Zuschauern auf 3:4 und 6:8 heran. Auch nach einem zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand fanden die „Löwen“ ins Spiel zurück und waren zur Pause (11:14) wieder auf Tuchfühlung heran. In der zweiten Hälfte glich Babenhausen mit einem 3:0-Lauf sogar zum 19:19 aus. „Da hätte die Euphoriewelle eigentlich überschwappen müssen. Tat sie aber nicht“, bedauerte Schulz. Münster zog wieder auf drei Tore davon, ehe sich die Babenhausener in der Schlussphase ergaben und die TSG die Begegnung mit einem 5:1-Lauf beendete.

Die vielen verletzungsbedingten Ausfälle wollte Schulz nicht als Ausrede für die Niederlage gelten lassen, „die Jungs, die spielen, haben unser Vertrauen“, sagt er: „Aber wir müssen bereit sein, weiter zu lernen, um weiter voranzukommen. Und wir müssen unsere Fehlerquote weiter dezimieren.“

Spielfilm: 0:3 (7.), 3:4 (9.), 3:7 (13.), 6:8 (17.), 6:12 (22.), 9:12 (28.), 11:14 - 15:17 (38.), 16:19 (40.), 19:19 (42.), 21:24 (51.), 25:28 (57.), 26:33

Zeitstrafen: 5:6 - 7m: 8/8 - 7/7

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (2), Brandt (6), Horikawa, Hollnack (4/2), Holschuh, Raschke (1), Schmitt (3), Mai (2), Eisenhuth (7/6), Zappe (1) - leo

