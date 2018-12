Fakic belohnt starke und clevere SG Rosenhöhe

Fußball - Der VfB Oberndorf geht als Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost in die Winterpause, überholte mit einem 7:3 über Wenings die spielfreie Germania Großkrotzenburg.

Die Verfolger SG Bruchköbel (0:1 gegen die SG Rosenhöhe) und SVG Steinheim (nur 1:1 gegen die SG Nieder-Roden) patzten. Nutznießer war der JSK Rodgau, der mit dem 2:0 gegen Schlusslicht FC Dietzenbach auf Platz drei kletterte. Derweil werden die Sorgen von Germania Klein-Krotzenburg (0:2 gegen die SG Marköbel) größer.

SG Altenhaßlau/Eidengesäß - Kickers Obertshausen 1:1 (1:1). SG-Torwart Jonas Rübel musste in der Anfangsphase mehrmals sein Können zeigen, um einen Rückstand seiner Elf zu verhindern. In der 22. Minute liefen die Gäste in einen Konter und Luca Kämmer traf zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel das für die Kickers hochverdiente 1:1 durch Ediz Davulcu. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie, aber kaum Chancen. Pech für die Gäste, dass SG-Torwart Rübel in der Nachspielzeit den Ball nach einem Freistoß von Christopher Lang gerade noch an die Latte lenkte. Fazit: Für die Gäste wäre durchaus mehr drin gewesen.

Obertshausen: Köhl - Höf, Mannhart, Lutz, Lang, Jenrich (81. Römgens), Lippolis, Petryszyn, Schwaiger, Buttgereit, Davulcu

Tore: 1:0 Kämmer (22.), 1:1 Davulcu (45.+1)

JSK Rodgau - FC Dietzenbach 2:0 (1:0). „Dietzenbach war mit dem 2:0 noch gut bedient“, meinte JSK-Sprecher Lothar Müller. In der zwölften Minute nahmen die erwarteten Dinge ihren Lauf: Chakib Neteoui-Flores traf zum 1:0. Beim 2:0 war der Torschütze Vorlagengeber für Clemens Freitag. Da war jedoch schon eine Stunde gespielt. Dietzenbach mühte sich, konnte JSK-Torhüter Jerome Czaronek aber nicht überwinden.

Rodgau: Czaronek - Kunth, Dejanovic, Cölsch, Mesquita (60. Profumo), Hulaj, Götze, Hitzel, Freitag, Ballesteros (46. Ajiou), Neteoui-Flores (72. Klein)

Dietzenbach: Bozkurt - Kale, Senel, Awad (65. Bicer), Hermanns, Jazzar (86. Kuzkaya), Nouhou Karroch, Amallah, Ekici (77. K. Dallal), Bouras, R. Dallal

Tore: 1:0 Neteoui-Flores (12.), 2:0 Freitag (59.)

SG Bruchköbel - SG Rosenhöhe Offenbach 0:1 (0:1). Läuferisch bärenstark und mit cleverem Pressing ergatterte sich die SG Rosenhöhe beim Tabellendritten die drei Punkte. „Wir hätten noch ewig weiterspielen können und hätten kein Tor geschossen. Der Sieg der SG Rosenhöhe war total verdient“, erklärte Bruchköbels Sportchef Oliver Gust. Die frühe Führung durch Till Fakic, der per Schlenzer traf, spielte der SGR in die Karten. Kurz vor der Pause deutete sich die Wende an, als Offenbachs Daniel Pfitzer Gelb-Rot sah. Bruchköbel erzielte aber keinen Raumgewinn, da die Gäste alles zuliefen. „Überragend war das, wie viele Kilometer meine Jungs abgerissen haben“, freute sich Trainer Tevfik Kilinc.

Rosenhöhe: Läpple - Meinschein, Pfitzer, Muhadzeri, Fazio (63. Nishida), Curth, Kadioglu, Gallus, Gözcü (46. Budimir), Zindros, Fakic (82. Durante)

Tor: 0:1 Fakic (15.) - Gelb-Rot: Pfitzer (Rosenhöhe, 44.), Kadioglu (Rosenhöhe, 85.)

Türk Gücü Hanau - Eintracht Oberrodenbach 3:3 (0:0). Nach torloser erster Hälfte ging es an der Rudi-Völler-Sportanlage rund. Aufreger der ersten Hälfte war die Rote Karte für Hanaus Justin Netzband (Beleidigung eines Gegenspielers). In Unterzahl ging Türk Gücü kurz nach der Pause in Führung: Volkan Sungun traf per Strafstoß. Als Tim Müller erhöhte (61.), wähnten sich die Hausherren auf der Siegerstraße. Doch die Gäste bewiesen Moral. Maximilian Robok erzielte den Anschlusstreffer (66.) und Ervis Shima glich unglücklich per Eigentor aus. In der Schlussviertelstunde stand Sascha Eckhardt im Fokus. Zunächst leitete er per Fehlpass das 3:2 von Türk Gücü (Torschütze: Sungun) ein, in der dritten Minute der Nachspielzeit traf er zum 3:3. „Mein Team hat 65 Minuten in Unterzahl ein starkes Spiel gemacht, wurde letztendlich aber nicht belohnt“, meinte Türk-Gücü-Spielertrainer Tim Müller.

Türk Gücü: Schlüssler - Günes, Netzband, Korkmaz, Shima, Karan, Hogic, Ünal (80. Cakar), Müller, Sungun, Aalaoui (75. Selcuk)

Tore: 1:0 Sungun (48./FE), 2:0 Müller (61.), 2:1 Robok (65.), 2:2 Eigentor Shima (68.), 3:2 Sungun (78.), 3:3 Eckhardt (90.+3) - Rot: Netzband (Hanau, 35.)

Germania Klein-Krotzenburg - SG Marköbel 0:2 (0:2). Marköbel nutzte gleich seine beiden ersten Chancen und ließ danach den Gegner nicht mehr zur Entfaltung kommen. Besonders sehenswert das 0:1 durch Can Kayalar, der aus 25 Metern in den Winkel traf. „Solch ein Tor schießt der bestimmt so schnell nicht wieder“, so Klein-Krotzenburgs Vorsitzender Roger Weih. Als es nach 14 Minuten 0:2 stand, war das Spiel bereits entschieden. Marköbel zog sich zurück, verteidigte geschickt und verengte die Räume. Erst recht als der Torschütze zum 0:2 in der 59. Minute wegen Linienrichterbeleidigung die Rote Karte sah. Kamen die Krotzenburger einmal durch, war bei SG-Torwart Felix Sticher Endstation. Die Germania überwintert somit auf einem Abstiegsplatz.

Klein-Krotzenburg: Vogel - Sari, Günsche, Schuschkleb (61. Walter), Zocco (79. Weickinger), Schösser, T. Kaufmann, Eckert, Zakarija, Iantorno, Serra

Tore: 0:1 Kayalar (4.), 0:2 Gibaja-Lofink (14.) - Rote Karte: N. Gibaja-Lofink (Marköbel, 59. Linienrichterbeleidigung), Sari (Klein-Krotzenburg, 88.)

SVG Steinheim - SG Nieder-Roden 1:1 (1:0). In Hälfte eins hatte Favorit Steinheim das Spiel im Griff und war einmal mehr nach einer Standardsituation erfolgreich: Nach einer Ecke traf Verteidiger Matthias Fischer (20.). Nieder-Roden war ein unbequemer Gegner, musste aber ab der 73. Minute nach einer Gelb-Roten Karte ohne Führungsspieler Mirnes Mesic auskommen. Die Unterzahl stachelte das Team von Coach Roland Gerhardt an. Ein unnötiges Foul von Jakob Emge bescherte Nieder-Roden einen Elfmeter, den Pascal Schwäbe zum 1:1 verwandelte (85.). „Wir haben in der zweiten Hälfte aufgehört, Fußball zu spielen“, schimpfte SVG-Sportchef Bernd Hartmann.

Steinheim: D. Hartmann - Fischer, Emge, Hilser, Brighache, J. Hartmann, Arnold, Bacher (65. Balzer), Krikser (78. Kaminski), Khederzadeh (88. Camara), Andrej Kolchak

Nieder-Roden: Piesker - Berger, Ternay (60. Ring), Scharnagel, Roth, Demirtas, Gashi, Jäger, Mesic, Wagner (90. +1 Spataro), Schwäbe (90. Wähner)

Tore: 1:0 Fischer (20.), 1:1 Schwäbe (85./FE) - Gelb-Rot: Mesic (Nieder-Roden, 73.)

Germania Niederrodenbach - SV Pars Neu-Isenburg 2:6 (1:2). Wie in der Hinrunde war Niederrodenbach ohne Chance. Während den Gastgebern viele Stammspieler fehlten, trat der SV Pars in Topbesetzung an – und ging durch Baris Özdamar in Führung. Nach dem 1:1 von Mirco Bach folgte eine starke Phase der Germania, inklusive der verpassten Möglichkeit, in Führung zu gehen. Das gelang Pars kurz vor der Halbzeit, als der starke Manuel Profumo einnetzte. Ein umstrittener Handelfmeter zum 1:3 und kurz darauf ein wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkanntes Tor waren die Knackpunkte zu Beginn des zweiten Abschnitts, danach hatte Neu-Isenburg leichtes Spiel. „In dieser Phase hatten wir Glück, doch nach dem 1:4 von Özdamar war das Spiel entschieden“, berichtete Sasan Tabib, der Trainer des SV Pars, der bei besserer Chancenverwertung auch zweistellig hätte siegen können.

Neu-Isenburg: La Mattina - Benci (76. Kapoor), G. Öztas, Özdamar, Sahinler, Profumo, Bata (64. Ispir), Duljevic, Alempic, Ruslanbekov, El Makrini (64. Baha)

Tore: 0:1 Özdamar (10.), 1:1 Bach (31.), 1:2 Profumo (44.), 1:3 Alempic (48./HE), 1:4 Özdamar (54.), 1:5 El Makrini (59.), 1:6 Profumo (67.), 2:6 Bach (77.). - fs

Quelle: op-online.de