Fallacaras Wunschkandidat heißt Ervin Skela

Hanau – Sportlich läuft es derzeit alles andere als rund beim 1. Hanauer FC 1893. Seit der Winterpause hat der Meisterschaftsfavorit seinen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung in der Fußball-Verbandsliga Süd verspielt. Von Jörg Moll

Und nun sickerte nach der 1:2-Heimpleite gegen die SG Bornheim/GW auch noch der Rückzug des Trainerduos Christopher Prümm/Slavisa Dacic zum Saisonende aus privaten und beruflichen Gründen durch. Liegen also die Nerven brach beim Tabellenzweiten der Fußball-Verbandsliga? Mitnichten. Das zumindest betont der Sportliche Leiter Giovanni Fallacara.

„Wir freuen uns auf die zwei Wochen Spielpause, da sollten wir die Köpfe frei bekommen“, sagt der Mann, der seit fünf Jahren am Aufschwung der 93er arbeitet. Erst am 23. April (19.30 Uhr) steht mit dem Kreispokal-Halbfinale bei Germania Dörnigheim das nächste Pflichtspiel an. Womöglich kann er bis dahin schon den Nachfolger auf der Trainerbank präsentieren. Der Wunschkandidat ist längst auserkoren. Ervin Skela soll es sein. Der frühere Bundesliga-Profi und 75-malige albanische Nationalspieler hat seit 2014 mitgeholfen, dass sich Hanau 93 zum ernsthaften Hessenliga-Kandidaten entwickelte. „Mein großer Wunsch ist, dass Ervin das macht“, betont Fallacara, der am liebsten auch noch Michael Fink im Trainerstab gesehen hätte. Doch der Ex-Profi, bis vergangene Saison bei den 93ern am Ball, steht noch ein Jahr beim Oberliga-Tabellenführer FC Gießen in der Pflicht.

Skela dagegen wäre ab Sommer zu haben. Sein Engagement als U17-Jugend-Trainer des SC Hessen Dreieich soll er nach Informationen unserer Zeitung im Juni enden. „Es ehrt uns erstmal, dass ein Mann wie Ervin, der die Fußball-Lehrer-Lizenz besitzt und überall gefragt ist, über uns nachdenkt“, betont Fallacara. Knackpunkt der Verpflichtung dürften weniger finanzielle Aspekte sein. „Ervin ist professionelle Infrastrukturen gewohnt“, erklärt Fallacara. Daran aber hapert es bei den 93ern. Die 93er kämpfen um einen neuen Kunstrasen, neue Kabinen und Flutlicht auf dem städtischen Gelände an der Kastanienallee. Einen Umzug ins Wilhelmsbader Stadion will Fallacara vermeiden: „Das würde unseren Verein zerreißen.“ Er gefährde das Vereinsleben.

Gefährdet ist auch das Ziel Meisterschaft und Aufstieg. Keine Schuld daran trifft das Trainerduo Prümm/Dacic. „Sie leisten seit drei Jahren super Arbeit. Das ziehen wir gemeinsam durch“, betont Fallacara. Der Rückstand auf Spitzenreiter RW Walldorf beträgt einen Zähler, der Vorsprung auf Rang drei aktuell sieben Punkte.

„Notfalls gehen wir den Weg über die Relegation“, sagt Fallacara: „Und wenn alle Stricke reißen, probieren wir es nächstes Jahr eben nochmal.“ Dann am liebsten mit Trainer Skela - und in jedem Fall mit Tim Franz (30). Der Torjäger des Gruppenliga-Spitzenreiters Germania Großkrotzenburg hat sein Kommen unabhängig von der Liga zugesagt.

Quelle: op-online.de