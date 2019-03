Mit 70 Fans zurück zu Rot-Weiß Offenbach

INTERVIEW Trainer Andreas Hock gastiert mit seinem neuen Club TuS Klein-Welzheim beim Ex-Verein

+ Andreas Hock Trainer TuS Klein-Welzheim

Offenbach – Im Laufe der Saison übernahm Trainer Andreas Hock den A-Ligisten Rot-Weiß Offenbach – als Nachfolger von Said Boujattr. Doch nach nur drei Monaten beendete er die Aufgabe. Am Sonntag kehrt er als neuer Trainer von TuS Klein-Welzheim zurück an die Mühlheimer Straße.