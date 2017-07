Favoriten lassen nichts anbrennen

Klein-Auheim - Zwei Favoritensiege prägten den zweiten Spieltag beim 44. Fußball-Mainpokal-Turnier beim FC Alemannia Klein-Auheim. Die Gruppenligisten SVG Steinheim und Sportfreunde Seligenstadt dominierten.

Steinheim unterstrich vor 150 Zuschauern mit einem 5:1 gegen den A-Ligisten TuS Froschhausen seine Ambitionen auf den ersten Platz in der Gruppe A. Wenig Mühe hatte auch Titelverteidiger Sportfreunde Seligenstadt, auch wenn die Entscheidung beim 3:0 gegen Gastgeber FC Alemannia erst sehr spät fiel. Heute greifen die Spvgg. Hainstadt und die Spvgg. Seligenstadt erstmals in das Geschehen ein.

SVG Steinheim – TuS Froschhausen 5:1 (2:0). Herausragender Spieler auf Seiten der Steinheimer war Kofi Asamoah, der sich mit drei Treffern an die Spitze der Torjägerliste setzte. „Das war unser erstes Spiel in der neuen Saison, dafür sind wir sehr zufrieden. Wir haben gesehen, dass unsere Zugänge Fußball spielen können“, meinte Steinheims Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Wie etwa der ehemalige Seligenstädter Hessenliga-Spieler Marius Trippel (zuletzt Viktoria Aschaffenburg), der nach sieben Minuten den Führungstreffer erzielte. Steinheim hatte die Partie sicher im Griff, der Froschhausener Anschlusstreffer sechs Minuten nach dem Seitenwechsel durch Daniel Hartmann fiel überraschend. Mit einem Doppelpack binnen vier Minuten machte Asamoah aber endgültig alles zu Gunsten der Steinheimer klar. Payam Khederzadeh, vergangenes Jahr in Hainstadt mit sechs Treffern bester Torschütze, sorgte mit einem gefühlvollen Schlenzer aus rund 20 Metern in der 53. Minute für den 5:1-Endstand.

Tore: 1:0 Trippel (7.), 2:0 Asamoah (15.), 2:1 Hartmann (36.), 3:1, 4:1 Asamoah (46., 49.), 5:1 Payam Khederzadeh (53.)

Alemannia Klein-Auheim – Sportfreunde Seligenstadt 0:3 (0:1). Seligenstadt dominierte von Beginn an die Partie, die tapferen Klein-Auheimer kamen über 60 Minuten zu keiner nennenswerten Torchance. Allerdings fanden auch die Sportfreunde trotz ihrer Überlegenheit nicht entscheidend zum Abschluss, sodass es bis zur 22. Minute dauerte, ehe Jannik Pfister das 1:0 für den Titelverteidiger gelang. Ähnlich verlief die zweite Hälfte. Seligenstadt ließ Ball und Gegner laufen, doch erst nach 21 Minuten des zweiten Durchgangs erzielte der eingewechselte Lukas Elbert das entscheidende 2:0. Nur drei Minuten später besorgte erneut Elbert den 3:0-Endstand. „Der Erfolg war auch in der Höhe verdient. Eigentlich hätten wir das bereits in der ersten Hälfte klar stellen müssen“, sagte Seligenstadts Trainer Thomas Marton. „Aber wir haben auch am Freitag noch trainiert und die ganze Woche über sehr viel gemacht. Man hat aber gesehen, dass es für den Gegner sehr schwer wird, wenn wir das Tempo hochhalten.“

Tore: 0:1 Pfister (22.), 0:2, 0:3 Elbert (51., 54.)

Gruppe A

1. SVG Steinheim 1 5:1 3

2. TuS Klein-Welzheim 1 4:0 3

3. Spvgg. Hainstadt 0 0:0 0

4. TuS Froschhausen 1 1:5 0

5. SV Zellhausen 1 0:4 0

Gruppe B

1. Sportfr. Seligenstadt 1 3:0 3

2. Klein-Krotzenburg 1 3:2 3

3. Spvgg. Seligenstadt 0 0:0 0

4. TSG Mainflingen 1 2:3 0

5. Alem. Klein-Auheim 1 0:3 0

Heute spielen: Spvgg. Hainstadt – SV Zellhausen (18.15 Uhr), Spvgg. Seligenstadt – Germania Klein-Krotzenburg (19.30 Uhr) - leo

