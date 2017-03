Fehlendes Bekenntnis sorgt für Unruhe

Offenbach - Während Spitzenreiter SC Hessen Dreieich bereits heute Abend den Spieltag in der Fußball-Hessenliga eröffnet, stehen die Sportfreunde Seligenstadt und Viktoria Urberach am Samstag vor anspruchsvollen Aufgaben.

Bei Seligenstadts Gegner Rot-Weiss Frankfurt brodelt die Gerüchteküche.

„Vielen Dank an den SC Hessen“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt, kann sich aber ein Schmunzeln nicht verkneifen. Nach dem Verzicht des Spitzenreiters auf den Aufstieg in die Regionalliga trafen die Sportfreunde in der vergangenen Woche mit Eintracht Stadtallendorf auf einen Gegner, der plötzlich wieder sehr gute Chancen auf den Direktaufstieg hat und hoch motiviert in Seligenstadt antrat. Ähnliches erwartet die Sportfreunde nun bei Rot-Weiss Frankfurt.

Beim Ex-Verein von Trainer Schmidt – er trainierte die Frankfurter in der Saison 2014/2015 – brodelt es allerdings. Eine Sitzung Ende der vergangenen Woche, in der die Entscheidung „pro Regionalliga“ fallen sollte, fiel aus. Noch hat sich der Vorstand nicht dazu bekannt, die Bewerbungsunterlagen auch einzureichen. Trainer Daniyel Cimen will sich mit seiner Mannschaft darauf konzentrieren, die sportlichen Voraussetzungen für einen möglichen Aufstieg zu schaffen. Bis zum 18. April müssen die Vereine ihre Bewerbungsunterlagen einreichen.

Viktoria Urberach - TSV Lehnerz (Sa., 15.00). Nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Partien und 180 Minuten ohne Gegentreffer sehen die Urberacher der Partie gegen Lehnerz zuversichtlich entgegen. Zumal die Osthessen zuletzt gegen Lohfelden und in Hadamar jeweils mit 0:2 verloren. Auch wenn der Abstieg nicht mehr zu verhindern ist: Die Viktoria ist auf einem guten Weg, sich mehr als anständig zu verabschieden.

Rot-Weiss Frankfurt - Sportfreunde Seligenstadt (Sa., 16.30). Dass das fehlende Bekenntnis zur Regionalliga bei den Rot-Weissen für Unruhe sorgt „soll nicht unser Problem sein. Wir müssen zusehen, dass wir Punkte für den Klassenerhalt sammeln“, sagt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt. Die Frankfurter gewannen elf ihrer zwölf Heimspiele, lediglich gegen den SC Hessen Dreieich (1:3) ging die Cimen-Truppe leer aus. Nach der 1:2-Niederlage im Hinrundenspiel haben die Rot-Weissen gegen Seligenstadt zudem noch etwas gut zu machen. Dennoch sagt Lars Schmidt: „Ich bin recht positiv gestimmt. Die Mannschaft steht noch mehr zusammen als zuletzt.“ Der Ex-Profi sieht seine Mannen am Brentanobad nicht chancenlos.

Sieben Punkte holten die Sportfreunde aus den ersten drei Punktspielen des Jahres, trotz der 0:1-Niederlage stimmte auch zuletzt gegen Eintracht Stadtallendorf die Leistung. Wie sich die anstrengenden 90 Pokalminuten aus der Partie unter der Woche beim A-Ligisten SV Parts Neu-Isenburg (3:2) auswirken, wird sich am Samstag zeigen. Viktor Krist, der gegen Stadtallendorf fehlte, ist wieder dabei. Fidan Salii musste im Pokalspiel nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte mit Oberschenkelproblemen wieder ausgewechselt werden, sein Einsatz ist gefährdet. - leo

