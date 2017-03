Feiertag mit „Feuerwerk“ in Nieder-Roden

OFFENBACH - Feiertag in Nieder-Roden: Am Samstag kommt Altmeister TV Großwallstadt zum Punktspiel in der 3. Handball-Liga Ost nach Rodgau.

Der Tabellenvierte Nieder-Roden (31:19 Punkte) will den Rückstand auf den Dritten (34:16) weiter verkürzen. Und die HSG Hanau kann mit einem Erfolg in Coburg den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Abgerundet wird der Knaller-Spieltag vom Gipfeltreffen der beiden Topteams HC Elbflorenz und Eintracht Hildesheim am Freitag.

HSG Rodgau Nieder-Roden - TV Großwallstadt (Sa., 19.30 Uhr). Ring frei für das große Verfolgerduell. „Ich hoffe auf eine rappelvolle Halle. Und dann wollen wir ein Feuerwerk abbrennen“, sagt Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann, „ein Ergebnis wie im vergangenen Jahr wäre geil“. Da gewannen die Nieder-Rodener nach einem 25:26-Rückstand noch mit 27:26. Das Hinrundenspiel in der laufenden Runde endete 28:28.

Die Vorzeichen für die HSG sind allerdings deutlich besser als im November vergangenen Jahres. Aus den Partien in Gelnhausen, gegen Burgdorf und in Bad Neustadt holten die Rodgauer zuletzt 5:1 Punkte. In der Hinrunde lautete die Ausbeute gegen die gleichen drei Gegner nur magere 1:5 Zähler. „Wir sind gut drauf, aber es wird sehr schwer, denn Großwallstadt will den dritten Platz unbedingt behaupten“, weiß Hauptmann. HSG-Torjäger Timo Kaiser sagt: „Das wird für uns wieder ein Feiertag. Da braucht man keine Zusatzmotivation mehr, wenn man vor ausverkaufter Halle gegen den TVG spielt. An den knappen Heimsieg im vergangenen Jahr kann ich mich noch gut erinnern. Den wollen wir wiederholen.“

HSC 2000 Coburg II - HSG Hanau (Sa., 18 Uhr). Mit einem Sieg beim abstiegsgefährdeten Mitaufsteiger wollen die Hanauer den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Da der Abstieg der ersten Mannschaft der Oberfranken aus der 1. Bundesliga kaum noch zu verhindern ist, „kann es auch sein, dass sie den einen oder anderen Spieler von oben einsetzen“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer. „Aber wenn wir einen guten Tag haben, ist ein Sieg möglich.“ Und gute Tage hatten die Grimmstädter zuletzt mehrfach, auch wenn die jüngste Erfolgsserie von sechs Partien ohne Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Spitzenreiter Elbflorenz endete. Coburg holte aus den vergangenen vier Partien nur einen Punkt, in Gelnhausen setzte es eine 17:30-Klatsche. Das macht es für die Hanauer am Samstag nicht leichter. - leo

Quelle: op-online.de