Felix Mann führt „Löwen“ mit 15 Toren zum Sieg

Vellmar – Die Handballer der SG Rot-Weiß Babenhausen gewannen das Kellerduell der Oberliga Hessen bei Schlusslicht TSV Vellmar nach einer herausragenden ersten Hälfte mit 29:22 (12:5) und zogen mit dem zweiten Sieg hintereinander mit nun 6:16 Punkten an der Tuspo Obernburg (5:17) vorbei.

Herausragender Akteur auf Seiten der Löwen war Felix Mann, der 15 Treffer, darunter neun Siebenmeter, erzielte. .

Im ersten Durchgang boten die Gäste eine bärenstarke Vorstellung. Vor allem die Abwehr machte einen sehr guten Job, dahinter war Moritz Schlett im Tor kaum zu überwinden. Drei Feldtore und zwei Siebenmeter lautete die magere Ausbeute der Vellmarer in der ersten Hälfte. Im Angriff überzeugte Babenhausen vor allem in der ersten Viertelstunde, nutzte immer wieder die Lücken in der TSV-Abwehr konsequent aus und hätte zur Pause sogar höher führen nüssen.

Der zweite Abschnitt verlief ausgeglichener. Vellmar gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte bis zum Schluss engagiert. Näher als fünf Treffer ließen die Babenhausener die Nordhessen aber nicht herankommen, die Rot-Weißen fanden immer die passende Antwort und sicherten sich einen verdienten Erfolg.

Nächster Gegner der „Löwen“ ist am Sonntag der Tabellenvierte TuS Dotzheim.

Rot-Weiß Babenhausen: Oldach, Schlett; Jusys (4), Drews (1), Horikawa, Kirchherr (2), Habenicht (3), Raschke, Sillari, Schmitt (2/1), Mann (15/9), Ratley (2), Buchinger leo

Quelle: op-online.de