Feta Suljic schießt 93er wieder an die Spitze

Offenbach - Mit einem 6:2-Sieg gegen Sandzak Frankfurt übernahm der FC Hanau 93 in der Fußball-Verbandsliga Süd aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem spielfreien Stadtrivalen SC 1960 wieder die Tabellenführung.

Während die beiden Ober-Rodener Klubs jeweils dreifach punkteten, unterlag Viktoria Urberach dem FFV Sportfreunde Frankfurt mit 1:2.

Schlusslicht Eintracht Altwiedermus trennte sich bereits vor der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC 06 Erlsensee von Trainer Heinz-Martin Walther. „Wir haben uns nach dem Spiel in Usingen zusammengesetzt, die Lage analysiert und uns letztlich im beiderseitigen Einvernehmen getrennt“, teilte der Sportliche Leiter Bernd Fernau mit. Co-Trainer Dominik Stenger trägt interimsweise die sportliche Verantwortung, bis ein Nachfolger gefunden ist.

1. FC Hanau 93 - Sandzak Frankfurt 6:2 (3:2). In der ersten Hälfte offenbarten beide Abwehrreihen Probleme. „Wir hätten zur Pause auch höher führen können“, meinte Hanaus Sprecher Hans Jung. Nach dem Seitenwechsel hatte Frankfurt eine rund 20-minütige Drangphase, ohne sich aber eine zwingende Torchance herauszuspielen. „Dennoch hätte der Ausgleich fallen können“, sagte Jung. Mit ihrem ersten vernünftigen Angriff in der zweiten Hälfte erzielten die Hanauer das 4:2, das gleichzeitig die Vorentscheidung bedeutete (69.). Anschließend verloren die Gäste ein wenig den Glauben an eine Überraschung und Hanau schlug noch zweimal zu. Immer besser in Fahrt kommt Hanaus Feta Suljic, der drei Treffer erzielte. Beim 5:2 in der 88. Minute wurde er von der Frankfurter Abwehr angeschossen und der Ball prallte ins Tor.

FC Hanau 93: Westenberger; Ries, Prümm (46. Ünal), Muratoglu, Gschwender, Fließ, Damar (77. Raafat), Mezimi, Gischewski, Amani (71. Wissel), Suljic

Tore: 0:1 Velemir (10.), 1:1, 2:1 Suljic (12., 13.), 2:2 Velemir (33.), 3:2 Amani (40.), 4:2 Gischewski (69.), 5:2 Suljic (88.), 6:2 Gischewski (90.)

SG Unter-Abtsteinach - Germania Ober-Roden 0:1 (0:0). Ein Treffer von David Stemann zwei Minuten vor Spielende bescherte der Germania drei weitere Punkte. „In der ersten Hälfte hatte Unter-Abtsteinach Vorteile, nach der Pause hatten wir die besseren Chancen. Das war ein ansehnliches Spiel, allerdings ohne wirklich zwingende Möglichkeiten“, meinte Ober-Rodens verletzter Torjäger Marco Christophori, der das Spiel von außen betrachtete. Nach einem Standard kurz vor Spielende behinderte ein Spieler der Gastgeber seinen eigenen Torhüter und Stemann traf aus spitzem Winkel zum 0:1.

Germania Ober-Roden: Weinreich; Stemann, Marweg, Stolze, Nessen, Ermert (69. Bäcker), Bidou, Porporis, Gruber (90.+2 Feuchter), Dapp (57. Palacios Hernandez), Hakimi

Tor: 0:1 Stemann (88.)

Viktoria Urberach - Sportfreunde Frankfurt 1:2 (1:1). In der ersten Hälfte stellte die Viktoria die bessere Mannschaft, ließ aber wieder einmal einige gute Chancen ungenutzt. Zwar gingen die Hausherren durch Patryk Czerwinski in Führung (21.), doch ein Eigentor verhalf den „Speuzern“ wenig später zum Ausgleich. Pech hatte Viktoria-Schlussmann Navin Schürmann, der sich bereits beim Warmmachen eine Rippenverletzung zuzog und noch im Verlauf der ersten Hälfte ausgewechselt wurde. „Nach dem Seitenwechsel waren die Frankfurter einen Tick stärker und aggressiver“, meinte Urberachs Co-Trainer Jens Wöll. Nur fünf Minuten nach dem Wechsel gingen die Gäste in Führung, für die Viktoria reichte es trotz aller Mühen nicht mehr zum Ausgleich.

Viktoria Urberach: Schürmann (38. Schickedanz); Schneider, M. Yildirim, Piarulli, Serra, Alempic (61. S. Yildirim), Malkiewicz, Purcell, Czerwinski (66. Lang), Di Maria, Schnitzer

Tore: 1:0 Czerwinski (21.), 1:1 Eigentor S. Yildirim (33.), 1:2 Nasios (50.)

TS Ober-Roden - Vatanspor Bad Homburg 2:1 (0:1). „In der ersten Hälfte waren wir die schlechtere Mannschaft“, gab TSO-Trainer Bastian Neumann zu. Schwach im Spielaufbau, ohne erkennbaren Spielfluss. Von den Gästen kam nach dem frühen Führungstreffer durch Marvin Diehl (3.) allerdings auch nicht mehr viel. Ober-Roden vergab zwei gute Möglichkeiten: Nach einem Freistoß der Ober-Rodener klärten die Kurstädter gleich dreimal (!) auf der Linie (9.), Cengiz Veisoglu traf den Pfosten (44.). Nach der Pause steigerten sich die Hausherren. „Wir waren mutiger, ruhiger und haben uns viele Chancen erspielt.“ Veisoglu und Sitter trafen nur Alu, Tim Schöppner köpfte in Unterzahl den Siegtreffer (86.).

TS Ober-Roden: Gkogkos; Wolf, Hesse, Jung, Henkel, M. Barak, Schöppner, Kozlu, Veisoglu, Sitter (80. Gotta), Kalzu (83. Klinger)

Tore: 0:1 Diehl (3.), 1:1 Henkel (56.), 2:1 Schöppner (86.) - Rote Karte: Veisoglu (Ober-Roden, 78. Meckern) J leo

Quelle: op-online.de