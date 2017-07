SGE auf dem Weg ins Finale

OFFENTHaL - Die Favoriten haben sich am Wochenende in ihren Begegnungen um den Sparkassencup durchgesetzt.

Überschattet wurde das Turnier von der schweren Verletzung von Fatih Kuzkaya (TV Dreieichenhain), daher wurde die zweite Begegnung am Sonntag auch kurz vor Spielende abgebrochen.

Bereits den zweiten Spieltag absolvierte die Gruppe A am Sonntag. Dabei gelang der SG Egelsbach mit dem zweiten Turniersieg (2:0 gegen die SG Götzenhain) ein großer Schritt in Richtung Finale. Gegen die SSG Langen reicht am Mittwoch bereits ein Unentschieden. Die Chance auf ein Weiterkommen gewahrt hat die SSG Langen mit einem 1:0-Erfolg gegen den TV Dreieichenhain.

Gruppe A

SG Götzenhain - SG Egelsbach 0:2 (0:0). Egelsbachs neuer Trainer Kristian Seremet war mit dem Auftreten seiner Mannschaft zufrieden, übte jedoch auch Kritik. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir unsere Torchancen nicht genutzt, hätten frühzeitig in Führung gehen müssen. Aber die Gesamtleistung des Teams wird immer besser“, freute sich der Trainer. Jonas Handke und Jan Reintjes erzielten die beiden Treffer zum letztlich verdienten Erfolg der Egelsbacher.

TV Dreieichenhain - SSG Langen 0:1/abgebrochen. Die Partie wurde drei Minuten vor dem Spielende aufgrund der schweren Verletzung von Fatih Kuzkaya abgebrochen. Der Dreieichenhainer Neuzugang war mit Langens Torwart unglücklich zusammengeprallt. Zuvor hatte Erol Uzay nach einer Viertelstunde den entscheidenden Treffer erzielt und dem A-Ligisten zum ersten Erfolg verholfen. „Es war ein schwaches Spiel von beiden Seiten“, sagte Langens Trainer Patrick Arnold. „Man hat beiden Teams angesehen, dass sie mitten in der Vorbereitung stecken, die Beine waren doch recht schwer.“

Gruppe A

SG Egelsbach 2 3:0 6

SG Götzenhain 2 2:2 3

SSG Langen 2 1:2 3

TV Dreieichenhain 2 0:2 0

In der B-Gruppe gewannen Titelverteidiger 1. FC Langen und Gastgeber FC Offenthal ihre Auftaktspiele. Der FCO setzte sich im Offenthaler Derby gegen die Susgo 2:0 durch, Langen besiegte den SV Dreieichenhain 2:1. Heute stehen sich der FCO und Langen in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels im vorentscheidenden Duell um den Gruppensieg gegenüber.

Gruppe B

1. FC Langen - SV Dreieichenhain 2:1 (0:0). Tobias Korth brachte den A-Ligisten in Führung. Doch durch die Treffer von Moritz Werner und Frank Cholewa drehte der Favorit noch die Begegnung. „Wir sind mit der Vorbereitung bisher zufrieden“, sagte Langens Trainer Murat Kilinc und sprach von einem verdienten Sieg.

FC Offenthal - Susgo Offenthal 2:0 (1:0). Im Derby traf Christian Nuß vor der Pause zur Führung der favorisierten Gastgeber. Im zweiten Spielabschnitt machte FCO-Neuzugang Mohamed Majdalawi mit seinem Treffer dann alles klar. - rjr

Gruppe B

FC Offenthal 1 2:0 3

1.FC Langen 1 2:1 3

SV Dreieichenhain 1 1:2 0

Susgo Offenthal 1 0:2 0

Heute, 19.30 Uhr, spielen:

1.FC Langen - FC Offenthal

Quelle: op-online.de