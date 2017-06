Geburtstagsgeschenk von Real Madrid

Offenbach - Beim Saisonfinale am Samstagabend in Cardiff fehlt zwar ein deutscher Vertreter, die Partie Real Madrid gegen Juventus Turin ist aber sicher der würdige Abschluss der Fußball-Champions-League. Und beide Mannschaften haben Fans in der Region. Von Holger Appel

Allein die Stadt Offenbach hat in Italsud, Squadra Azzurra und dem FC Fortuna drei italienische Vereine sowie in CD Espanol einen spanischen Fußballklub. Espanol, berichtet Spielausschussvorsitzender Cecilio Castillo, sei überwiegend in der Hand von Real-Fans. Er selbst ist schon seit 22 Jahren bei Espanol (mit kurzen Unterbrechungen als Aktiver bei Teutonia Hausen, KV Mühlheim, FC Hochstadt) und trägt gern das königliche Trikot. Und er hätte nur zu gern das passende Geschenk von Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Co. Denn Castillo feiert am Samstag - passend zum großen Finale - seinen 40. Geburtstag. Mit vielen Freunden und Real-Fans vor der großen Leinwand in einem spanischen Restaurant in Frankfurt. Natürlich mit spanischem Kommentator. Seine Prognose: „Die Jungs von Real geben oft erst Vollgas, wenn sie zurückliegen. Das wird wohl wieder passieren. Juve hat eine stabile Abwehr, aber Real nutzt in der Offensive fast jeden Fehler aus. Und Cristiano Ronaldo ist einfach nicht zu stoppen“, sagt Castillo, der zwar in Spanien zur Welt gekommen ist, aber schon seit frühester Kindheit in Offenbach lebt. Sein Tipp: 2:1 für Real, den Titelverteidiger.

Attilio Savoca, Vorsitzender von Squadra Azzurra und schon seit Grundschulzeiten Fan von Juventus, will vor allem ein „packendes Finale“ sehen, das aber mit einem italienischen Sieg endet. „Ich gönne das vor allem unserem großartigen Torwart Gianluigi Buffon. Der ist jetzt mit seinen 39 Jahren in einem Alter, in dem er wohl nur noch die eine Chance hat, diesen großen Titel zu holen.

Und der Pokal muss ja nicht immer in spanische Hände gehen“, sagt der 51-Jährige, der seit 1999 an der Spitze von Squadra Azzurra steht. Er ergänzt: „Juventus hat wie immer eine sehr starke Abwehr, inzwischen aber auch einen starken Sturm. Deshalb bin ich guter Dinge, dass die Juve-Spieler am späten Samstagabend den Pokal in die Höhe stemmen.“

Savoca, in Italien geboren und wie Castillo bereits als Vierjähriger mit den Eltern nach Offenbach gekommen, stellt zuhause im Garten einen Grill und einen großen Fernseher auf. Er freut sich auf Freunde und Vereinskollegen mit Sympathien für Juve und für Real, wie er versichert. Für Real? „Ja, auch solche Kandidaten haben wir in unserem Verein, aber das ist schon okay. Bei der Squadra gibt es zudem viele Neapel-Fans und eine Milan-Minderheit. Aber an diesem Abend halten auch die beiden Gruppen hoffentlich ohne Neid für Juve. Ich will mit allen zusammen feiern.“

