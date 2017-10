Fließ sichert nächsten Dreier

Vellmar - Dank eines Tores von André Fließ zum 1:0 (0:0)-Erfolg bei Schlusslicht OSC Vellmar baute der SC Hessen Dreieich seine Erfolgsserie in der Fußball-Hessenliga auf sieben Siege hintereinander aus und klettere auf Platz zwei.

„Das war das erwartet schwere Geduldspiel“, meinte SC-Trainer Rudi Bommer.

Die Dreieicher bestimmten das Spiel, Vellmar stand tief und versuchte sein Glück mit langen Bällen. Zweimal konterten die Gastgeber gefährlich, einmal musste SC Hessen-Torwart Pierre Kleinheider sein Team mit einer Glanzparade vor einem Gegentor bewahren. „Ansonsten haben wir Vellmar gut von unserem Tor ferngehalten. Wir hatten drei sehr gute Chancen, davon haben wir eine zum entscheidenden Tor genutzt“, erklärte Bommer. In der 64. Minute wurde Tino Lagator im Strafraum der Nordhessen angespielt, legte den Ball zurück auf André Fließ, der den Ball unhaltbar in den Torwinkel schoss. „Die Mannschaft musste bis zum Schluss alles geben“, sagte Bommer. Leon Hammel feierte nach zwei Verletzungen in den letzten Minuten sein Kurzdebüt im Trikot des amtierenden Hessenmeisters.

OSC Vellmar: Schlöffel - Blahout, Brinkmann, Scherer, Bautista Angel, Utsch (71. Sabate), Glogic, Üstün, Wagener, Wollenhaupt, Wissmann (71. Maslak)

SC Hessen Dreieich: Kleinheider - Opper, Talijan, Gavric, Mladenovic - Henrich, T. Fließ - Amiri (89. Schnier), A. Fließ (86. Hammel), Weiss (77. Lekaj) - Lagator

Tor: 0:1 A. Fließ (64.) - Schiedsrichter: Martenstein (Cölbe) – Zusch.: 200 - leo

