FC Fortuna Offenbach II freut sich auf Kreisliga B West

Offenbach - Am Ende kam die Meisterschaft in der starken Fußball-Kreisliga C Offenbach Mitte doch überraschend: Favoriten waren etwa Italsud und der SC 07 Bürgel II. Doch der FC Fortuna Offenbach II holte sich punktgleich mit Italsud aufgrund des direkten Vergleichs den Titel und feierte den Aufstieg in die Kreisliga B.

In der Hinrunde hatte die Fortuna bei Italsud ein 2:2 geholt, auf eigenem Platz gelang in der Rückrunde ein 3:1-Erfolg. Erst am letzten Spieltag fiel die Entscheidung. Kevin Nube erzielte in der Schlussminute in der Begegnung bei der SKG Rumpenheim II den Treffer zum 3:1-Sieg, anschließend gab es bei der Fortuna kein Halten mehr.

„Das ist für Fortuna die vierte Meisterschaft in den letzten fünf Jahren, das ist nicht zu toppen“, jubelte Giovanni Santagada, der die Reserve trainiert. „Mit diesem Erfolg konnten wir vor der Saison nicht rechnen, aber wir haben eine überragende Rückrunde gespielt und uns den Aufstieg hart erarbeitet.“

Zwei Niederlagen steckte der Meister in der abgelaufenen Saison nur ein, die erste gegen den SC 07 Bürgel II gleich am ersten Spieltag, die zweite gegen Espanol II am Ende der Hinrunde. Die Fortunen hatte keinen guten Saisonstart erwischt, holte in den ersten fünf Begegnungen nur einen Sieg und drei Unentschieden. Sie hatten zwischenzeitlich neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

Doch Santagadas Mannschaft spielte eine überragende Rückrunde, gewann zwölf Begegnungen und teilte sich nur in der Partie gegen Sprendlingen die Punkte. Und nicht nur in der Rückrunde, auch auf eigenem Platz blieben die Offenbacher bei elf Siegen und zwei Unentschieden ohne Niederlage.

Fortuna Offenbach II feiert Aufstieg in B-Liga: Bilder Zur Fotostrecke

Der Meister stellt auch einen der beiden besten Torschützen der Liga: Antonio Calabrese traf ebenso wie Alessandro Ruggeri von Italsud Offenbach 46 Mal in das gegnerische Tor. Auch Christopher Poeselt (24), Angelo Sposato (12) und Christian Pfannkuchen (10) waren jeweils zweistellig erfolgreich.

Als Aufsteiger werden die Fortunen in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga B Offenbach West an den Start gehen. „Darauf freuen wir uns schon“, blickt Santagada voraus. „Als Neuling wollen wir uns erst einmal in dieser Liga etablieren.“ (rjr)

Quelle: op-online.de