Friedrich zieht es nach Obernburg

Rodgau – „Er hat das sehr ordentlich gemacht. Wir sind froh, dass wir ihn haben. VON HOLGER APPEL

“ Das hat Jan Redmann, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, am Wochenende nach dem 28:27 im Verfolgerduell gegen die SG Leutershausen über seinen Torhüter Sandro Friedrich gesagt. Der 27-Jährige, der sonst nur zu Kurzeinsätzen kommt, stand bis auf einen Siebenmeter die komplette Spielzeit im Gehäuse, da Stammtorwart Marco Rhein wegen eines Bänderrisses länger ausfällt.

„Wir sind froh, dass wir ihn haben“ – das trifft allerdings nur noch für die verbleibenden sechs Partien zu. Denn Friedrich verlässt Nieder-Roden im Sommer nach drei Jahren. Er wechselt zu TuSpo Obernburg, dem souveränen Tabellenführer der Landesliga Süd und künftigen Oberligisten. „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich permanent spielen muss, um mein Niveau zu halten beziehungsweise mich weiter zu verbessern. Das wird für mich in Obernburg leichter sein. Marco ist in Nieder-Roden die Nummer eins, das hat er sich in den vergangenen Jahren hart erarbeitet“, sagt Friedrich, der aus der Jugend der TG Stockstadt stammt, über die HSG Kahl/Kleinostheim, das Handball-Leistungszentrum (HBLZ) Großwallstadt und den TV Kirchzell nach Nieder-Roden kam. Der gebürtige Aschaffenburger wohnt sogar in Obernburg. „Der kürzere Weg ist aber wahrlich kein Grund, sondern nur ein Bonbon“, versichert Friedrich mit Blick auf seinen Vereinswechsel.

Die nächsten Spiele für den Tabellenfünften aus Nieder-Roden will der Technische Angestellte eines Unternehmens nutzen, um seine Klasse zu zeigen. „Jetzt stehe ich im Fokus und werde alles tun, damit wir erfolgreich sind, damit man das Fehlen von Marco so wenig wie möglich merkt“, sagt Friedrich. Gegen Leutershausen, berichtet er, habe das zum Teil schon gut funktioniert, zum Teil habe man aber auch seine fehlende Spielpraxis merken können. „Training und Wettkampf sind einfach zwei verschiedene paar Schuhe – das ist so, das bleibt so“, sagt Friedrich und hofft auf den nächsten Sieg der HSG am Freitagabend im Derby gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau. „Wenn meine Vorderleute und ich unsere Leistung bringen, sollte das klappen“, meint er und verweist auf Nieder-Rodens Statistik mit lediglich 584 Gegentoren in 24 Spielen. Bedeutet: Er steht inmitten der besten Defensive der 3. Liga Ost.

Quelle: op-online.de