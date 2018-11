Fünf Stammspieler verlassen die 03er

Neu-isenburg - Am Freitagabend hat Fußball-Hessenligist Spvgg. 03 Neu-Isenburg ein Testspiel gegen Regionalligist SC Hessen Dreieich mit 1:3 (0:3) verloren. Doch das war nur eine Nebensache.

Bei den sportlich angeschlagenen 03ern, die mit lediglich 16 Punkten aus 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz liegen, haben sich die internen Probleme offenbar verstärkt. Die Gerüchteküche rund um den Sportpark brodelt jedenfalls gewaltig. Die 03er sollen Spieler aussortiert haben.

Am Freitagabend fehlten in Torhüter Lazar Kacarevic, den Verteidigern Jörn Kohl, Henrik Nedwied und Marco Rhein sowie Mittelfeldspieler Marco Betz gleich fünf etablierte Stammkräfte. Nick Janovsky, der Sportliche Leiter der 03er, wollte sich am Freitagnachmittag zu diesen Personalien nicht äußern („Ich kann und will nichts sagen – kein Kommentar“), kündigte aber an, dass die 03er schon bald eine Pressemitteilung herausgeben werden.

Peter Hoffmann, bereits seit 15 Jahren Trainer der Neu-Isenburger, hielt sich vor der Partie ebenfalls bedeckt. „Ich bin für den sportlichen Bereich zuständig und kann dazu nichts sagen. Da muss sich der Verein äußern“, meinte er und kündigte vor der Partie gegen den aufstrebenden Regionalligisten aus Dreieich vielsagend an: „Ich spiele mit der Mannschaft, die mir zur Verfügung steht. Diejenigen, die mir zur Verfügung stehen, haben sehr gut trainiert und sind bereit.“

Er bezeichnete die Partie gegen den SC Hessen „als wichtigen Test für Ederbergland“. Gegen den mit sieben Punkten abgeschlagenen Tabellenletzten spielen die 03er am Sonntag, 25. November, 14 Uhr. Besteht die Chance, dass einer von den fünf am Freitagabend – warum auch immer – fehlenden Akteuren dann wieder im Kader steht? Auf diese Frage antwortete der erfahrene Trainer dann aber ganz konkret: „Nein, da besteht keine Chance.“

Im Testspiel gegen den SC Hessen Dreieich zeigten die verbliebenen Spieler der 03er aber, dass sie gewillt sind, den Weg mit Trainer Peter Hoffmann weiterzugehen. „Die Leistung war wirklich ansprechend. Allerdings wird natürlich erst das Punktspiel gegen Ederbergland entscheidend“, sagte Janovsky.

SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer nutzte die Gelegenheit, den Spielern, die meist Ersatz sind, Spielpraxis zu geben. „In der ersten Halbzeit haben sie es sehr gut gemacht“, sagte er, „in der zweiten halbzeit sind die überwiegend recht jungen Spieler dann zu hektisch geworden.“

Neu-Isenburg: Rudolf (46. Stehling) - Buschmann, Cichutek (46. Metzler), Bickel, Kamikawa (68. Wolfahrt) - Albert (46. Iwamoto), Letellier (68. Günther), Schellhorn (79. Hadzic), Sachs (85. Berndroth) - Züge, McCrary (68. Bellos)

Dreieich: Czirbus (46. Bertram); Boukayouh (79. Gavric), Dudda, Talijan, Djakpa (46. Landu Mateus) - Henrich (46. Salii) - Teklab, Özer, Hagley, Weiss - K. Hesse (46. U. Hesse)

Schiedsrichterin: Dietsch (1. FC Langen)

Tore: 0:1, 0:2 K. Hesse (21., 23.), 0:3 Teklab (32./Handelfmeter), 1:3 McCrary (46.) J app/mos

Quelle: op-online.de