Fünf Teams verzichten auf Pokal

Offenbach - Spielleiter Frank Nagel und die beteiligten Vereine haben mittlerweile die Partien der ersten Runde des Offenbacher Fußball-Kreispokals exakt terminiert.

Fünf Mannschaften haben ihren Rückzug aus dem Wettbewerb erklärt: Kickers Obertshausen, SG Heusenstamm-Zrinski, Türkgücü Dietzenbach, der FC Munzur Offenbach und der SC 07 Bürgel. Kampflos in die zweite Runde ziehen dadurch JSK Rodgau, KV Mühlheim, Teutonia Hausen, Portugues Offenbach und der Türk. SV Seligenstadt ein.

22 Spiele sollen aber stattfinden, 14 am kommenden Wochenende, sechs am Dienstag, 31. Juli, und je eines am Mittwoch, 1. August, und Dienstag, 7. August. Ab Mittwoch, 8. August, sollen die Spiele der zweiten Runde stattfinden.

Am Samstag spielen:

Gemaa Tempelsee - Spvgg. Dietesheim 15:00

Am Sonntag spielen:

BSC 99 Offenbach - FC Germ. Bieber 13:00

VfB Offenbach - Fortuna Offenbach 15:00

SC Steinberg - TuS Froschhausen 15:00

Fortuna Dreieich - RW Offenbach 15:00

TV Rembrücken - SG Hainhausen 15:00

Italsud OF - FC Offenthal 15:00

Squadra Azzurra Offenb. - 1. FC Langen 15:00

Croatia Obertshausen - SV Pars Neu-Isenburg 15:00

Al Amal Dietzenbach - SG Rosenhöhe 15:00

TSG Mainflingen - SF Seligenstadt 15:00

FC Maroc Offenbach - TSG Neu-Isenburg 15:00

DJK Sparta Bürgel - FC Dietzenbach 15:00

FT Oberrad - FC Neu-Isenburg 16:00

Am Dienstag, 31. Juli, spielen:

TV Dreieichenhain - G. Kl.-Krotzenburg 19:00

SSG Langen - SG Götzenhain 19:30

FV 06 Sprendlingen - Espanol Offenbach 19:30

TSV Dudenhofen - Spvgg. Seligenstadt 19:30

SV Zellhausen - SG Egelsbach 19:30

TuS Zeppelinheim - SG Nieder-Roden 20:00

Am Mittwoch, 1. August, spielen:

Susgo Offenthal - SVG Steinheim 19:00

Am Dienstag, 7. August, spielen:

SKG Rumpenheim - Spvgg. Neu-Isenburg 19:00

spielfrei: Portugues Offenbach, Teutonia Hausen, KV Mühlheim, Türk. SV Seligenstadt, JSK Rodgau, SSG Gravenbruch, TSV Lämmerspiel, TSV Heusenstamm, SV Dreieichenhain, Ilirida Offenbach J mos

