Fußball-Gruppenliga: Onkel eines Spielers unter den Attentats-Opfern - Zwei Neue für SV Pars

Nach fast dreimonatiger Spielpause rollt ab Sonntag in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost wieder der Ball. Gleich am ersten Restrundenspieltag stehen in der hinteren Tabellenhälfte für einige Abstiegskandidaten wichtige Duelle gegen direkten Konkurrenten an.

Offenbach – An der Tabellenspitze rückt die Partie von Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg gegen Verfolger SG Rosenhöhe in den Fokus. Pars ist auf Revanche aus, denn die bittere 1:6-Niederlage im Hinspiel ist noch in Erinnerung.

SV Pars Neu-Isenburg - SG Rosenhöhe Offenbach (So., 15 Uhr). Tabellenführer SV Pars Neu-Isenburg (43 Punkte) sieht sich gut gerüstet für den Titelkampf. Mit den Mittelfeldspielern Vuk Toskovic (Türk Gücü Friedberg) und Mihail Cociu (Türk Rüsselsheim) verpflichtete Trainer und Vereinschef Sasan Tabib zwei „absolute Wunschspieler“. Beide kicken schon seit einiger Zeit im Futsal-Team des Vereins mit. „Fußballerisch und charakterlich passen sie gut zu uns und sie brauchen auch keine Eingewöhnungszeit“, sagt Tabib. Vor dem ersten Gegner Rosenhöhe (4./38) hat der Trainer großen Respekt: „Sie haben in der Hinrunde super gegen uns gespielt und machen es auf der Rosenhöhe generell gut.“ Wegen einer Verletzung muss Pars-Kapitän Gökhan Öztas vermutlich passen. Im Lager der Rosenhöhe freuen sich die Verantwortlichen, dass es wieder losgeht. „Wir bekommen es gleich mit einem Brocken zu tun, in diesem Spiel muss für uns alles passen, damit wir punkten können“, sagt SG-Coach Tevfik Kilinc. Bis auf Urlauber Bakary Sidibe kann er personell aus den Vollen schöpfen.

FSV Bad Orb - Türk Gücü Hanau (So., 15 Uhr). „Es wird eine schwere Aufgabe für uns, die Klasse zu halten“, prophezeit Türk Gücüs Spielertrainer Tim Müller vor dem Auftaktmatch des Tabellen-13. (22 Punkte) beim FSV Bad Orb (10./25). Mit Mohamad Aalaoui hat einer der Stürmer die Hanauer in Richtung des Verbandsligisten Sportfreunde Frankfurt verlassen. Neuzugänge gab es dagegen keine. Dass Justin Netzband bis April für ein Auslandssemester in Brasilien weilt, spielt Müller ebenfalls nicht in die Karten. Sercan Schlüssler und Ali Karan fehlen verletzungsbedingt, Halil Korkmaz und Hassan Mustafa werden aufgrund zu wenig absolvierter Trainingseinheiten nicht für das richtungweisende Spiel berücksichtigt. Ab der Winterpause trainieren bei Türk Gücü das Gruppenliga-Team und die in der C-Liga spielende Reserve gemeinsam. Tim Müller erhofft sich eine enge Verzahnung der beiden Kader.

Sportfreunde Seligenstadt - SVG Steinheim (So., 15 Uhr). Die Sportfreunde wollen als Tabellendritter (39 Punkte bei einem noch mehr zu absolvierendem Spiel) die Spitzenränge angreifen. Die Generalprobe ist mit einem 2:1 gegen den SV Münster (Spitzenreiter Gruppenliga Darmstadt) gelungen. Ärgerlich war jedoch die Rote Karte für Tom Leppin, der nun gegen Steinheim gesperrt ist. Mit dem verletzten Kevin Knecht fehlt ein weiterer Abwehrspieler. Zusätzlich hat der Abgang von Nikola Milankovic zum Hessenligisten SV Neuhof in der Defensive eine Lücke gerissen. „Wir werden taktisch etwas umstellen“, erklärt Seligenstadts Trainer Thomas Epp. Mit dem gezeigten Einsatz seiner Jungs in der Vorbereitungsphase war der Ex-Profi sehr zufrieden.

Beim SVG Steinheim überlagerte das schreckliche Attentat von Hanau die vergangene Trainingswoche. „Der Onkel eines Spielers war unter den Todesopfern, dazu hat mein Co-Trainer Özen Aydin früher zwei der Toten und einen der Verletzten in der Jugend trainiert“, erzählt der neue Steinheimer Trainer Raduan Belaajel. Der Coach hat in der gemeinsamen Trauerbewältigung eine hohe Sozialkompetenz innerhalb seines Teams festgestellt und hofft auf einen noch stärkeren Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, die durch zahlreiche Zu- und Abgänge in der Winterpause ein völlig neues Gesicht bekommen hat. Die erste Aufgabe in Seligenstadt kann getrost als knifflig bezeichnet werden. Belaajel: „Wir haben den Vorteil, dass nach der 1:7-Niederlage im Hinspiel uns keiner etwas zutraut.“

Kickers Obertshausen - 1. FC Langen (So., 15 Uhr). Mit Kickers Obertshausen (8./28) und dem 1. FC Langen (12./22) treffen zwei Offenbacher Kreisteams aufeinander, die beide für eine kompakte Spielweise stehen. „Das ist gleich ein guter Gegner“, lobt Kickers-Trainer Marcel Dindorf den defensivstarken Aufsteiger. Winter-Neuzugang Daniel Bacher (SVG Steinheim) hinterließ bislang einen guten Eindruck und dürfte gegen den FCL in der Startelf stehen. Langen verpflichtete im Winter Stürmer Evangelos Bellos vom Verbandsligisten Rot-Weiss Frankfurt - doch der fällt wegen eines diagnostizierten Knorpelschadens nun erst einmal aus. „Das ist sehr bitter für uns“, berichtet FCL-Sportchef Pedram Navidi. Dafür steht nach halbjähriger Pause Offensivspieler Andreas Klug vor seinem Comeback. „Wir treffen mit unserer jungen Mannschaft auf ein erfahrenes, schlitzohriges Team, haben jedoch vom Hinspiel noch etwas gutzumachen“, so Navidi. Bei der 0:3-Heimniederlage lieferte der FCL die wohl schlechteste Saisonleistung ab.

Germania Dörnigheim - Germania Klein-Krotzenburg (So., 15 Uhr). Mustafa Fil, der neue Trainer von Germania Klein-Krotzenburg, war mit dem Verlauf der Wintervorbereitung grundsätzlich zufrieden, hat jedoch vor dem ersten schweren Auswärtsspiel des Schlusslichts (9) beim Tabellenzweiten (39) personelle Sorgen. Der in den Testspielen stark agierende Andre Thomas fällt verletzungsbedingt aus, Maximilian Schösser ist im Urlaub. Innenverteidiger Tim Zeiger befindet sich nach Schulterverletzung noch im Aufbau, während Francesco Zocco und Vuk Tomic aktuell dem Tabellenletzten aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. „Es stehen gerade mal elf Spieler des Erstmannschaftskaders bereit“, weiß Fil um die Schwere der Aufgabe.

fs

Quelle: op-online.de