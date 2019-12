Hanau 93: Arslan geht, Sejdovic kommt

Der Wechsel von Tarik Sejdovic vom Fußball-Regionalligisten FC Bayern Alzenau zum Hessenligisten FC Hanau 93 ist perfekt.

Hanau – Der 23-jährige ehemalige U19-Juniorennationalspieler Bosnien-Herzegowinas soll im linken defensiven Bereich die Mannschaft von Spielertrainer Michael Fink verstärken. „Er kann außen in der Kette, aber auch Innenverteidiger oder Sechser spielen“, lobt HFC-Abteilungsleiter Giovanni Fallacara die Vielseitigkeit des Neuzugangs.

Gerade auf diesen Positionen war der Hessenliga-Aufsteiger, der bereits vor der laufenden Saison an dem in Bischofsheim lebenden Sejdovic interessiert war, nur sehr dünn besetzt. „Wir hatten dort auch mit Lennox Crews geplant, der ja im Sommer dann kurzfristig nach Amerika gegangen ist“, berichtet Fallacara. Sejdovic, der in dreieinhalb Jahren im Trikot des FC Bayern Alzenau rund 50 Hessenligaspiele absolvierte, war zuletzt bei den Unterfranken unzufrieden. Im ersten Halbjahr der Regionalliga Südwest kam der Defensivspieler nur in einem einzigen Punktspiel zum Einsatz und spielte wie zuvor unter Angelo Barletta auch in den Planungen des neuen Trainers Artur Lemm offensichtlich keine große Rolle mehr.

Auf der Torwartposition ist der HFC auf der Suche eines Nachfolgers für den jungen Ersatzkeeper Jamal El-Maged, der laut Fallacara gerne zum Gruppenligisten Germania Dörnigheim zurückkehren würde, bei Viktoria Urberach fündig geworden. Mit dem 19-jährigen afghanischen Keeper Khaiss Wahab wurde bereits eine Einigung über einen Winterwechsel erzielt, doch genau jene steht mit dem abgebenden Verbandsligisten noch aus. Sollten Hanau 93 und Viktoria Urberach die Ablösemodalitäten klären, wäre Wahab sofort spielberechtigt, anderenfalls erst ab Sommer. In trockenen Tüchern ist derweil der Wechsel von Stürmer Engin Arslan zum Verbandsligisten SC 1960 Hanau.

