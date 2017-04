Großeinsatz der Polizei bei Spiel in der Kreisliga B Dieburg

Dieburg - Der ungeschlagene Tabellenführer FSV Spachbrücken besiegte in der Fußball-Kreisliga A Dieburg Schlusslicht SG Raibach/Umstadt mit 3:0. Schwerer tat sich der Tabellenzweite TSV Langstadt beim 3:2 gegen den KSV Urberach.

Einen 7:0-Kantersieg feierte die TS Ober-Roden II gegen den SV Heubach, nach neun Minuten stand es bereits 3:0. Der TSV Altheim siegte in Kleestadt.

TSV Langstadt - KSV Urberach 3:2 (2:0)

Urberach verpasste nur knapp eine Überraschung beim Tabellenzweiten. Langstadts Spielertrainer Mark Schierenberg wechselte sich in der 80. Minute selbst ein und traf zwei Minuten vor Schluss zum 3:2-Sieg. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt und hätten zur Pause deutlicher als 2:0 führen müssen“, sagte Christian Segeth, der Sportliche Leiter des TSV. Nach der Pause kam Urberach aber zum Ausgleich, außerdem kassierte Langstadt nach einer knappen Stunde eine Ampelkarte. „Nach der Pause haben wir dann das Fußballspielen eingestellt“, so Segeth.

TSV Langstadt: Häfner, Koch, Tat, Johann, Eckert, Schornstein, Ustabasi, Önk, Sternheimer, Taupitz, Santur (Georgakopoulos, Aslan, Schierenberg)

KSV Urberach: Nardelli, Pirinc, Nas, Demirel, Milenkovic, Husser, Lotz, Güder, Tiras, Sogan, Lahri (Adnan, Lazarin)

Tore: 1:0 Sternheimer (14./FE), 2:0 Ustabasi (24.), 2:1 Husser (54.), 2:2 Lotz (78.), 3:2 Schierenberg (88.) - Gelb-Rot: Schornstein (Langstadt, 57.)

FSV Groß-Zimmern - Viktoria Urberach II 1:1 (0:0)

„Letztlich war das ein gerechtes 1:1“, berichtete Groß-Zimmerns Sportlicher Leiter Sascha Spross. Urberach ging in der 50. Minute in Führung, nach 70 Minuten glich Groß-Zimmern aus. Zunächst scheiterte Cagdas Cakti mit einen Foulelfmeter an Urberachs Torhüter Steffen Speck. Der Strafstoß wurde aber wiederholt, da Urberacher Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen sein sollen. Den zweiten Versuch verwandelte dann Stanislaw Haensch. Wegen Reklamierens gab es gleich zweimal Gelb-Rot für Urberach.

FSV Groß-Zimmern: Munz, Kaya, Cakti, Gencer, Beck, Ferderer, Conner, Zeyrek, Haensch, Flegel, Yayla (Köten, Fröhlich, Misev)

Urberach II: Speck, Schüler, Thater, Huder, Bayraktaroglu, Nikolai, Ziberi, Yaghootpoor, Valva, Tim Schröter, Scharko (Alexander Schröter, Lang, Andrejczuk)

Tore: 0:1 Thater (50.), 1:1 Haensch (70./FE) - Gelb-Rot: Thater (Urberach, 70.), Valva (Urberach, 70.)

TS Ober-Roden II - SV Heubach 7:0 (4:0)

Die TS legte einen Blitzstart hin, lag bereits nach neun Minuten 3:0 vorne. „Man hat gesehen, dass wir von Beginn an Vollgas geben wollten“, sagte TS-Trainer Werner Jozic. Danach war Ober-Roden nicht mehr ganz so zielstrebig, schaltete in der zweiten Hälfte aber wieder einen Gang höher.

TS Ober-Roden II: Stamer - Reeh, Holzschneider, Jacobs, Fraccica, Zeise, Drengwitz, Kessler, Schmitt, Markus Winter, Schwäbe (Baader, Sadeghi, Fernandez)

Tore: 1:0 Kessler (2.), 2:0 Zeise (5.), 3:0 Reeh (9.), 4:0 Kessler (40.), 5:0 Drengwitz (50,.), 6:0, 7:0 Markus Winter (55., 88.)

Viktoria Kleestadt - TSV Altheim 1:2 (0:1)

„Das war ein ganz schwaches A-Liga-Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte“, sagte Kleestadts Sprecher Jürgen Rutsch. Nach der Altheimer 2:0-Führung wurde es am Ende noch einmal eng.

TSV Altheim: Sirinaga, Rehak, Mohr, Bossler, Gröper, Vagts, Ständner, Adel Ahmentovic, Sirna, Sahan, Demichelis (Akkaya, Sedor, Adis Ahmetovic)

Tore: 0:1 Bossler (14./Foulelfmeter), 0:2 Adel Ahmetovic (52.), 1:2 Dursun (75.)

SG Mosbach/Radheim - FV Eppertshausen 1:1 (1:0)

Das Unentschieden ging in Ordnung. Beide Mannschaften überzeugten zumindestkämpferisch. Eppertshausen glich durch Marcus Würtenberger aus. Die letzte halbe Stunde spielte der FVE nach einer Ampelkarte für einen Spieler Mosbach/Radheims in Überzahl, zum Sieg reichte es aber nicht mehr.

FV Eppertshausen: Hassan - Uzuner, Scharf, Enders, Würtenberger, Nico Euler, Zelger, Hebeling, Nowak, Butt, Jan Enders (Zeweldi, Hartel)

Tore: 1:0 Max Daniel (37.), 1:1 Würtenberger (49.)

FSV Spachbrücken - SG Raibach/Umstadt 3:0 (1:0)

„Das war ein verdienter Sieg mit schön heraus gespielten Toren“, sagte Spachbrückens Sprecher Dieter Ganß.

Tore: 1:0 Schatz (18.), 2:0 Naumann (47.), 3:0 Monath (61.)

SG Ueberau - TSV Richen 1:1 (0:0)

In der ersten Hälfte war Ueberau überlegen, nutzte aber seine Chancen nicht. „Wir haben versäumt, das 2:0 zu machen“, sagte Ueberaus Sprecher Marco Zulauf.

Tore: 1:0 K. Zulauf (68.), 1:1 Euphraimidis (86./Foulelfmeter)

Kreisliga B Dieburg - Ergebnisse und Tabelle

Groß-Bieberau II - Hergershausen 3:4

In Unterzahl schoss Diego Schneck Kickers Hergershausen zum 4:3-Sieg beim SV Groß-Bieberau II. Dabei hatten die Kickers bereits 1:3 hinten gelegen. „Die Truppe hat absolut Moral bewiesen“, sagte Kickers-Sprecher Hanno Krieger.

Tore: 0:1 Szymkowiak (12.), 1:1 Riedel (25.), 2:1, 3:1 Weicker (36., 47.), 3:2 Liebald (68.), 3:3 Augugliaro (73.), 3:4 Schneck (89.) - Gelb-Rot: Liebald (Hergershausen, 78.), Tekin (Hergershausen, 90.+2)

TSV Lengfeld II - SV Münster II 0:2

Tabellenführer SV Münster II fand nach zuletzt zwei Niederlagen mit einem 2:0 beim TSV Lengfeld II in die Erfolgsspur zurück. „Das war eine gute Mannschaftsleistung“, freute sich SV-Trainer Olaf Vogel. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Harreshausen beträgt weiter fünf Punkte.

Tore: 0:1 Beyerle (35.), 0:2 Kaya (53.)

SV Reinheim II - TV Semd 2:1

Tore: 0:1 Winter (30.), 1:1 Özkan (76.), 2:1 Goksel (83.)

TSV Harreshausen - TSV Richen II 7:0

Harreshausen gewann 7:0 gegen den TSV Richen II, David Michalski war mit drei Toren erfolgreichster Torschütze. „Wir haben richtig gut gespielt, der Gegner hat es uns aber auch leicht gemacht“, sagte Harreshausens Spielertrainer Christian Drtil.

Tore: 1:0 Michalski (7.), 2:0 Günther (30.), 3:0 Scheuermann (28.), 4:0 Machado (36.), 5:0 Michalski (57.), 6:0 Scheuermann (67.), 7:0 Michalski (82.)

TG Ober-Roden - Klein-Umstadt 2:3

Der Tabellenletzte TG Ober-Roden verlor trotz 1:0-Pausenführung gegen den TSV Klein-Umstadt mit 2:3. Beim Stand von 1:2 wurde ein Tor der TG wegen einer umstrittenen Abseitsentscheidung nicht gegeben. „Wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht, ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen“, sagte TG-Sprecher Heinz Kiehl.

Tore: 1:0 Szczuka (42.), 1:1 Linne (50.), 1:2 Linne (72.), 1:3 Ferreira (79.), 2:3 Migus (90.)

Viktoria Dieburg - SV Sickenhofen 3:0

Tore: 1:0 Cronauer (79.), 2:0 Novoa Aguilar (82.), 3:0 Helfenbein (87.)

Archivbilder:

Gundernhausen - H. Dieburg II 7:3

Tore: 1:0 Sözer (8./FE), 1:1, 1:2 Hamdi (9., 15.), 2:2 Neubig (19.), 3:2 Asis (35.), 4:2 Linzing (40.), 5:2 Asis (44.), 6:2 Sözer (55./FE), 6:3 Wilsch (78.), 7:3 Sözer (89.) - Gelb-Rot: Barrros (Dieburg, 89.)

Niedernhausen - PSV G.-Umstadt 5:4

Nach dem 5:4 des FC Niedernhausen gegen den PSV Groß-Umstadt soll es zu Auseinandersetzungen zwischen Spielern beider Teams und Zuschauern gekommen sein. Die Aggression soll von PSV-Seite ausgegangen sein, berichteten FCN-Verantwortliche. „Schade, es war ein packendes Spiel“, meinte Niedernhausens Trainer Tamas Toronicza zum unrühmlichen Ende. PSV-Verantwortliche berichteten von Provokationen von beiden Seiten, zu größeren Auseinandersetzungen sei es nicht gekommen. Jedenfalls, so schilderten Vertreter beider Vereine übereinstimmend, schaute die Polizei mit sechs Einsatzwagen vorbei. Bei deren Eintreffen hatte sich die Situation aber bereits beruhigt.

Tore: 1:0 Stenger (20.), 2:0 Speckhardt (39.), 2:1 Antunes (45.+3), 2:2 Fonsecca (54.), 3:2 Deichmeier (66.), 4:2 Braune (69.), 4:3 Faria (75.), 5:3 Braune (79/FE), 5:4 Leao (87.) - Gelb-Rot: Fonsecca (Groß-Umstadt, 54.) (ey)

