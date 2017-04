Squadra Azzurra verlässt Abstiegsplatz

Mit Giovanni Corso schaffte Squadra Azzurra 2015 den Aufstieg in die A-Liga. Als es unter dem neuen Trainer Andreas Trier nicht so lief, fragte der Klub nun wieder bei Corso an. Der Einstand hätte besser kaum sein können.

Offenbach - Auf die anhaltende Talfahrt und den erneuten Sturz an das Tabellenende in der Fußball-Kreisliga A Offenbach West haben die Verantwortlichen von Squadra Azzurra Offenbach reagiert und sich nach der 1:3-Niederlage beim TV Dreieichenhain in der vergangenen Woche von Trainer Andreas Trier getrennt.

„Uns ist die Trennung nicht leicht gefallen, denn Andreas Trier hat gute Arbeit geleistet“, sagt der Vorsitzende Attilio Savoca und fügte an: „Aber die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt. Und bei noch neun ausstehenden Spielen hatten wir nicht mehr die Zeit, noch ein paar Begegnungen abzuwarten. “. Der Ersatz für Trier war schnell gefunden. Ein ehemaliger Coach wird auch der neue: Giovanni Corso hat den Posten beim Drittletzten der Liga übernommen. Mit ihm holte sich die Mannschaft 2015 die Meisterschaft in der Kreisliga B Offenbach Ost und spielte als Tabellendritter der Saison 15/16 in der Kreisliga A Offenbach West lange Zeit sogar um den Aufstieg mit.

Eigentlich hätte wie schon einmal in der Vergangenheit Marco Schneeberger als 2. Vorsitzender die Trainerposition bis zum Saisonende übernehmen sollen. Doch dann kam es kurzfristig anders. „Giovanni Corso war immer wieder als Zuschauer bei unseren Spielen dabei. Wir haben ihn gefragt und er hat uns zugesagt“, erklärte Savoca. Überzeugungsarbeit war kaum nötig. Corso ist nach Trier und Rachid Karroua bereits der dritte Trainer in der laufenden Punktrunde bei der Squadra.

Punkteteilung zwischen Dreieichenhain und Offenbach: Bilder Zur Fotostrecke

Der Einstand jedenfalls war schon einmal vielversprechend. Nach einer überzeugenden Leistung über 90 Minuten gewannen die Offenbacher in einer torreichen Begegnung völlig verdient mit 5:3 gegen den Tabellensiebten Fortuna Dreieich. Mit dem Sieg gab die Corso-Mannschaft auch die „Rote Laterne“ wieder ab. Die Squadra zog am BSC Offenbach und dem TV Dreieichenhain vorbei und steht auf einem Nichtabstiegsrang. (rjr)

Quelle: op-online.de