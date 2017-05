18 Punkte Abzug für FC Maroc

Offenbach - Vor dem letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Offenbach West hat sich die Situation im Abstiegskampf doch noch einmal zugespitzt. Dem FC Maroc Offenbach werden wegen des Spielabbruchs der Begegnung gegen den SV Dreieichenhain sechs Punkte abzogen.

Zudem werden wegen des unerlaubten Einsatzes eines Spielers vier gewonnene Begegnungen in 0:3-Niederlagen umgewandelt. Somit rutscht der FC Maroc auf den vorletzten Platz ab.

Das Kreissportgericht unter Vorsitz von Jürgen Weil hat den FC Maroc Offenbach wegen zweier Vergehen hart bestraft. Der Klub hatte den Spieler Ruben Zaman, der in der Winterpause von Portugues Offenbach gekommen war (wir berichteten), in fünf Begegnungen zwischen dem 5. März und dem 9. April verbotenerweise eingesetzt, da er noch nicht frei gegeben war. „Vier von den fünf Spielen hat der FC Maroc gewonnen, diese werden jeweils mit 3:0 für den Gegner gewertet“, sagt Weil. Nutznießer des Urteils sind der BSC 99 Offenabch, Susgo Offenthal, SG Rosenhöhe II und die DJK Sparta Bürgel, die jeweils am grünen Tisch die Punkte erhielten.

Die vor einer Woche abgebrochene Begegnung des FC Maroc gegen den SV Dreieichenhain wird mit 3:0 Toren für die Dreieicher gewertet. Wegen des zweiten verschuldeten Spielabbruchs in dieser Saison, sowie diskriminierender Äußerungen der Zuschauer gegenüber dem Unparteiischen wird Maroc mit sechs Punkten Abzug sowie 2000 Euro Geldstrafe belegt.

„Der Verein kann die Geldstrafe halbieren, wenn er in Mannschaftsstärke an einem Konfliktseminar des Hessischen Fußball-Verbandes teilnimmt und sich bis 15. Juni dazu anmeldet“, sagt Jürgen Weil. Der Spieler Hasan El Fatimi wurde für 18 Pflichtspiele gesperrt, sein Kollege Fuad Meziani für 16 Pflichtspiele. „Auch hier gilt eine Halbierung der Sperre, wenn die Spieler an einem Konfliktseminar teilnehmen“, so Weil.

0:3-Wertung gegen Türkgücü Dietzenbach

Nach einer ersten anwaltlichen Beratung hielt sich der FC Maroc gestern mit Kommentaren zurück. „Wir wollen uns jetzt erst einmal auf das Spiel am Sonntag bei Fortuna Dreieich konzentrierten“, sagt Maroc-Sprecher Hasan El Fatimi. „Am Montag werden wir dann entscheiden, ob wie gegen die Urteile Rechtsmittel einlegen.“ In der Tabelle würde der FC Maroc, der bis Mittwoch Widerspruch einlegen kann, auf den vorletzten Platz (21 Zähler) abrutschen, könnte die Klasse nur über die Relegation behaupten. Zudem hätte der TV Dreieichenhain (20) noch eine Chance. Squadra Azzurra Offenbach und die SG Rosenhöhe II hätten den Klassenerhalt gesichert, wenn das Urteil rechtkräftig wird.

Die am 14. Mai abgebrochene Partie zwischen Türkgücü Dietzenbach und der DJK Sparta Bürgel wird mit 3:0 für die Offenbacher gewertet. Dietzenbach muss als Verursacher des Abbruchs 500 Euro Strafe zahlen, die halbiert werden kann, wenn der Klub sich in Mannschaftsstärke für ein Konfliktlösungsseminar des Verbandes anmeldet. Eine Sperre von 20 Pflichtspielen wurde gegen den Dietzenbacher Spieler Soner Dogan ausgesprochen, für je 14 Spiele wurden Metin Fakir und Sefa Bicer gesperrt. (rjr)

