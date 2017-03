Ausfälle lähmen Schaafheim

Darmstadt - Mit dem 2:1-Sieg über den SV Lützel-Wiebelsbach mischt der SV Hassia Dieburg weiter um Platz zwei in der Fußball Kreisoberliga Dieburg/Odenwald mit.

Durch eine 3:4-Niederlage in der Schlussminute wurde der Höhenflug von Viktoria Klein-Zimmern durch Rai-Breitenbach gestoppt.

Viktoria Schaafheim - KSG Georgenhausen 0:4 (0:3)

Torwart Meyer im Urlaub, Keeper Gunkel verletzt, zu allem Überfluss fiel auch noch Schlussmann Chlipek kurzfristig aus. In Max Musel rückte ein Feldspieler ins Tor, konnte bei den drei Gegentreffern aber wenig machen. „Die Messe war früh gelesen, die Mannschaft reagierte auf die Ausfälle wie gelähmt“ berichtete Schaafheims sportlicher Leiter Florian Schmidt.

Schaafheim: Musel - Erbacher (60. Becker), Fey, Boz, Ueruen - Kreher, Patrick Böhm, Pascal Böhm (80. Romero), Öcal (89. Marvin Kurz) - Lackner, Sebastian Kurz

Tore: 0:1 Sick (10.), 0:2 Tokmak (19.), 0:3 Palzer (41.), 0:4 Nauth (62.)

Hassia Dieburg - SV Lützel-Wiebelsbach 2:1 (1:0)

Spielerisch dominierten die Dieburger, führten zur Pause verdient. Im zweiten Durchgang agierten die Hausherren zu ängstlich. Erst Ouissam Hamdi machte kurz nach seiner Einwechslung alles klar. Der Gegentreffer war ein Schönheitsfehler. „Es war ein reiner Arbeitssieg aber wir sind wieder dran“ freute sich Dieburgs Spielertrainer Torsten Schnitzer.

Hassia Dieburg: Ludwig - Jakob, Tuerkguelsuen, Ünalan, Benjamin Kampka (74. Schönig) - Karaca, Robin Schnitzer, Cansever (80. Hamdi), Durmus (57. Machado) - Torsten Schnitzer.

Tore:1:0 Robin Schnitzer (24.), 2:0 Hamdi (84.), 2:1 Herrschaft (90.+1) - Gelb-Rot: Kaffenberger (90.+3/SV)

Viktoria Klein-Zimmern - KSG Rai-Breitenbach 3:4 (0:1)

In der ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Gäste mit ihrer einzigen Chance in Führung. Viktoria-Torjäger Steve Ollesch egalisierte per Doppelpack, doch die Breitenbacher kamen in der Schlussminute zum glücklichen Sieg. „Wir bekommen zu viele Gegentore, die Niederlage war sehr unglücklich, zumal Marvin Bernhard kurz vor dem 3:4 eine Großchance ausgelassen hat“, berichtete Viktoria-Sprecher Jens Emmerich.

Klein-Zimmern: Babiuch - Hahn, Krauss (50. Kaya), Stroh, Horscht (84. Böttler) - Müller, Machado, Bernhard, Wiedekind - Ollesch, Pilz (74. Herberg).

Tore: 0:1 Schwandt (40.), 0:2 Olt (49.), 1:2 Kaya (55.), 1:3 Geist (58.), 2:3, 3:3 Ollesch (59., 64.), 3:4 Schwandt (90.)

Germania Babenhausen - Germania Ober-Roden II 1:1 (1:1)

Babenhausen nutzte die schwache Anfangsphase der Gäste zur Führung. Danach kamen die Rödermärker besser ins Spiel, glichen durch Aram Sahinyan aus. Nach der Pause erspielte sich die Gruppenligareserve ein Chancenplus, brachte aber nichts Zählbares mehr zustande. Ober-Rodens Trainer Johannes Peters sagte: „Einen Punkt hatten wir uns vorgenommen, nach den 90 Minuten waren aber sogar drei für uns drin.“ - ht

Germania Babenhausen: Koch (46. Emrich) - Bayrak, Niasse, Bejaoui, Antonica - Manger, Moretti, Polito, Sindico (65. Kuduz), Schmidt - Da Silva.

Germania Ober-Roden II: Gotta - Geyer, Singh, Zifferer (46. Mario Brand), Grants - Shafiq, Hein, Korndörfer, Beutin, Robin Gruber - Sahinyan.

Tore: 1:0 Polito (4.), 1:1 Sahinyan (31.)

