Mit Fußball-Lust und Kameradschaft zum Titel

Münster - Schon in der frühen Phase der Saison hatte die zweite Mannschaft des SV Münster in der Fußball-Kreisliga B Dieburg immer wieder die Tabellenführung übernommen. Seit dem 30. Oktober stand das Team von Trainer Olaf Vogel dann durchweg auf Platz eins. Von Sascha Eyßen

Am vorletzten Spieltag machte der SVM mit einem 6:0 gegen den SV Groß-Bieberau II die Meisterschaft perfekt, eine Vorentscheidung im Titelkampf war bereits Ende April beim 4:2 gegen den Tabellenzweiten TSV Harreshausen gefallen. Letztlich hatte Münster zwei Punkte Vorsprung auf die Harreshausener, die als Tabellenzweiter ebenfalls aufsteigen dürfen.

„Eine starke Trainingsbereitschaft, Lust am Fußball und eine gute Kameradschaft“, nennt Olaf Vogel als die wichtigsten Gründe für den Erfolg. „Das war von Anfang an eine harmonische Geschichte“, meint der Trainer, der die Münsterer zu Saisonbeginn übernahm und gleich zur Meisterschaft führte. Vogel erinnert sich nicht nur an viele Siege, sondern mit Blick auf die gute Kameradschaft auch gerne an eine stimmungsvolle Kneipentour mit seinem Team an Fastnacht durch Dieburg.

Vor allem in der Hinrunde dominierte Münster die Liga. Der SVM holte 40 von 45 möglichen Punkten. Es gab nur eine Niederlage, das 0:2 am 25. September beim TSV Lengfeld II, Vogels ehemaliger Mannschaft. Zweimal siegte Münster sogar zweistellig, am 28. August beim 13:0 beim TV Semd und am 30. Oktober beim 10:0 bei der TG Ober-Roden. In der zweiten Saisonhälfte, in der Münster nicht mehr ganz so souverän war und nur Dritter der Rückrundentabelle wurde, gab es Niederlagen gegen Hassia Dieburg II, Kickers Hergershausen, Viktoria Dieburg und den SV Sickenhofen.

In der Rückrunde hatte Münster allerdings auch zahlreiche Verletzte in der ersten Mannschaft. So halfen etliche Spieler der Reserve aus und etablierten sich teilweise sogar im Gruppenligateam. Die vielen Ausfälle waren natürlich nicht nach dem Geschmack von Vogel. Dass sich aber einige Zweitmannschaftsspieler in der Gruppenliga etablierten, natürlich schon. Auch wenn sie dann in der zweiten Saisonhälfte für die Reserve nicht mehr zur Verfügung standen. Richtig große Sorgen, dass seine Mannschaft die Meisterschaft verspielt, hatte der Trainer trotz etwas schwächerer Ergebnisse im zweiten Saisonabschnitt nicht. Es habe keine richtig großen Ausreißer nach unten gegeben. „Es war ein gelungenes Jahr, ich habe mich als Trainer selten so wenig aufregen müssen“, meint Vogel. Der Münsterer Coach ist optimistisch, dass seine Mannschaft in der A-Liga eine ordentliche Rolle spielen wird. Zumal einige junge Spieler nachkommen oder von anderen Vereinen nach Münster wechseln. „Unser Ziel wird es sein, schnellstmöglich 30 Punkte zu erreichen, damit musste man in den vergangenen Jahren nie absteigen“, sagt Vogel.

Quelle: op-online.de