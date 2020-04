Fußball rutscht in Prioritätenliste nach unten

Gemeinsamer Appell: Spieler des VfB Offenbach, der DJK Sparta Bürgel und des FC Germania Bieber erklären das Gebot der Stunde - um die Saison in der Kreisoberliga doch noch zu Ende spielen zu können. Foto: Privat

Offenbach – Annullierung der gesamten Saison? Festsetzen der Tabellen nach der Hinrunde oder nach dem aktuellen Stand? Fortsetzung im Sommer oder gar erst im kommenden Frühjahr, um den Meister der Saison 2019/2021 zu küren? Oder eine Entscheidung über Play-off-Spiele der besten vier Teams? Viele Gedankenspiele gibt es in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach. VON ROLF JOACHIM REBELL

Durch den Beschluss des Hessischen Verbandes, die Saison weiter auszusetzen und im Notfall zu verlängern, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Unser Mitarbeiter Rolf Joachim Rebell hat mit allen Trainern der 16 Mannschaften gesprochen. .

Valerio Proto (vom Trainergespann FC Germania Bieber/8.): „Die Jungs schicken uns über eine App sogar Videos vom ,Hometraining‘. Hier ist die Beteiligung manchmal besser als vor der Spielpause. Ich bin froh, dass ich keine Entscheidung zu treffen habe, wie die Saison möglicherweise gewertet werden soll. Es wäre wünschenswert, wenn wir irgendwie bis zum Ende spielen könnten.“

Bore Markovic (Trainer DJK Sparta Bürgel/6.): „Wir würden die Saison gerne zu Ende spielen. Wie sich die Mannschaft aktuell fit hält, ist nicht so wichtig. Die Gesundheit geht vor.“

Ayhan Ünal (Trainer Spvgg. Dietesheim/7.): „Meine Spieler halten sich mit Laufen fit, da appelliere ich an die Jungs. Balltechnik und Taktik kann man alleine nicht üben. Wie die Saison weitergehen wird, ist nachrangig. Es gibt derzeit Wichtigeres als Fußball.“

Dragan Reljic (Trainer FC Dietzenbach/13.): „Die Mannschaft hat Aufgaben bekommen, um sich mit Laufen und Fahrradfahren im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten fit zu halten. Ich hoffe, die Saison kann irgendwie zu Ende gespielt werden, aber nicht erst im nächsten Jahr. Dann müsste man halt die Tabellenersten, eventuell auch die Zweiten aufsteigen lassen und möglicherweise auf Absteiger eine Saison lang verzichten.“

Peter Malecha (Trainer SV Dreieichenhain/5.): „Bisher haben meine Spieler keine Trainingspläne für zu Hause bekommen. Doch in dieser Woche werden wir mal etwas weitergeben. Leider wurde die Saison unterbrochen, wir waren gut drauf, haben uns noch einmal verstärkt und wollten die Teams vor uns noch etwas ärgern.“

Christopher Sommer (vom Trainergespann des TSV Dudenhofen/10.): „Den Jungs geht es gut, sie sind alle gesund. Wir haben uns zuletzt alle online mal getroffen. Möglichkeiten zum Trainieren haben alle, derzeit gibt es über die sozialen Medien genügend Vorlagen und Mitmachangebote. Wichtig ist, dass alle gesund bleiben. Ich finde es gut, dass der Verband die Möglichkeit für eine Saisonverlängerung geschaffen hat. Wir würden auch im Sinne der Fairness schon gerne zu Ende spielen.“

Rolf Hakel (Abteilungsleiter und Interimstrainer SG Egelsbach/11.): „Es wird keine Lösung geben, die alle zufriedenstellt. Wenn die Tabellen eingefroren werden, nehmen wir das auch. Im Rahmen der Möglichkeiten halten sich die Spieler mit Laufen und Übungen fit, aber kontrollieren kann man das nicht.“

Steven Henning (SG Götzenhain/15.): „Die Leute machen sich Sorgen um ihre Gesundheit und ihren Job, kümmern sich, wie ich, unter anderem um die Hausaufgaben des Sohnes in der dritten Klasse. Da rutscht der Fußball in der Prioritätenliste weit nach hinten. Aber auch wir würden uns natürlich wünschen, dass die Saison vernünftig zu Ende gespielt werden wird.“

Zivojin Juskic (Trainer Teutonia Hausen/2.): „Einen kleinen Fitnessplan habe ich der Mannschaft gegeben, damit sie einigermaßen die gute Form erhalten kann. Dies geht nur in Eigeninitiative. Wann und wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Gesundheit geht auf jeden Fall vor.“

Miguel Pedrigones (Trainer SG Heusenstamm-Zrinski/16.): „Wir haben Spieler mit kleinen Kindern und Akteure, die noch bei ihren Eltern wohnen. Da sind wir in einem Zwiespalt, auch wenn alle wieder gerne zusammen trainieren würden. So bleibt es beim Individualtraining von meinen Spielern. Wir hoffen, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird und wir die Klasse halten werden.“

Marco Schwarzkopf (TSG Mainflingen/4.): „Die fairste Lösung wäre es, die Saison irgendwie zu Ende zu spielen. Unter Umständen könnte man auch die ersten vier Teams in Play-off-Spielen die Meisterschaft unter sich ausmachen lassen. Das wäre aber in anderen Klassen, wo der Spitzenreiter einen großen Vorsprung hat, nicht gerecht. Auch Englische Wochen halte ich für eine Möglichkeit, die Jungs spielen doch lieber zusätzlich am Mittwoch, anstatt zu trainieren. Gut ist auf jeden Fall, dass die Saison verlängert werden kann.“

Marco Bataineh (Trainer KV Mühlheim/14.): „Die Jungs haben sich nach Beginn der Zwangspause bei mir gemeldet und ich habe Trainingspläne weitergegeben. Diese werde ich jedoch nicht kontrollieren, wir haben derzeit andere Prioritäten. Es wäre wohl die gerechteste Lösung für alle, wenn wir die Saison zu Ende spielen könnten.“

Julian Gulin (Trainer Spvgg. 03 Neu-Isenburg II/9.): „Die Mannschaft hält sich gut fit, leider nur individuell. Es ist schwierig, die neue Saison zu planen. Ich würde mir bald ein klares Statement des Verbandes wünschen, um Planungssicherheit zu haben.“

Murat Kilinc (Trainer TSG Neu-Isenburg/3.): „Wir haben vor dreieinhalb Wochen alles eingestellt. Wir beschäftigen uns derzeit mit anderen Dingen, die wichtiger sind. Trainingspläne haben wir nicht verteilt. Wir haben die Verantwortung an den gesunden Menschenverstand der Spieler abgegeben. Hier bin ich sehr entspannt.“

Peter Lack (Trainer VfB Offenbach/1.): „Egal wie die Saison ausgehen oder gewertet wird, es wird keine Gerechtigkeit für alle geben, auch wenn wir gerade die Tabelle anführen. Wir müssen erst das Problem der Gesundheit in den Griff bekommen, die Umstände sind ja noch nie dagewesen. Ich möchte nicht in der Haut von denen stecken, die die Entscheidungen treffen werden.“

Christian Nuß (Trainer FC Offenthal/12.): „Die ersten Planungen für die neue Saison sind bei uns angelaufen, daher habe ich zu den Spielern, die sich individuell fit halten, Kontakt. Für mich wäre eine Abschlusstabelle nach der Hinrunde die fairste Lösung. Wir wissen aber alle, dass es mit der Saison weitergehen kann und müssen uns darauf vorbereiten.“

Quelle: op-online.de