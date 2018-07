„Kroatien hat mehr Leidenschaft“

Toni Reljic im Trainingsduell mit seinem kroatischen Landsmann beim SC Hessen, Tino Lagator. Reljic sah das kroatische 3:0 gegen Argentinien in der WM-Vorrunde in Nischni Nowgorod live im Stadion.

Offenbach - Frankreich gegen Kroatien - ein WM-Finale, mit dem nicht jeder gerechnet hat. Wir haben bei zwei Fußballern aus der Region nachgefragt, was sie zum Erfolg ihrer Nationalmannschaften sagen. Von Jörg Moll

+ „Bin gespannt, wie das wird“ : Der Franzose Damien Letellier will das Finale in einem kroatischen Restaurant schauen. © Hartenfelser Damien Letellier (32), französischer Mittelfeldspieler in Diensten des Fußball-Hessenligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg, hatte zumindest sein Heimatland als Weltmeister getippt. Toni Reljic (25), kroatischer Mittelfeldspieler des Regionalliga-Aufsteigers SC Hessen Dreieich, ist vom Erfolg seiner Heimat total begeistert.

Ihr Heimatland steht im WM-Finale. Überrascht Sie das oder haben Sie das so erwartet?

Damien Letellier: Wir haben in unserer Firma ein Tippspiel gemacht, da habe ich Frankreich als Weltmeister getippt. Ich hoffe natürlich, dass Frankreich gewinnt. Ich bin zwar seit zehn Jahren in Deutschland, aber stehe zu 100 Prozent hinter Frankreich.

Toni Reljic: Kroatien galt ja vor der WM als Geheimfavorit. Dass es aber wirklich mit dem Finaleinzug klappt, ist natürlich trotzdem eine Riesenüberraschung.

Wer ist Ihr Spieler des Turniers Ihrer Mannschaft?

Damien Letellier: Ganz klar N’Golo Kanté. Alle Welt spricht von Mbappé oder Griezmann, aber was er für die Mannschaft macht, ist ganz wichtig. Er macht als Sechser die Drecksarbeit.

Toni Reljic: Da geht kein Weg an Luka Modric vorbei. Er ist für mich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, wenn nicht der beste. Ich würde ihm diesen Titel sehr gönnen.

Wo schauen Sie das Finale?

Damien Letellier: Das werde ich in einem kroatischen Restaurant bei meinem Freund Ante Tabak in Großostheim sehen. Ich bin gespannt, wie das wird. (lacht) Die ersten beiden Spiele habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause in Le Havre gesehen. Für das Halbfinale hat mich mein Trainer Peter Hoffmann vom Testspiel in Darmstadt freigestellt.

Toni Reljic: Ich weiß es noch nicht. Entweder zu Hause mit meinen Eltern, oder im „Diva“, der Gastronomie der Nachwuchsakademie von Eintracht Frankfurt, dann auf Großleinwand. Ich habe übrigens ein Vorrundenspiel live gesehen. Wir waren fünf Tage in Moskau, sind dann 450 Kilometer mit dem Auto nach Nischni Nowgorod gefahren, haben dort Kroatiens 3:0 gegen Argentinien gesehen. Eine super Erfahrung. Wenn du so eine Chance bekommst, musst du das machen. Dagegen habe ich beim Halbfinale gegen England wegen des Trainings beim SC Hessen erst beim Stand von 0:1 einschalten können. Immerhin habe ich dann die bessere Zeit der Kroaten gesehen (lacht).

Frankreich will im WM-Finale "neue Geschichte schreiben" Zur Fotostrecke

Warum gewinnt Ihr Land den WM-Titel?

Damien Letellier: Erstens, weil ich es natürlich hoffe. Aber ich denke, Frankreich ist von den Namen her etwas stärker. Kroatien ist kämpferisch auf Augenhöhe, aber wir dürften spielerisch etwas stärker sein. Frankreichs Stil ist sehr effektiv, wir stehen einfach gut und nutzen unsere Chancen. Aber ich hoffe, dass wir aus der EM 2016 gelernt haben, als jeder Franzose dachte: Wir haben Deutschland rausgeworfen, jetzt gewinnen wir auch gegen Portugal.

Toni Reljic: Schwere Frage. Das ist ein 50:50-Spiel, in dem jeder Fehler bestraft wird. Aber Kroatien hat mehr Herz und Leidenschaft als jedes andere Team der WM. Die Kroaten haben eine überragende Vorrunde mit drei Siegen gespielt, sind dann in den K.o.-Runden nach Rückständen dreimal zurückgekommen. Kroatien hat also Mentalität gezeigt.

Kroatien dank Mandzukic im WM-Finale - "Traum geht weiter" Zur Fotostrecke

Was bedeutet der Titel für Ihr Heimatland?

Damien Letellier: Wir können zeigen, dass Frankreich mit einer neuen, jungen Generation wieder da ist.

Toni Reljic: Da würde ein ganzes Land Kopf stehen, es wäre eine riesige Party. Wie gut der Zusammenhalt und die Mentalität ist, zeigte das Video, in dem die kroatische Präsidentin in den Landesfarben bekleidet nach dem Viertelfinalsieg gegen Russland mit der Mannschaft in der Kabine feiert. Das waren überragende Bilder.

Im Falle des Sieges: Wie feiern Sie?

Damien Letellier: Ich habe nichts Spezielles vor, werde sicherlich keinen Autokorso starten (lacht).

Toni Reljic: Ich habe auch nichts geplant. Ich werde aber sicherlich ein bisschen rausgehen und die Stimmung genießen.

Quelle: op-online.de