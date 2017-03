Neuer Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosveld im Interview

Offenbach - Der Niederländer Marcel Loosveld ist seit Anfang Februar Trainer des deutschen Futsal-Nationalteams. Von 2009 bis 2016 hatte der 54-Jährige die Auswahl-Mannschaft seines Heimatlandes betreut. In seiner neuen Funktion war er auch schon in Ober-Roden zu Gast. Unser Mitarbeiter Lars Herd hat mit ihm gesprochen.

+ Der neue Futsal-Nationaltrainer: Marcel Loosveld © p Herr Loosveld, ein Niederländer als deutsche Nationaltrainer – das ist ungewöhnlich. Wie kam es dazu?



Ich war jetzt sieben Jahre Nationaltrainer in den Niederlanden. Nach so einer langen Zeit dachte ich, dass nun Zeit für etwas Anderes ist.



Und was hat den Ausschlag für die deutsche Nationalmannschaft gegeben?



Ich kam mit Bernd Barutta (Futsal-Abteilungsleiter beim DFB und Germania Ober-Roden, Anm. d. Red.) in Kontakt, wir hatten sehr angenehme Gespräche. Zum einen haben mich diese Gespräche überzeugt, zum anderen möchte ich die Herausforderung annehmen, hier etwas aufzubauen. Die deutsche Nationalmannschaft ist noch recht jung, aber die Spieler haben schon hart an sich gearbeitet. Ich möchte nun dabei helfen, dass sie den nächsten Schritt machen können. Außerdem wollte ich bei meiner Familie bleiben und nicht eine Mannschaft am anderen Ende der Welt trainieren.



Wie ist Ihr bisheriger Eindruck vom Nationalteam?



Ich habe alle Spiele gesehen und analysiert. Dabei habe ich ein Team gesehen, das gut und professionell arbeitet. Da wurden viele gute Sachen gemacht, einiges muss man jedoch noch verbessern.

Welche Ziele haben Sie sich kurzfristig gesetzt?

Meine erste Priorität ist es, ein Team aufzustellen, das bis 2019 zusammenwächst, um die EM- und WM-Quali schaffen zu können. Die Qualifikationen fallen ja zusammen. Ich möchte jetzt erst einmal möglichst viele Spiele und Spieler sehen, um mir ein Bild machen zu können. Wichtig ist, dass jetzt auch die Vereinstrainer ausgebildet werden, damit man die Entwicklung in Deutschland vorantreiben kann.

Und langfristig?

Ich werde nicht sagen, dass wir Weltmeister werden müssen. Das wäre schön, aber so schnell geht es nicht. Wir müssen unser Spiel weiterentwickeln. Zunächst sollten wir bei der nächsten Quali die Hauptrunde erreichen, danach wird es schwierig genug. Wir brauchen uns nicht an Spanien, Portugal oder Italien zu orientieren, die sind noch zu weit weg. Aber ich habe Potenzial, Leidenschaft und Physis bei den Spielern erkannt, das sind gute Voraussetzungen.

Sie waren beim letzten Saisonspiel von Germania Ober-Roden. Welche Rolle spielt dieser Standort in Ihren Planungen?

Für mich ist es wie gesagt wichtig, mir erst mal ein Bild zu machen. In den Regionalliga-Staffeln gehen die Leistungen schon etwas auseinander. Es war jetzt nicht so, dass ich mir hier gezielt einen Spieler angeschaut habe. Ich wollte mir ein Bild von dieser Staffel und den Teams machen.

Heiße Hüpfer! Cheerleader aus aller Welt Zur Fotostrecke

Und wie sieht es mit dem Standort in Zukunft aus, was erwarten Sie?

Die Germania muss sich erst mal zu einem stabilen, gut organisierten Futsal-Verein entwickeln – mit Futsal-Spielern und richtigem Training. Das ist nicht einfach. Momentan spielen dort ja die Spieler aus den Fußball-Mannschaften.

Was halten Sie von der Verbindung von Futsal und Fußball, also davon, dass die Spieler beides betreiben?

Diese Diskussion gibt es ja schon lange. Aber wenn ich einen Wochenplan zwischen Nationalmannschaft und Verein entwickle, dann gibt es diese Diskussion nicht mehr. So habe ich das schon in der Vergangenheit gemacht. Ich brauche die Spieler nicht zu fragen, für was sie sich entscheiden. Ich muss sie da nicht vor die Wahl stellen. Das kommt von ganz alleine. Die Spieler sind willig, in der Nationalmannschaft dabei zu sein, dann haben sie aber keine andere Wahl. Ansonsten wäre die Belastung auch zu hoch.

In Lennart Hartmann, jüngster Fußball-Bundesligaspieler der Geschichte von Hertha BSC, gehört auch ein ehemaliger Profi zum Nationalteam. Auch er spielt sowohl Futsal als auch Fußball, ist als Ex-Profi zudem eine hohe Belastung gewohnt. Sehen Sie bei solchen Spielern die Möglichkeit, weiter beide Sportarten zu betreiben?

Wenn die Spieler gut genug sind, sind sie alle Kandidaten für die Nationalmannschaft. Dabei kommt es auch auf die Kontinuität an. Wenn ich nur einen Lehrgang pro Monat mitmache, klappt das. Aber wenn er immer dabei sein will, ist die Belastung einfach zu hoch. Dann muss er sich entscheiden.

Quelle: op-online.de