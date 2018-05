Zusammengewachsen seit der E-Jugend

Die Spieler des FV 06 Sprendlingen bejubeln den Gewinn der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga C Offenbach 1 und den Aufstieg in die B-Liga.

Dreieich - Der FV 06 Sprendlingen ist wieder auf dem Weg nach oben. Im dritten Jahr nach dem Neuanfang in der C-Klasse wurde am Sonntag die Meisterschaft gewonnen und der Aufstieg in die Kreisliga B bejubelt. Von Stefan Moritz

„Ja, es läuft wieder. Wir haben überlebt, auch wenn es schwer war“, sagt Henrik Brummund. Der 51-Jährige hat viele Jahre selbst für die 06er gespielt, ist seit 25 Jahren im Verein und engagiert sich seit 1999 auf verschiedenen Posten im Vorstand. Während andere Klubs wie die SKG Sprendlingen, der SC Buchschlag oder die Panthers in Folge der Einführung von Sportplatznutzungsgebühren aus der Dreieicher Fußballlandschaft verschwunden sind, gibt es den FV 06 noch und er ist sogar ziemlich lebendig. Neben zwei Herrenmannschaften stellt der Traditionsverein auch elf Jugendteams, alle Altersklassen sind besetzt, die jüngeren sogar doppelt oder dreifach.

Vor vier Jahren stand der Verein vor dem Aus. Die Dreieich Sportstätten Betriebs- und Marketing GmbH und der damals neue SC Hessen Dreieich boten die Übernahme der Sportplatznutzungsgebühren, forderten im Gegenzug aber Doppelmitgliedschaften und vor allem, dass die Amateurklubs ihren Sportlern keine Aufwandsentschädigungen oder Erfolgsprämien mehr zahlen durften. „Damals ist uns dann fast die komplette Mannschaft weggelaufen“, erinnert Brummund. Der FV 06, der die Saison 2013/14 als Vizemeister der Kreisoberliga abgeschlossen hatte, sah als letzten Ausweg vor der Auflösung den Zusammenschluss mit dem FC Offenthal und den Panthers zur FSG Dreieich. „Damit haben sich unsere Mitglieder aber nur schwer identifiziert“, sagt Brummund, „auch die Jugendlichen waren nicht glücklich, mussten sich anderen Verantwortlichen anbieten. Deshalb sind wir nach einem Jahr aus der Spielgemeinschaft ausgestiegen.“

Während der FC Offenthal den einstigen Platz des FV 06 in der Kreisoberliga übernahm und damit nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich aus der A-Liga aufgestiegen war, blieb den Sprendlingern mit wenigen verbliebenen Erstmannschaftsspielern nur der Neuanfang in der untersten Klasse, der C-Liga. Im zweiten Jahr meldeten sie eine zweite Mannschaft. „Das war unsere A-Jugend, die wir noch ein Jahr bei den Herren komplett zusammenspielen ließen. Erst vor dieser Saison haben wir dann alle Herrenspieler in einen großen Pool genommen und aus den Besten die neue erste Mannschaft gebildet“, erklärt Brummund einen der Gründe für den jetzigen vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Und das mit beeindruckenden 28 Siegen bei nur drei Unentschieden und einer Niederlage sowie 161:35 Toren.

FV Sprendlingen feiert Meisterschaft in der Kreisliga C 1: Bilder Zur Fotostrecke

Großen Anteil am Erfolg hat auch Trainer Andreas Graf, im zweiten Jahr beim FV 06. „Er hat die neue erste Mannschaft gebildet, hat sehr große Kompetenz im Training und Teambuilding und ist auch ein großer Motivator“, betont Brummund. Und beim FV 06 sind sie auch noch eine enge Gemeinschaft. „Fast alle unsere Spieler sind seit der E-Jugend bei uns, die identifizieren sich voll mit dem FV 06 und freuen sich, in unseren Trikots zu spielen“, sagt Brummund.

Mittel- oder zumindest langfristig wollen die 06er, die in ihren größten Zeiten 1974 bis 1976 in der Hessenliga, bis 1984 in der zweithöchsten Amateurklasse und noch 1995 bis 2003 in der damaligen Bezirksoberliga (heute Gruppenliga) spielten, auch wieder weiter nach oben. „Das liegt aber voll und ganz in der Hand unserer Spieler. Wir holen keine Verstärkungen von außerhalb und geben ihnen die Zeit, die sie brauchen“, sagt Brummund, „zunächst wollen wir nur nicht gleich wieder absteigen aus der B-Liga.“

Quelle: op-online.de