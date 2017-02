Gebrauchter Abend in Wettenberg

Wettenberg - Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Oliver Lücke kassierten die Handballer der TSG Bürgel in der Oberliga Hessen die ersten Niederlage. Im Duell beim Tabellennachbarn HSG Wettenberg unterlagen die Offenbacher mit 23:28 (10:14).

„Das war eine ganz andere Mannschaft als in der Vorwoche gegen Wiesbaden“, meinte Lücke – obwohl die gleichen Spieler auf dem Parkett standen.

Allerdings lief vieles gegen die TSG: Die Mannschaft kam erst 50 Minuten vor Spielbeginn in Wettenberg an. Zu spät, um sich optimal vor Ort vorzubereiten. Im Spiel kauften die Gastgeber den Offenbachern mit ihrer robusten Spielweise in vielen Situationen den Schneid ab. Das Anspiel an den Kreis wurde nahezu komplett unterbunden, so das TSG-Kreisläufer David Rivic nur einen Treffer erzielte. Und in den kniffligen Situationen entschieden die Unparteiischen meist gegen Bürgel. So hielten die Gäste die Partie nur bis zum 8:8 offen, rannten dann bis zum Schluss einem Vier- bis Sechs-Tore-Rückstand hinterher. Zehn Minuten vor Schluss hatte Bürgel dreimal die Chance, auf drei Tore zu verkürzen, nutzte diese aber nicht. „Das war ein gebrauchter Abend“, meinte Lücke.

Spielfilm: 2:2 (5.), 6:3 (11.), 7:7 (15.), 8:8 (20.),12:8 (25.), 14:10 - 19:13 (42.), 21:15 (45.), 24:18 (50.), 27:21 (56.), 28:23

Zeitstrafen: 4:4 - 7m: 3/4 - 3/4

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Neumann (n.e.), Zahn (n.e.), Gotta (2/2), Nastos (2), Rivic (1), Müller (1), Hofmann (7), Lenort (5/1), Büdel, Cohen (4), Steinheimer (1), Lehmann J leo

Quelle: op-online.de