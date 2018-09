Gedränge an der Spitze

offenbach - An der Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost geht es nach den Patzern der Spitzenteams enger denn je zu.

Trotz einer 3:4-Niederlage gegen Oberndorf bleibt Germania Großkrotzenburg vorne, da Türk Gücü Hanau das Topspiel in Steinheim mit 0:1 verlor und auch der Tabellendritte SG Nieder-Roden Federn ließ (0:5 bei Pars Neu-Isenburg). Neben Oberndorf und Steinheim klopft auch Verbandsliga-Absteiger SG Bruchköbel (6:0 gegen Altenhaßlau/Eidengesäß) oben an.

In der unteren Tabellenhälfte buchte Aufsteiger Eintracht Oberrodenbach mit einem 4:2 in Wenings drei wichtige Punkte ein. Germania Niederrodenbach feierte im zehnten Anlauf den ersten Saisonsieg, bleibt aber nach dem 3:1 gegen Obertshausen Tabellenletzter.

SVG Steinheim - Türk Gücü Hanau 1:0 (0:0). Der Höhenflug des SVG Steinheim geht weiter, Türk Gücü Hanau verlor erstmals unter der Regie des Spielertrainer-Duos Dominik König und Tim Müller ein Spiel und verpasste die Rückkehr an die Tabellenspitze. Dafür hätte ein Unentschieden gereicht - und der eine Punkt schien schon sicher. „Eigentlich war es ein 0:0-Spiel“, meinte SVG-Sprecher Bernd Hartmann. Es wäre freilich ein torloses Remis der besseren Sorte gewesen. „Ein echtes Spitzenspiel, es ging auf hohem taktischen und technischen Niveau rauf und runter“, berichtete Hartmann. Indes: Die wenigen Torchancen wurden beiderseits nicht genutzt, ehe Payam Khederzadeh in der Nachspielzeit einen Konter zum umjubelten 1:0-Erfolg der Gastgeber abschloss. Die Baier-Elf ist nun seit sechs Spieltagen unbesiegt und dockt an die Spitzengruppe an. Vom Aufstieg träumt Sportchef Hartmann aber keineswegs. „Das waren wieder drei Punkte für den Klassenerhalt“, betrieb er Understatement.

Steinheim: D. Hartmann - Fischer, J. Hartmann, Emge (75. Krasniqi), Hilser, Brighache, Bacher (90. Seitz), Arnold, Payam Khederzadeh, Andrej Kolchak, Balzer (78. Camara)

Türk Gücü: Tok - Shima, Yücel, Netzband (60 Hogic), Müller, Mustafa (46. Aalaoui), Selcuk, Korkmaz, Karan (75. Ünal), König, Sungun

Tor: Payam Khederzadeh (90.+2)

SG Rosenhöhe Offenbach - SG Marköbel 0:0 (0:0). In einem umkämpften Spiel trennten sich beide Teams leistungsgerecht torlos. In der 37. Minute die erste dicke Chance, die der Offenbacher Veysel Gözcü per Kopf liegen ließ. Auf der Gegenseite musste sich Keeper Nicolas Läpple mächtig strecken, um den Ball nach einem Distanzschuss von Daniel Schabet zur Ecke abzulenken. Kurz nach der Pause verhinderte Marköbels Torwart Felix Sticher gegen Shoichi Nishida einen Rückstand. Die SG Rosenhöhe machte Druck, doch auch Marköbel hatte durch Schabet noch zwei gute Chancen. Am Ende nutzte der Punktgewinn den Gästen mehr als der SG Rosenhöhe, die auf einem Abstiegsplatz kleben bleibt.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Demir (61. Leva), Fazio (76. Curth), Muhadzeri, Brinkmann, Harmanci, Nishida, Gözcü (70. Celayir), Zindros, Fakic

SV Pars Neu-Isenburg - SG Nieder-Roden 5:0 (1:0). Neuling Neu-Isenburg spielte wie aus einem Guss und überzeugte diesmal auch mit einer ordentlichen Chancenverwertung. „Eigentlich haben wir gespielt wie immer. Nicht besser, aber auch nicht schlechter“, kommentierte Pars-Trainer Sasan Tabib. Nach vier sieglosen Wochen tat der Sieg gegen das Spitzenteam aus Nieder-Roden gut. Mit einer guten Einzelleistung brach Manuel Profumo mit seinem 1:0 den Bann. Spätestens nach dem Doppelpack von Güner Özdamar war das Spiel entschieden. „Wenn wir unsere Chancen nutzen, wird es für jeden Gegner schwer“, meinte Tabib.

Pars Neu-Isenburg: la Mattina - Benci, Ispir, Musli (70. Kapoor), Öztas (80. Baha), Özdamar (80. El Makrini), Sahinler, Profumo, Mben Bata, Duljevic, Alempic

Nieder-Roden: Piesker - Berger, Scharnagel, Roth (68. Koser), Demirtas, Mesic (81. Becker), Egerer, Gashi, Spataro, Wagner, Schwäbe (54. Schwäbe)

Tore: 1:0 Profumo (35.), 2:0 Öztas (51.), 3:0, 4:0 Özdamar (71., 76.), 5:0 Profumo (85.)

Germania Klein-Krotzenburg - JSK Rodgau 2:1 (0:1). Die Gäste waren 90 Minuten spielbestimmend, aber ohne Durchschlagskraft. Ein krasser Abwehrfehler ermöglichte dem Rodgauer Chakib Neteoui-Flores nach zehn Minuten das 0:1. Rodgau danach mit guter Spielanlage und viel Ballbesitz. Die überlegene Humbert-Elf verpasste es, die Führung auszubauen. Das bestraften die Gastgeber mit einem Doppelpack. Zunächst netzte Kapitän Tim Zeiger nach einem Abwehrfehler zum 1:1 ein (78.). Direkt nach dem Anstoß eroberte die Kaufmann-Truppe den Ball und Florian Kiefer schloss den Gegenangriff per Direktabnahme zum 2:1-Siegtreffer ab.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Tomic, Hofmann (65. Schuschkleb), Eckert, Kiefer (78. Schösser), Günsche, Walter (67. Weickinger), Zeiger, Cofone, Doschek, Serra

Rodgau: Zivkovic, Kunth, Binder, Dejanovic, Akkert (75. Fröhlich), Neteoui-Flores, Ballesteros, Götze, Konstantinidis (65. Attal), Freitag (52. Toprak), Profumo

Tore: 0:1 Neteoui-Flores (10.), 1:1 Zeiger (76.), 2:1 Kiefer (77.)

Germania Niederrodenbach - Kickers Obertshausen 3:1 (1:1). Der erste Dreier der Germania war hochverdient, denn die Breideband-Elf ließ kaum Torchancen zu. Selbst spielte der Tabellenletzte couragiert nach vorne. Den ersten Lohn gab es nach einer halben Stunde: Nach guter Vorarbeit von Mark Derse schoss Karim Hinz aus 16 Metern ein. Fünf Minuten später aber die Antwort der Kickers, als der Ball nach einem abgeblockten Schuss Francesco Lippolis vor die Füße fiel und dieser zum 1:1 einnetzte. Niederrodenbach agierte weiter spielbestimmend. In der 58. Minute sah Thomas Goldmann am langen Pfosten den Torschützen Mark Derse - 2:1. Der sich selbst wieder reaktivierende Germania-Trainer Jochen Breideband bediente in der 70. Minute Marcel Fuchs und der Torjäger ließ sich die Chance auf das 3:1 nicht entgehen. Niederrodenbach schöpft wieder Hoffnung für den Klassenerhalt, während die Talfahrt für die Kickers weitergeht. In der aktuellen Form ist das Team von Trainer Marcel Dindorf ein Abstiegskandidat.

Obertshausen: Köhl - Höf (50. Roth), Mannhart, Lutz, Jenrich, Lang, Vedric (31. Lippolis), Di Falco (40. Cwielong), Schwaiger, Davulcu, Buttgereit

Tore: 1:0 Hinz (30.), 1:1 Lippolis (35.), 2:1 Derse (58.), 3:1 Fuchs (70.) J fs

Quelle: op-online.de