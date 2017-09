Gegentor weckt FV Eppertshausen

Dieburg - Tabellenführer Spvgg. Groß-Umstadt gewann in der Fußball-Kreisliga A Dieburg knapp mit 1:0 beim SV Reinheim. Neben den Groß-Umstädtern ist nach acht Spieltagen auch noch die SG Ueberau ungeschlagen, die glücklich mit 2:1 bei Viktoria Urberach II gewann.

Platz fünf behauptete der FV Eppertshausen mit dem Sieg gegen Harreshausen. Überraschend deutlich mit 7:2 bezwang Aufsteiger SV Münster II die SG Mosbach/Radheim.

FV Eppertshausen - TSV Harreshausen 3:1 (0:0). Alle vier Tore fielen in den letzten neun Minuten. „Vorher war das Spiel ziemlich langweilig. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber relativ wenige Chancen“, berichtete Eppertshausens Sprecher Hans Heckwolf. In der 81. Minute ging Aufsteiger Harreshausen in Führung. „Mit dem Tor haben die uns wohl augeweckt“, vermutete Hans Heckwolf. Jedenfalls schossen Fredrick Grieser (2) und Thorsten Hebeling den FVE noch zum Sieg.

FV Eppertshausen: Hassan, Nico Enders, Zelger, Euler, Pesante, Reinecke, Hartel (39. Zeweldi/78. Breuckmann), Ustabasi (72. Hebeling), Grieser, Frisch, Jan Enders

TSV Harreshausen: Ott, Trautmann, Preissler, Günther, Rauschenbach (44. Kattner), Kulas, Drtil (88. Vollbracht), Machado Ferreira, Fabio Paradiso, Roberto Paradiso, Hartmann

Tore: 0:1 Juliano Machado (81.), 1:1, 2:1 Grieser (82., 90.), 3:1 Hebeling (90.,+2)

SV Münster II - SG Mosbach/Radheim 7:2 (2:0). Ömer Konakci erzielte vier Tore. „Er war der Mann des Tages“, sagte Münsters Trainer Olaf Vogel. Münster war gegen die Mosbach/Radheimer, die auf ihren verletzten Torjäger Max Daniel verzichten mussten, klar überlegen. „Die beiden Tore waren auch die einzigen Chancen, wir haben klar dominiert“, freute sich Vogel über eine starke Leistung seiner Mannschaft.

SV Münster: Sauerwein, Jelinek, Kaya, Zimmy, Geier, Hansen, Konakci, Turic, Beyerle, Nitschke, Naim (Durmus, Kopp, Shirinisaz)

Tore: 1:0 Geier (10.), 2.0 Konakci (35.), 3:0 Konakci (55.), 3:1 Paul Daniel (60.), 4:1 Konakci (65.), 5:1 Geier (72.), 6:1 Konakci (75.), 6:2 Lauterbach (80.), 7:2 Shirinisaz (90.) - Bes. Vork: Andiel (Mosbach/Radheim) hält FE von Hansen (25.)?

Viktoria Kleestadt - KSV Urberach 5:1 (1:0). Erst kurz vor der Pause ging Kleestadt gegen das punktlose Schlusslicht in Führung, zuvor hatten die Gastgeber drei Pfostenschüsse. „Wir haben das Spiel ganz klar dominiert“, sagte Kleestadts Sprecher Jürgen Rutsch. Nach der Pause legte Kleestadt noch vier Tore nach, Urberach blieb nur der Ehrentreffer.

KSV Urberach: Nardelli, Brückner, Nas, Lahri, Milenkovic, Pirinc, Lotz, Güder, Boydak, Emil Husser, Sedor (Lazarin, Daniel San Nicolas, Sogan)

Tore: 1:0 Knöll (43., FE), 2:0 Hafner (47.), 3:0 Britz (55.), 4:0 Czapla (65.), 4:1 Lahri (67.), 5:1 Czapla (90.)?

Viktoria Urberach II - SG Ueberau 1:2 (1:1). „Unser Sieg war insgesamt glücklich“, sagte Ueberaus Abteilungsleiter Joachim Zimmer. Die Viktoria hatte einige Male Pech im Abschluss, es reichte nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tim Schröter.

Viktoria Urberach II: Speck, Thater, Huder, Bayraktaroglu, Deak, Ziberi (54. Yaghootpoor), Lotz, Kudernak, Alexander Schröter (60. Weigand), Tim Schröter, Schüler

Tore: 0:1 Rothenhäuser (3.), 1:1 Tim Schröter (20.), 1:2 Andreozzi (52.)

SV Heubach - TSV Richen 1:0 (1:0). „Es war ein faires und relativ ausgeglichenes Derby. Wir hatten ein leichtes Chancenplus“, meinte SV-Sprecher Willi Emich.

Tore: 1:0 Sekyra (3.)

SV Reinheim - Spvgg. Groß-Umstadt 0:1 (0:0). „Wir waren lange Zeit auf Augenhöhe, haben gut dagegen gehalten“, sagte Reinheims Co-Trainer Muhammet Yigit. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Johann Haensch aber den Siegtreffer für den Tabellenführer. Reinheim hatte in der Schlussphase Pech bei einem Lattenschuss.

Tore: 0:1 Haensch (75.) - Gelb-Rot: Can (89., Groß-Umstadt)

KREISLIGA B DIEBURG

Das Spiel zwischen Tabellenführer PSV Groß-Umstadt und TSV Richen II ging kampflos an die Portugiesen, Richen bekam keine Mannschaft zusammen.

Der Tabellenzweite SV Sickenhofen spielte beim TSV Klein-Umstadt 2:2. Sickenhofen führte durch zwei Tore von Adam Michalczenia mit 2:0. „Das Spiel hätte auch 8:8 ausgehen können, es gab auf beiden Seiten viele hochkarätige Torchancen. Das Unentschieden war gerecht“, berichtete Klein-Umstadts Sprecher Gerhard Jungermann.

Die zweite Mannschaft von Hassia Dieburg besiegte den SV Groß-Bieberau II mit 4:2. „Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt und verdient geführt. Im zweiten Durchgang haben wir das Fußballspielen weitgehend eingestellt. Aufgrund der ersten Hälfte geht der Sieg aber in Ordnung“, sagte Dieburgs Trainer Christian Enders. Dieburgs Carlos Pereira Rodrigues traf doppelt.

Die DJK Viktoria Dieburg gewann beim Tabellenletzten TV Semd mit 2:1. „Der Dieburger Sieg geht in Ordnung“, sagte Semds Trainer Marko Stanic. Seine Mannschaft spielte nach einem Platzverweis fast eine halbe Stunde in Unterzahl. - ey

TSV Lengfeld II - SG Niedernh./R. 0:2

Tore: 0:1 Speyer (2.), 0:2 Amiri (86.)

H. Dieburg II - SV Gr.-Bieberau II 4:2

Tore: 1:0 Rodrigues (9.), 1:1 Sokol (14.), 2:1 Rodgrigues (23.), 3:1 Gökce (25.), 3:2 Bischof (88.), 4:2 Cassier (90.)

TSV Kl.-Umstadt - SV Sickenhofen 2:2

Tore: 0:1 Michalczenia (31.), 0:2 Michalczenia (40.), 1:2 Marques (42., FE), 2:2 Adams (48.)

TV Semd - Viktoria Dieburg 1:2

Tore: 0:1 Mann (38.), 1:1 Ötnü (46.), 1:2 Depperschmidt (51.) - Rot: Wiche (65.) / -

Gundernhausen - SG Raibach/U. 4:2

Tore: 1:0 Helfrich (25.), 1:1 Biskic (55.), 2:1 Linzing (56.), 2:2 Winter (83.), 3:2 Gecili (85.), 4:2 Helfrich (88.) - Rot: Neubig (85.) / Lehmeier (70.)

