Gelassen läuft’s bei Babic besser denn je

Offenbach - Danijel Babic sorgt in der Fußball-Kreisliga A Offenbach 2 für Aufsehen. Der 30-Jährige führt mit 28 Treffern die Torschützenliste an, hat maßgeblichen Anteil am Erfolg von Espanol Offenbach. Von Stefan Moritz

Und beim 7:2 am Sonntag gegen die TuS Klein-Welzheim erzielte er allein die vier Tore zum 4:0. „Wir hatten schon gehofft, dass es gut laufen würde. Aber dass es so gut läuft, hatte keiner gedacht“, sagt Danijel Babic sowohl mit Blick auf das Abschneiden seiner Mannschaft Espanol Offenbach in der Fußball-Kreisliga A Offenbach 2, als auch auf seine persönliche Torbilanz. Espanol liegt auf Tabellenplatz drei, zwei Punkte hinter der SG Wiking Offenbach auf dem Aufstiegsrelegationsplatz zwei und acht Zähler hinter Spitzenreiter Teutonia Hausen. Zum letzten Spiel vor der Winterpause geht es am Sonntag (14 Uhr) zum Vierten TSV Heusenstamm, nach der Pause geht es am 10. März gleich gegen die Teutonia und eine Woche drauf zur SG Wiking. „Das sind drei ganz entscheidende Spiele. Die wollen wir jetzt natürlich alle gewinnen. Aufzusteigen ist ja immer der Traum eines jeden Fußballers“, sagt Babic.

Er selbst ist mit seinen mittlerweile 30 Jahren ruhiger geworden, souveräner und profitiert neben seinem Talent und guter fußballerischer Ausbildung mittlerweile auch von seiner großen Erfahrung. „Ich habe beruflich eine Umschulung zum Fahrlehrer geschafft, bin Vater geworden und habe mich zusammen mit meinem Kumpel Simon Pospischil entschieden, nach einer Pause doch noch einmal wieder zu kicken. Fußball ist halt unser Leben. Weil ich wieder etwas mehr Zeit habe, haben wir die Anfrage von Espanol angenommen“, erklärt Babic.

Aufgewachsen ist er als Sohn bosnischer Gastronomen in Obertshausen, wo er bis zur D-Jugend für die Teutonia kickte. Auf zwei Jahre in der C-Jugend bei den Offenbacher Kickers folgte die B- und A-Jugend bei Eintracht Frankfurt. Babic schien auf gutem Weg in den Profifußball, als Rechtsverteidiger.

„Ich habe voll auf diese Karte gesetzt, dann aber kamen drei Knie-Operationen dazwischen“, berichtet er. So kam er „nur“ in der Verbandsliga bei der TGM SV Jügesheim unter. Höherklassig spielte er auch noch für Germania Ober-Roden und die TGS Jügesheim, bevor er auf Kreisebene von Verein zu Verein zog (TV Hausen, TuS Froschhausen, Teutonia Hausen, TSG Mainflingen) und dort als Stürmer auf Torejagd ging.

„Danijel hat eine sehr gute Technik und ist eiskalt vor dem Tor“, sagt Cecilio Castillo aus dem Spielausschuss von Espanol über den robusten Angreifer. Mit dem spanischen Klub gelangen Babic in dieser Saison schon mehrere Highlights: Gleich zum Auftakt beim 7:0 beim FC Maroc erzielte Babic drei Tore, beim 6:1 bei Rot-Weiß Offenbach gelang ein Hattrick und dann war da noch das Spiel bei seinem Heimatverein Teutonia Hausen. Bis zur 78. Minute lag Espanol 0:3 zurück, dann traf Babic noch dreimal. „Das war natürlich außergewöhnlich schön“, sagt er. Da darf man gespannt sein, was noch möglich ist in den restlichen zwölf Saisonspielen, ob Babic Espanol tatsächlich nach 18 Jahren zurück in die Kreisoberliga schießt.

