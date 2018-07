Gemeri neuer Trainer in Zeppelinheim

ZEPPELINHEIM - Zwei Wochen vor dem ersten Saisonspiel gegen den Türk. SC Offenbach hat es beim Offenbacher Fußball-A-Ligisten TuS Zeppelinheim einen Trainerwechsel gegeben.

Robert Gemeri ersetzt Mohamed El Moussaoui, der den Posten beim Kreisoberligaabsteiger erst vor einem Jahr nach dem Rücktritt von Roberto Rizzo übernommen hatte.

„Wir wollten der Mannschaft nach dem Abstieg noch einmal einen neuen Impuls geben“, sagte der neue Abteilungsleiter Sebastian Sanchez. Die Zeppelinheimer haben mit Halil Altindag einen neuen Vorsitzenden bekommen. „Auch die Fußballabteilung hat sich neu aufgestellt, neben mir sind auch Werner Klein und Markus Letz mit in der Verantwortung“, so Sanchez weiter. „Gemeinsam haben wir Mohamed El Moussaoui unsere Entscheidung mitgeteilt. Er hätte gerne weiter gemacht, hat den Wechsel aber mitgetragen. Wir wollen uns nach dem Abstieg in der Liga etablieren und mittelfristig oben angreifen.“ J rjr

Quelle: op-online.de