Gerfelder mit Dreierpack gegen Spitzenreiter Teutonia

Offenbach - Auch im dritten Spiel hintereinander reichte es für Spitzenreiter Teutonia Hausen in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 nicht zum Sieg: Nach zwei Unentschieden kassierte die Teutonia mit dem 3:5 gegen den SV Zellhausen die erste Saisonniederlage.

Mit einem 1:0 gegen den TV Hausen verkürzte die TSG Mainflingen beim einem Spiel weniger den Rückstand auf die Teutonen auf einen Zähler.

Espanol Offenbach erkämpfte bei der Kickers-Viktoria Mühlheim ein überraschendes 0:0. Unerwartet deutlich fiel der 4:0-Sieg der SG Hainhausen gegen die Spvgg. Dietesheim II aus.

Teutonia Hausen - SV Zellhausen 3:5 (1:3). „Fußballerisch ist die Teutonia eine andere Hausnummer. Aber wir haben das gerade in der ersten Hälfte sehr ordentlich gemacht und geführt. Wir sind gelaufen und haben gekämpft“, erklärte SVZ-Trainer Eddy Walz. Zellhausens Torhüter Erik Theuerkauf zeigte sich in herausragender Form, parierte sogar einen Strafstoß von David Blahut (65.). Mitten in die Drangphase der Hausherren hinein sah Hausens Marco Teich die Rote Karte (69.), vier Minuten später traf Silas Gerfelder mit seinem dritten Tor zum 5:3 für Zellhausen.

Teutonia Hausen: Köhl; Ahmetaj, Jung, Lorenzo Sanchez, Müller, J. Blahut, D. Blahut, Teich, S. Mandel, A. Mandel, Fischer (Beqiraj, Klein, Ciesielski)

SV Zellhausen: Theuerkauf; Rückert, Schließmann, Hitzel, Amann, Ackermann, Striehl, Gardon, Gerfelder, Mailänder, Klann (Müller, Simon)

Tore: 0:1 Gerfelder (8.), 1:1 Teich (12.), 1:2 Gerfelder (26.), 1:3 Amann (36.), 1:4 Ackermann (47./HE), 2:4 D. Blahut (51./FE), 3:4 Beqiraj (59.), 3:5 Gerfelder (73.) - Rote Karte: Teich (69./Hausen) - Bes. Vork.: Theuerkauf hält FE von D. Blahut (65.)

TSG Mainflingen - TV Hausen 1:0 (0:0). „Das war ein schwer erkämpfter Arbeitssieg“, meinte TSG-Sprecher Harald Seibert. Hausen stand gut in der Defensive, spielte aber auch gut nach vorne. Mainflingen hatte über 90 Minuten leichte Vorteile, kam aber kaum gefährlich vor das Tor des Turnvereins. Bis Dominik Bohl auf Vorarbeit des eingewechselten Hosni Korodowov zum 1:0 traf (78.).

TSG Mainflingen: Bartke; N. Drinhaus, Thomas, Karg, Quint, Bohl, El Assraoui, März, Frumento, Schwarzkopf, Metzger (H. Drinhaus, Korodowov)

TV Hausen: Fach; Duvnjak, Holzhacker, Bekr, Lopsang, Selmanovic, Lösch, Köhler, Mafuefue, Hartherz, Breitenbach (Pietsch, Mürell, Nöth)

Tor: 1:0 Bohl (78.)

TSV Lämmerspiel - JSK Rodgau II 2:0 (1:0). In der ersten Hälfte kam der JSK mit dem Hartplatz überhaupt nicht zurecht, doch Lämmerspiel verpasste eine höhere Führung. Nach dem Wechsel präsentierten sich die Rodgauer auf Augenhöhe. Die TSV kam zu einigen guten Konterchance, doch erst in der Schlussminute fiel das entscheidende 2:0.

TSV Lämmerspiel: Heiter; Roth, Nischalke, Martinko, Schwan, Wenzel, Rugulies, Michael Bormann, Arasch Farugie, Heinz, Ott (Butkus, Babic, Markus Bormann)

JSK Rodgau II: Rode; März, Romero Caramat, Engelmohr, Göde, Aydin, Kara, Barth, Mönicke, Kiefer, Müller (Hackfort, Mogk, Murach)

Tore: 1:0 Ott (19.), 2:0 Heinz (90.)

TuS Froschhausen - Croatia Obertshausen 4:1 (1:1). Im ersten Durchgang taten sich die Hausherren schwer. „In der zweiten Hälfte haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, besser umgesetzt, waren dann deutlich stärker“, erklärte Froschhausens Co-Trainer Mehmet Tezgör, der in der zweiten Hälfte sein Comeback auf dem Platz feierte. Nach dem 3:1 durch Sascha Hark war die Partie entschieden (74.).

TuS Froschhausen: Arndt; Colucci, Bergmann, Kessler, Gerheim, Schönherr, Wolf, Hansen, Walter, Krasnici, Hark (Tezgör, Aghbar, Schad)

Croatia Obertshausen: Mestrovic; Bucifal, Doksa, Radosic, F. Kovacevic, Konta, Vedric, Horvat, A. Kovacevic, Perkovic, Tomasek (Dogolovic)

Tore: 0:1 Perkovic (28.), 1:1 Krasnici (38.), 2:1 Wolf (50.), 3:1 Hark (74.), 4:1 Krasnici (78.)

Alemannia Klein-Auheim -Sportfreunde Seligenstadt II 1:1 (0:0). „Die junge Seligenstädter Mannschaft hat sich den Punkt verdient. Für uns war aufgrund der Qualität unserer Torchancen mehr möglich“, sagte FCA-Sprecher Karl Schneider. Doch André Salg traf mit einem Freistoß nur die Latte (75.), Stefan Crass nur den Pfosten des Sportfreunde-Tores (89.).

Alemannia Klein-Auheim: Lüchtenborg; Röder, Delarü, Schneider, Horch, Akay, Kontny, Mule, Fox, Crass, Salg (Aksit, La Marca)

Sportfreunde Seligenstadt II: Kasiow; Firnges, Zebi, B. Buchberger, Kaspar, Tauber, Glaser, Beck, Kaden, Groh, List

Tore: 0:1 Kaden (54.), 1:1 Aksit (68.)

Kickers Viktoria Mühlheim -Espanol Offenbach 0:0. „Das war eine super Mannschaftsleistung“, meinte Espanols Trainer Cecilio Castillo, der im Vergleich zur Vorwoche gleich sechs Spieler hatte ersetzen müssen. Nachdem sich ein Spieler verletzt hatte, spielten die Gäste 15 Minuten in Unterzahl, nach der Pause kam dann Routinier Pero Cestic aus der zweiten Mannschaft als Spieler Nummer elf hinzu. „Das Verrückte ist, dass wir auch noch die besseren Chancen hatten“, erklärte Castillo.

KV Mühlheim: Fetiqi; Zakaria, Giordano, Michalke, Beer, Okoro, Chaudhry, G. Di Rosa, Ercole, Nocerino, Capalbo (Dietz, D. Di Rosa, Rosic)

Espanol Offenbach: El Alami; Martin, Temizsoy, Gomez Caravaca, Badzura, El Krafli, Hasic, Cuadros Pericacho, Yusefi, Friedrich, Perez Fernandez (Cestic)

SG Hainhausen - Spvgg. Dietesheim II 4:0 (2:0). „Wir haben sehr gut gearbeitet, in der Summe hat alles gepasst“, sagte SG-Trainer Sebastian Schneeberger. Sekunden vor der Pause vergab Dietesheim mit einem verschossenen Strafstoß den möglichen Anschlusstreffer. Nach dem 3:0 (59.) war die Begegnung entschieden.

SG Hainhausen: Graf; Schneider, Kühn, Spöckinger, Wicke, Kern, Langer, Dörfler, Merklinger, Darici, Laun (Schmidt, Demel, Peric)

Spvgg. Dietesheim II: Kimmel; Zimmermann, Freudenberg, Schadt, Dominic Tanfal, U. Tas, Brucia, Bergmann, Tokic, H. Tas, Bosnjak (Riouch, Dennis Tanfal, Kreuzinger)

Tore: 1:0 Merklinger (5.), 2:0 Langer (37.), 3:0 Eigentor Freudenberg (59.), 4:0 Merklinger (90.) - Bes. Vork.: Graf (Hainhausen) hält FE (44.) - leo

