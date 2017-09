Germania gewinnt Stadtderby mit 5:1

Dieburg - Germania Babenhausen hat in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald das Stadtderby gegen den Aufsteiger TSV Langstadt mit 5:1 gewonnen. Viktoria Schaafheim holte im Auswärtsspiel beim TSV Lengfeld nach einem 1:3-Rückstand noch ein 3:3.

Germania Babenhausen - TSV Langstadt 5:1 (1:0). „Das Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Die Partie war lange ausgeglichen, wir haben aber unsere Chancen konsequent genutzt“, sagte Babenhausens Spielausschussvorsitzender Toni Coppolecchia. Langstadts Spielertrainer Mark Schierenberg sah es ähnlich: „Wir haben es Babenhausen teilweise zu leicht gemacht. In der ersten Hälfte hatten wir sogar mehr Spielanteile.“ Dennoch führte Babenhausen zur Pause mit 1:0. Kurz nach dem Wechsel legte da Silva ein zweites Tor nach. Beim 3:0 traf Oualid Bejaoui mit einem Freistoß von der Mittellinie. Langstadts Torhüter Dominik Häfner verletzte sich in dieser Szene bei einem Rettungsversuch durch einen Zusammenstoß mit einem Mitspieler und musste verletzt ausgewechselt werden. Langstadt kam auf 3:1 heran und hatte durch Tanyo Taupitz die Chance zum 3:2. „Am Ende war Babenhausen cleverer und hat den Sieg mehr gewollt“, so Mark Schierenberg.

Germania Babenhausen: Klug, Bayrak, Ürün, Kuduz, Bejaoui, Dönmez, Romeo, Cimen, Haberkorn, da Silva, Sindico (Corso, Kolchak, Altunbas)

TSV Langstadt: Häfner (51. Schmidgall), Hippe, Schierenberg, Schornstein, Johann, Tat, Alan, Inan, Santur, Taupitz, Dobrunat

Tore: 1:0 da Silva (33.), 2:0 da Silva (47.), 3:0 Bejaoui (51.), 3:1 Önk (59.), 4:1 Corso (72.), 5:1 Kolchak (79., FE) - Gelb-Rot: Hippe (84., Langstadt)

Viktoria Klein-Zimmern - TSG Steinbach 2:2 (1:0). „Das Unentschieden geht in Ordnung, das war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Klein-Zimmerns Sprecher Jens Emmerich. Trotz zahlreicher urlaubs- und beruflich bedingter Ausfälle zeigte Klein-Zimmern eine ordentliche Leistung. Kevin Barthelmes brachte Klein-Zimmern in Führung, Fabian Müller war bei zwei Steinbacher Chancen (20., 44) auf dem Posten. Nach der Pause glich Steinbach zweimal aus. Für Klein-Zimmern erzielte Lars Fornoff das zwischenzeitliche 2:1, außerdem traf Fornoff in der 82. Minute den Pfosten.

Viktoria Klein-Zimmern: Fabian Müller, Barthelmes, Fornoff, Dongmo, Rosenauer, Wiedekind, Ollesch (81. Bauer), Nowak (63. Horscht), Krauss, Böttler, Herberg (58. Pilz)

Tore: 1:0 Barthelmes (18.), 1:1 Erdem (56.), 2:1 Fornoff (64.), 2:2 Reimer (81.)

TSV Lengfeld - Viktoria Schaafheim 3:3 (1:0). Bis zur 79. Minute lag Schaafheim 1:3 zurück, dann glich die Viktoria beim Gruppenliga-Absteiger noch aus. „Wir haben trotz vieler angeschlagener Spieler Moral gezeigt, das stimmt uns für die kommenden Spiele zuversichtlich. Das Unentschieden war letztlich gerecht“, sagte Schaafheims Sportlicher Leiter Florian Schmidt. Sebastian Kurz, der erst zur Pause eingewechselt wurde, traf doppelt. - ey

Schaafheim: Meyer, Erbacher, Patrick Böhm, Fey, Hartl (46. Sebastian Kurz), Lackner, Romero, Marvin Kurz, Öcal (72. Quamer), Kreher (81. Eifert), Cakici

Tore: 1:0 Messerschmitt (6.), 2:0 Schneider (48.), 2:1 Sebastian Kurz (62., FE), 3:1 Messerschmitt (79., FE), 3:2 Cakici (82.), 3:3 Sebastian Kurz (85.)

Quelle: op-online.de