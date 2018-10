Germania der lachende Dritte?

Baris Özdemir (links) will mit dem SC 1960 Hanau nach der Niederlage im Topspiel gegen Tolga Talha Ünal und Hanau 93 „den Bock wieder umstoßen“ und mit so vielen Punkten wie möglich bis zur Winterpause dranbleiben.

Offenbach - Bei sechs Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz reicht dem FC Hanau 93 am Samstag gegen den FFV Sportfreunde Frankfurt bereits ein Unentschieden, um sich die Herbstmeisterschaft zu sichern.

In Rot-Weiß Walldorf und dem SC 1960 Hanau stehen sich zwei der drei ärgsten Verfolger im direkten Duell gegenüber.

FC Hanau 93 - FFV Sportfreunde Frankfurt (Sa., 15 Uhr)

„Wir haben uns mit dem Derbysieg beim SC 1960 eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Aber wir müssen weiter konzentriert sein und die kommenden Aufgaben seriös angehen“, sagt Hanaus Sprecher Hans Jung. Nach den „Speuzern“ (Fünfter der Tabelle) warten 2018 noch vier Mannschaften auf die Hanauer, die um den Klassenerhalt kämpfen.

Rot-Weiß Walldorf - SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr)

Nach der schmerzlichen Derbyniederlage gegen Hanau 93 und der davor kassierten 1:5-Schlappe bei Rot-Weiß Frankfurt wollen die 60er den Bock wieder umstoßen. Schlechte Stimmung will Trainer Antonio Abbruzzese erst gar nicht aufkommen lassen. „Warum auch? Wir sind immer noch Zweiter. Wenn uns das einer vor der Saison prognostiziert hätte, es wäre sofort von uns unterschrieben worden.“ Der Italiener ist aber erfahren genug, um zu wissen, dass die Gemüter bei einer länger anhaltenden sportlichen Durststrecke sich schnell erhitzen können. Deswegen soll in Walldorf mit aller Macht ein Sieg her. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, unterstreicht Abbruzzese. Ziel des Sportclubs ist es, sich zur Winterpause in eine gute Position zu bringen, um danach voll in den Angriffsmodus gehen zu können.

Germania Ober-Roden - Usinger TSG (So., 15 Uhr)

Während sich Walldorf und 1960 Hanau gegenseitig die Punkte wegnehmen, könnte die Germania als lachender Dritter mit einem Sieg auf den zweiten Platz klettern. „Wir sind seit acht Punktspielen ungeschlagen und wollen auch nach dem neunten ungeschlagen bleiben“, sagt Germania-Boss Norbert Rink: „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, zumal er sich im Aufwind befindet.“ Am vergangenen Wochenende sicherte sich die UTSG mit dem 3:2 gegen Unter-Abtsteinach den dritten Saisonsieg. Und der lange verletzte Torjäger Marco Weber (sechs Einsätze bisher) erzielte in den vergangenen drei Partien jeweils einen Treffer.

Vatanspor Bad Homburg - Viktoria Urberach (So., 15 Uhr)

Die Viktoria ist am letzten Hinrundenspieltag spielfrei. umso wichtiger wäre es, gegen einen direkten Konkurrenten nochmals nachzulegen. Ein Zähler ist das Minimalziel der Viktoria, um den Kurstädter auf Distanz zu halten.

Eintracht Altwiedermus - TS Ober-Roden (So., 15 Uhr)

Die Turnerschaft nutzte das vergangene spielfreie Wochenende zu einem Mannschaftsabend. „Wir hatten viel Spaß, das zeigt auch den Zusammenhalt in der Mannschaft“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann. Genau diesen Zusammenhalt benötigen die Ober-Rodener auch, um sich durch die kommenden Aufgaben zu beißen. „Ich habe noch 14 fitte Feldspieler, von denen Mario Gotta erst am Sonntag direkt von einem Seminar im Berlin zum Spiel kommt“, erklärt Neumann. Immerhin hat Tugay Barak nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder das Training aufgenommen, zudem ist die Rotsperre von Cengiz Veisoglu abgelaufen. „Das ist für uns ein wichtiges Spiel, in dem wir punkten wollen und müssen“, sagt Neumann, der einen sehr kampfstarken Gegner erwartet. „Den Kampf müssen wir annehmen, dann haben wir auch die Qualität, Altwiedermus zu besiegen.“

In Altwiedermus gab es zwei personelle Veränderungen. Zum einen trennte sich der Verein von Julian Skok, zum anderen verpflichtete die Eintracht Terence Renner. Der Außenbahnspieler, der im Frühjahr im Trikot des FSV Bischofsheim im Spiel beim 1. FC Langen wegen einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter einen Spielabbruch ausgelöst hatte und für dieses Vergehen für 24 Pflichtspiele gesperrt worden war, ist gegen die TS wieder spielberechtigt. (leo/fs)

