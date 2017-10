FC Germania „nach vorne bärenstark“

Offenbach - Bereits heute Abend eröffnet Spitzenreiter FV Bad Vilbel mit dem Spitzenspiel gegen den Viertplatzierten Usinger TSG den Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Süd. Verfolger FC Hanau 93 trifft am Sonntag im Aufsteigerduell auf Viktoria Nidda.

Vor einer schweren Aufgabe steht die TS Ober-Roden, die bei Aufstiegsaspirant Türk Gücü Friedberg auf dem Prüfstand steht. Antonio Abbruzzese, neuer Trainer des SC 1960 Hanau, gibt t sein Debüt auf der Trainerbank der Grimmstädter am Samstag im Gastspiel bei Germania Ober-Roden.

Viktoria Urberach - Eintracht Wald-Michelbach (Sa., 15.30 Uhr). Die Urberacher erwarten einen Gegner, der Leidenschaft und Körpereinsatz an den Tag legt. „Da müssen wir dagegen halten und fußballerisch die besseren Akzente setzen“, sagt Urberachs Trainer Jochen Dewitz, der nach der Niederlage gegen den SC 1960 Hanau eine Trotzreaktion seiner Mannschaft erwartet. „Weil nicht alle Spieler die nötige Körpersprache gezeigt haben“, erklärt Dewitz. Der zuletzt gesperrte Giuseppe Serra rückt wieder ins Zentrum, dagegen entscheidet sich der Einsatz des angeschlagenen Routiniers Youssef Mokhtari (Rückenbeschwerden) erst kurzfristig.

Germania Ober-Roden - SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr). Nach dem 4:2-Sieg unter der Woche in Urberach fahren die Hanauer zum zweiten Mal binnen einer Woche nach Rödermark. Allerdings mit einem neuen Trainer: Während in Urberach noch der Sportliche Leiter Okan Sari als Interimstrainer das Sagen hatte, steht nun erstmals Antonio Abbruzzese an der Seitenlinie. Und der will die Hanauer schnellstmöglich weiter nach oben führen, weg von den Abstiegsplätzen, auf die die Hanauer aktuell nur einen Zähler Vorsprung aufweisen.

„Der erste Eindruck war sehr gut“, sagt Abbruzzese über das erste Training mit den 60ern, „obwohl die Mannschaft am Vortag noch ein Spiel absolviert hatte.“ Die Ober-Rodener beobachtete Abbruzzese beim jüngsten 7:1-Sieg bei Rot-Weiss Frankfurt II. „Nach vorne sind sie bärenstark, Bäcker und Christophori-Como sind für diese Klasse zwei Superspieler“, erklärt er. Dennoch wollen sich die Hanauer vor allem auf ihr eigenes Spiel konzentrieren. Verzichten müssen die 60er auf den rotgesperrten Semih Aydilek, zudem sind zwei, drei Spieler angeschlagen.

Die Germania spielte mit 18 Punkten bisher eine sehr starke Runde, das Ziel des Aufsteigers bleibt aber der Klassenerhalt. „Ich sehe uns im Mittelfeld der Liga. Wir wollen die Klasse halten, ein anderes Ziel gibt es nicht, das wäre vermessen“, sagt Germania-Trainer Adi Akinwale.

Türk Gücü Friedberg - TS Ober-Roden (So., 15 Uhr). „Aufstiegsaspirant mit geballter Offensivpower“, sagt TSO-Trainer Daniel Nister über die Mannschaft von Mustafa Fil. Mit 32 Treffern stellen die Wetterauer den besten Angriff der Liga. Genau da hapert es aktuell bei den Rödermarkern, die zuletzt zweimal zu Hause verloren und dabei keinen Treffer erzielten. In Cengiz Veisoglu (gesperrt), Feta Suljic (verletzt) und Dejan Djordjevic (angeschlagen, privat verhindert) fehlten und fehlen „die Individualisten, die unsere Tore schießen. Aber das ist auch die Chance für die anderen Spieler, in die Bresche zu springen. Das muss auch das Ziel sein“, erklärt Nister.

FC Hanau 93 - Viktoria Nidda (So., 15 Uhr). „Ein bekannter Gegner“, schmunzelt Hanaus Sportlicher Leiter Giovanni Fallacara. In der vergangenen Saison spielten beide Mannschaften schließlich noch gemeinsam in der Gruppenliga Frankfurt Ost. „Das waren immer hart umkämpfte Partien“, blickt Fallacara zurück. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage spricht die jüngste Bilanz für die 93er, die sich allerdings bisher in der Fremde (13 Punkte) leichter taten als zu Hause (6). Nidda allerdings holte aus vier Auswärtsspielen erst einen Zähler. „Wir haben zuletzt zweimal unentschieden gespielt, das ist kein Beinbruch, auch wenn wir hätten gewinnen können. Wir stehen als Aufsteiger blendend da“, sagt Fallacara. Dass zuletzt fünf Stammspieler fehlten, lässt er nicht gelten. „Dass wird denen, die spielen, nicht gerecht. Wir haben einen breiten, ausgeglichenen Kader.“ Spielertrainer Christoph Prümm (nach Flitterwochen) steht wieder zur Verfügung. „Ob er spielt, entscheidet er selbst“, so Fallacara. J leo

Quelle: op-online.de