Germania Ober-Rodens Serie endet in Großkrotzenburg

Offenbach – Nach acht Siegen hintereinander hat es Germania Ober-Roden in der Fußball-Verbandsliga Süd erwischt: Mit dem 1:3 bei Aufsteiger Germania Großkrotzenburg kassierte der Tabellenführer seine zweite Saisonniederlage.

Der SC 1960 Hanau (3:1 beim FFV Sportfreunde Frankfurt) rückte damit bis auf einen Zähler an die Rödermarker heran. Dagegen kam Verfolger Spvgg. 03 Neu-Isenburg beim SV Unter-Flockenbach mit 0:4 arg unter die Räder – es war im zehnten Saisonspiel die erste Niederlage des Hessenliga-Absteigers.

Der JSK Rodgau unterstrich mit einem 5:0-Sieg im Aufsteigerduell beim SV der Bosnier erneut seine Auswärtsstärke. Viktoria Urberach kam im Kampf um den Klassenerhalt gegen Eintracht Wald-Michelbach nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt nach zwei Punkten aus neun Partien Vorletzter. Die Turnerschaft Ober-Roden war spielfrei.

Germania Großkrotzenburg - Germania Ober-Roden 3:1 (1:1). „Großkrotzenburg hat das gut gemacht, wir haben verdient verloren. Wir sind nicht in das Spiel gekommen wie gewohnt, haben einfache Fehler gemacht“, erklärte Ober-Rodens Trainer Fabian Bäcker. Zufrieden war natürlich Großkrotzenburgs Trainer Christos Tsifnas: „Wir haben unseren Matchplan von Beginn an 1a auf den Platz gebracht.“

In der 28. Minute brachte Nils Becker die Hausherren in Führung, Ober-Rodens Torjäger Marco Christophori-Como nutzte einen Patzer der Großkrotzenburger zum Ausgleich (40.). „Mit dem 1:1 zur Pause waren wir gut dabei. Wir hatten eine Chance, Großkrotzenburg mehrere“, sagte Bäcker. Nach dem Seitenwechsel, einer vergebenen Großchance der Ober-Rodener durch Christophori-Como, dessen Rückpass von der Grundlinie keinen Abnehmer fand, und dem 2:1 durch Connor Storm (53.) hatten die Gastgeber zwar eine 15-minütige schwächere Phase, in Gefahr geriet der Aufsteiger aber nicht. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Robin Prey mit seinem 13. Saisontor zum 3:1-Endstand alles klar.

Germania Ober-Roden: Kahl; Friess, Marweg, Stehmann, Özgün (81. Tatar), Bidou, Sancak (63. Firat), Ennin, Sumanov (83. Krasniqi), Dapp, Christophori-Como

Tore: 1:0 Becker (28.), 1:1 Christophori-Como (40.), 2:1 Storm (53.), 3:1 Prey (90.+3)

FFV Sportfreunde Frankfurt - SC 1960 Hanau 1:3 (0:1). Hanau gewöhnte sich recht schnell an den Kunstrasen und durfte nach zwölf Minuten bereits jubeln: Nach einer maßgenauen Flanke von Jean Bosco Makengo köpfte HSC-Stürmer Gjorgi Piranashvili zum 0:1 ein. Wie in den vergangenen Spielen standen die Hanauer wieder gut in der Defensive. Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätte die Erinc-Elf ihre Führung im ersten Durchgang sogar noch ausbauen können, ließ aber einige Chancen ungenutzt. Das änderte sich in der zweiten Hälfte, als die Gäste durch Travis Parker und Markus Hofmeier zwei Treffer zum 0:3 nachlegten. Die Speuzer steckten trotz numerischer Unterlegenheit – Efkan Erdem hatte in der 53. Minute nach einer Notbremse gegen Hofmeier die Rote Karte gesehen – nicht auf und erzielten kurz vor Spielende durch Okan Ilkiz noch den Ehrentreffer. HSC-Trainer Savas Erinc war am Ende sehr zufrieden: „Das war eine Superleistung meiner Mannschaft, die bessere Defensive hat das Spiel entschieden.“

SC 1960 Hanau: Pellowski; Aslan, Ohashi (71. Kohnke), Fustero, Gecili, Aydin, Hofmeier (87. M. Erinc), Bicakci, Piranashvili (77. Yildiz), Parker, Makengo

Tore: 0:1 Piranashvili (12.), 0:2 Parker (63.), 0:3 Hofmeier (76.), 1:3 Ilkiz (82.) - Rote Karte: Erdem (Frankfurt, 53., Notbremse)

SV Unter-Flockenbach - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 4:0 (2:0). „Die Niederlage war auch in der Höhe verdient“, meinte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, „wir hatten nicht das Glück der vergangenen Wochen. Unter-Flockenbach war stärker in den Zweikämpfen und hat seine Chancen konsequent genutzt. Das war nicht gut von uns.“ Bereits nach zehn Minuten ging der Aufsteiger in Führung und legte bis zur Pause mit dem zweiten Treffer nach. Doch anders als zuletzt beim 3:2 in Darmstadt gelang den 03ern dieses Mal nicht im zweiten Durchgang die Wende. Im Gegenteil: Mit dem 3:0 nur sieben Minuten nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber vorzeitig alles klar.

03 Neu-Isenburg: Rudolf; Budic (68. Osman), Metzler, Diack, Scheel, Nessen (75. Ermert), Schellhorn, Djordjevic, Wolfarth (55. Kalzu), Letellier, Züge

Tore: 1:0 Blüm (10.), 2:0 Graidia (39.), 3:0, 4:0 Ehret (52., 62.)

SV der Bosnier - JSK Rodgau 0:5 (0:3). Mit zwei Toren in den ersten vier Minuten bogen die Rodgauer früh auf die Siegerstraße ein. Petrit Hulaj wich nach Balleroberungen im Mittelfeld zweimal auf die Flügel aus und bereitete die ersten beiden Treffer vor, den dritten erzielte er selbst. Vor allem nach dem Seitenwechsel vergaben die Rodgauer noch eine Reihe bester Möglichkeiten. „Das Spiel hatte Phasen, die waren nicht schön anzusehen“, gab JSK-Trainer Andreas Humbert zu, „das war sicherlich keine Glanzleistung. Das war ein Pflichtsieg, weil der Gegner diverse Ausfälle nicht kompensieren konnte.“ Und Frankfurts bester Spieler Matei Rugle traf zwar in der Startphase die Latte, war aber ansonsten auf der rechten Jügesheimer Seite gegen JSK-Außenverteidiger Marijo Dejanovic nur zweiter Sieger.

JSK Rodgau: Czaronek; Dejanovic, Cölsch, Köhler, Kunth, Ballesteros, Bleibdrey, Profumo (58. Fischer), Neteoui Flores (81. da Silva), Endres, Hulaj (60. Freitag)

Tore: 0:1 Enders (1.), 0:2 Neteoui Flores (4.), 0:3 Hulaj (31.), 0:4 Enders (80.), 0:5 Freitag (87.) - Rote Karte: Samb (65./SV der Bosnier, Notbremse)

Viktoria Urberach - Eintracht Wald-Michelbach 1:1 (1:0). Die Urberacher änderten ihr System, agierten gegen die offensivstarken Überwälder im 5-3-2. „Das hat uns viel Stabilität verliehen, die Mannschaft hat das gut umgesetzt“, war Viktoria-Trainer Jens Wöll mit der Punkteteilung nicht unzufrieden. In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber die zwingenderen Chancen, nach dem Wechsel hatte Wald-Michelbach ein, zwei sehr gute Aktionen und glich verdientermaßen zum 1:1 aus.

Einen gelungenen Einstand im Viktoria-Team feierte der erst 21-jährige Andres Medina Nunez vom peruanischen Erstligisten Universidad San Martin de Porres. Der Mittelfeldspieler trainiert bereits seit einigen Wochen bei der Viktoria mit, nun lag auch endlich die Freigabe des peruanischen Verbandes vor. „Er hat eine überragende Leistung geboten“, lobte Wöll den Sechser, der nach 36 Minuten das zwischenzeitliche 1:0 für die Hausherren erzielte. Nach rund einer Stunde allerdings glichen die Gäste aus und verteidigten in den letzten zwölf Minuten auch in Unterzahl das Remis.

Viktoria Urberach: Schickedanz; M. Yildirim, Piarulli, Puls, Kohl, Medina Nunez, Serra, S. Yildirim, Di Maria, Alempic, Hochstein

Tore: 1:0 Medina Nunez (36.), 1:1 Imsirovic (61.) Rote Karte: Imsirovic (78./Wald-Michelbach) leo/fs

Quelle: op-online.de