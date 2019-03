Germania schießt 93er von der Spitze

Offenbach – Ausgerechnet gegen Spitzenreiter FC Hanau 93 kehrte Germania Ober-Roden in der Fußball-Verbandsliga Süd mit einem 3:0-Sieg nach fünf Niederlagen hintereinander in die Erfolgsspur zurück.

Nach der dritten Niederlage (alle auswärts) im sechsten Punktspiel des Jahres gaben die 93er, die damit in nur sechs Begegnungen einen Acht-Punkte-Vorsprung verspielten, die Tabellenführung an Aufsteiger RW Walldorf (2:1 bei der SG Unter-Abtsteinach) ab.

Zurück in der Erfolgsspur ist auch der SC 1960 Hanau, der nach nur einem Punkt aus zwei Partien mit dem 3:0 gegen Rot-Weiß Darmstadt den Rückstand auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte verkürzte. Für eine Paukenschlag sorgte auch die TS Ober-Roden, die beim FFV Sportfreunde Frankfurt überraschend klar mit 4:0 die Oberhand behielt. Dagegen endete der Höhenflug von Viktoria Urberach mit einer 2:3-Niederlage in Erlensee, Urberach bleibt aber Vierter.

Germania Ober-Roden - FC Hanau 93 3:0 (3:0). Die Germania ging durch David Stemann in Führung (20.). Ex-Profi Fabian Bäcker baute den Vorsprung per Doppelpack (26./38.) aus. Die Gäste hatten überraschend in Ilker Bicakci, Khaibar Amani und Feta Suljic drei etablierte Offensivkräfte zunächst auf der Bank gelassen. Eine Maßnahme, die nicht fruchtete. Allerdings erzielten die Hanauer auch nach den Einwechslungen des Trios (Bicakci und Amani kamen noch in der ersten Hälfte) keinen Treffer.

„Außer Tim Fließ sind alle Spieler weit unter ihren Möglichkeiten geblieben“, sprach HFC-Pressesprecher Hans Jung von einer schwachen Vorstellung der 93er. Vor allem die erste Hälfte enttäuschte die Fans des Traditionsvereins. Keinen einzigen Torschuss gab das Team ab. Die Führung der Germania war demnach verdient. Das 1:0 resultierte aus einem Kopfball von David Stemann nach einem Eckball. Unglücklich aus Sicht der Hanauer war das zweite Gegentor. Nach einer Flanke von Fabian Bäcker sprang der Ball Enis Muratoglu unglücklich an den Arm. Bäcker verwandelte den Strafstoß zum 2:0 (26.). Beim 3:0 in der 38. Minute profitierte Bäcker von einem Fehlpass von Dennis Gogol.

Der wankende Spitzenreiter startete mit Elan in die zweite Hälfte. Wäre in der 47. Minute der Kopfball von Ilker Bicakci nicht am Lattenkreuz gelandet, hätte es aufgrund eines frühen Anschlusstreffers womöglich noch eine Aufholjagd geben können. Khaibar Amani und Kahraman Damar vergaben die nächsten Chancen, zwischenzeitlich setzten die massiv verteidigenden Ober-Rodener bei Kontern Nadelstiche.

Germania Ober-Roden: Weinreich; Stemann, Stolze, Nessen, Marweg, Firat, Bidou, Özgün, Dapp (85. Ermert), Christophori-Como (14. Friess), Bäcker (72. Feuchter)

FC Hanau 93: Westenberger; Ries, Kohl, Muratoglu, Gschwender, Gogol (46. Suljic), Fließ, Sekeric (33. Bicakci), Crews (33. Amani), Gischewski, Damar

Tore: 1:0 Stemann (20.), 2:0, 3:0 Bäcker (26./HE, 38.)

SC 1960 Hanau - Rot-Weiß Darmstadt 3:0 (1:0). „Der Sieg war verdient, wir hätten bereits in der ersten Hälfte alles klar machen können“, sagte Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari. Semih Aydilek, vergangene Woche noch als Innenverteidiger eingesetzt, durfte dieses Mal wieder hinter den Spitzen ran und erzielte im ersten Durchgang den einzigen Treffer. Nach der Pause ließen die Hausherren, die dieses Mal mit einer Dreierkette agierten, den Ball besser laufen und erhöhten nach zehn Minuten auf 2:0. Als Darmstadt die Defensive entblößte, traf Travis Parker nach einem Konter mit einem feinen Heber zum 3:0-Endstand.

SC 1960 Hanau: Pellowski; Bleibdrey, Mastilovic, Parker, Kocahal, Hofmeier, Aydin, Albayrak, Demir, Aydilek, Özdemir

Tore: 1:0 Aydilek (17.), 2:0 Albayrak (55.), 3:0 Parker (86.)

1. FC Erlensee - Viktoria Urberach 3:2 (1:0). „In der ersten Hälfte hatten wir Probleme, da hatten wir im Mittelfeld keinen Zugriff“, sagte Urberachs Trainer Lars Schmidt, der in der Pause von Dreier- auf Viererkette umstellte. Und plötzlich waren die Rödermarker besser im Spiel. Die Viktoria drehte das Spiel, kassierte aber per Strafstoß den Ausgleich. Nach dem 2:3 fehlte der Viktoria die Zeit, um sich noch einen Zähler zu sichern.

Viktoria Urberach: Schickedanz; Filipovic, Serra, Piarulli, Schneider, M. Yildirim (46. T. Hamed), S. Yildirim (46. Purcell), Malkiewicz, Alempic, Hochstein (88. Czerwinski), Di Maria

Tore: 1:0 Niegisch (15.), 1:1 Serra (54.), 1:2 Malkiewicz (75.), 2:2 Schunck (78./FE), 3:2 Becker (85.) - Gelb-Rote Karte: Serra (90.+1/Urberach)

FFV Sportfreunde Frankfurt - TS Ober-Roden 0:4 (0:3). „Wir haben von Beginn an extrem druckvoll gespielt, die erste Hälfte war sehr gut“, meinte TSO-Trainer Bastian Neumann. Mit einem Doppelschlag bogen die Gäste bereits nach sechs Minuten auf die Siegerstraße ein, als sie zweimal schnell in die Spitze spielten. Anschließend traf Lucas Sitter für die Turnerschaft die Latte, die Sportfreunde hatten mit einem Schuss an den Pfosten Pech. Nach dem 4:0 nur zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war die Partie endgültig entschieden.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Strauss (63. Wolf), T. Barak (66. Gotta), Hesse, Jung, Kriegsch, Henkel, Schöppner, Kozlu, Klinger, Sitter (61. Veisoglu)

Tore: 0:1 Klinger (5.), 0:2 Schöppner (6.), 0:3 Sitter (30.), 0:4 Henkel (56.) leo/fs

